اروپایی ها فکر می کنند بچه گول می زنند

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد که "هنوز دیپلماسی با ایران یک شانس دارد اما ضرب الاجل ها رو به اتمام هستند وایران باید اقداماتی واقعی جهت...

کالاس درحالی این اظهارات را مطرح کرده که عصر روز سه‌شنبه به همراه وزرای خارجه تروئیکای اروپایی دیداری با "سید عباس عراقچی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داشت.به گزارش رسانه های ایرانی آقای عراقچی در این دیدار ضمن تبیین مواضع اصولی و گام‌های عملی ایران طی چند ماه اخیر برای رفع هرگونه شائبه یا بهانه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، حملات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران و آسیب به تاسیسات هسته‌ای را نقطه‌ای تاریک و خطرناک در تاریخ رژیم منع اشاعه توصیف کرد و با اشاره به جدیدترین اقدام مسئولانه ایران در انعقاد تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید، بر ضرورت اقدام متقابل و مسئولانه از سوی طرف‌های اروپایی در این زمینه تاکید کرد.وزیر خارجه ایران در این نشست از اقدام ناموجه و غیرقانونی اروپا در شروع روند بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت انتقاد داشت و برخی ایده‌ها و پیشنهادها برای تداوم دیپلماسی مطرح کرد و گفته می شود مقرر گردید رایزنی‌ها با همه طرف‌های دخیل ادامه یابد اما به هر حال دو سه روز بیشتر فرصت بیشتر نیست و برخی امیدوار هستند که این مساله در جلسه ای میان آقای پزشکیان و رهبران سه کشور اروپایی حل و فصل شود.مشکل اصلی در این است که باور ایرانی ها در این است که اروپایی ها در این ماجرا تصمیم گیرنده نیستند بلکه این ایالات متحده آمریکا است که تصمیم گیرنده است و اروپایی ها فقط عوامل اجرایی ای هستند که بنا به دستور عمل می کنند.بر اساس دیدگاه موجود در ایران، ایالات متحده هم مشخص کرده که به دنبال راه حل نیست بلکه به دنبال آن است که ماجرا را پیچیده تر کند و گره های بیشتری را ایجاد کند.به قول معروف هدف آمریکا این است که ابتدا تحریم های شورای امنیت اعمال گردد و بعد به ایران پیشنهاد مذاکره بدهد.اصرار اروپایی ها بر ضرورت اقدام ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا هم به نوعی یک اصرار غیر منطقی می باشد و خودشان هم این مساله را به خوبی می دانند چرا که مشکل از طرف ایران نیست بلکه مشکل از طرف آمریکا است که به دنبال مذاکره نیست.باوری که در ایران میان مقامات ایرانی ایجاد شده این است که امروزه حاکم واقعی در آمریکا لابی اسرائیل و نخست وزیر اسرائیل است و عملا خواست آنها این نیست که هیچ صلحی در منطقه خاورمیانه برقرار گردد چون بقای نتانیاهو گروی ادامه جنگ و کشت و کشتار در منطقه است و اگر آمریکا و ایران توافقی انجام دهند این خواسته اسرائیل محقق نمی شود و به این دلیل حتی اگر ایران و آمریکا دوباره پای میز مذاکره بنشینند و دوباره به توافق نزدیک شوند احتمال آن وجود دارد که اسرائیلی ها دوباره توافق را به هم بزنند و آمریکا هم به دلیل نفوذ لابی صهیونیستی کاری از دست اش بر نمی آید.عملا ایران و آمریکا بنا بود در دور ششم گفتگوهای خود توافق را اعلام کنند ولی اسرائیل دو روز قبل از جلسه ایران و آمریکا اقدام به حمله به ایران کرد و علیرغم اینکه رئیس جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی تاکید کرده بود که می خواهد همه جنگ ها را خاتمه دهد و وارد جنگ جدیدی نخواهد شد اما در نهایت آمریکا مجبور شد طبق خواست نتانیاهو هواپیماهای بی 2 خود را به پرواز در آورد و به تاسیسات هسته ای ایران حمله کند.اگر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران موفق می شد و آنها می توانستند به موفقیتی دست یابند قطعا نیاز نداشتند که اروپایی ها را جلو بیاندازند اما چون حمله آنها با شکست مفتضحانه مواجه شد آنها اروپایی ها را جلو انداخته اند تا با اصرار بر اینکه اورانیوم های غنی سازی شده ایران را پیدا کنند و بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای به ایران برگردند بتوانند بفهمند کجای کار اشتباه کردند که موفق نشتند برنامه هسته ای ایران را نابود کنند.اصرار اروپایی ها بر مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در حالی که قبل تر ایران و آمریکا در حال مذاکره بودند و اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند عملا یک سنگ بزرگی است که آنها جلوی پای ایران انداخته اند و میدانند امکان برداشتن این سنگ نیست.اسرائیل نشان داده که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که توافق صلحی در این منطقه برقرار گردد و تا به حال حد اقل ایران و آمریکا سه بار به توافق نزدیک شدند و اسرائیلی ها با عملیات ترور و اقدامات نظامی خود جلوی امضای توافق را گرفته اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که باز هم ایران و آمریکا پای میز مذاکره بنشینند و به توافق نزدیک شوند و در لحظه های آخر اسرائیل با اقدامات خود توافق را به هم نزند.حتی می بینید وقتی که مذاکره کنندگان حماس و به خواست آمریکا در دوحه قطر جمع شدند تا پیشنهاد آمریکا برای آتش بس در غزه را بررسی کنند و مشخص شد که آنها قرار است پاسخ مثبت به طرح ترامپ بدهند اسرائیلی ها به جلسه آنها حمله کردند تا جلوی توافق را بگیرند و جالبتر اینکه آمریکا هم چشم بسته از اقدام آنها حمایت کرد.بر اساس دیدگاه موجود در پستوهای سیاسی ایران با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه تصمیم برای دولت و سیاست های آمریکا در باره رابطه با ایران در واشنگتن گرفته نمی شود بلکه در تل آویو گرفته می شود عملا می توان گفت هیچ منطقی وجود ندارد که ایران بخواهد، حد اقل با شرایط موجود، با آمریکایی ها پای میز مذاکره بنشیند و رهبری هم به صراحت این مساله را تبیین کردند.به نظر می رسد سخنان خانم کالاس بیشتر سفسطه کاری باشد تا اظهارات منطقی و مستدل و اگر اروپایی ها واقعا اختیار تصمیم گیری داشتند و حتی اگر منافع خودشان را نیز لحاظ می کردند تلاش می کردند راه حلی جدا از دستور العمل های آمریکا پیدا کنند.جهان و جامعه جهانی یک بحران دیگر نیاز ندارند.آنها به خوبی می دانند اجرای مکانیسم ماشه بیشتر تاثیر معنوی روی ایران دارد تا تاثیر عملی و آنها یک برگه ارزشمند که می توانستند از آن برای تعامل با ایران استفاده کنند را سوزانده اند.پیشنهاد های مطرح شده توسط ایران برای حل و فصل این جدل بسیار منطقی بوده اما اروپایی ها حتی یک پیشنهاد منطقی و به قول معروف محکمه پسند روی میز نگذاشته اند.حال دو روز بیشتر فرصت نیست که اروپایی ها برای یک بار هم که شده منافع خودشان را در اولویت قرار دهند و پیشنهاد های ایران برای حل و فصل این جدل را بپذیرند یا اینکه پیشنهاد منطقی ای روی میز بگذارند.

