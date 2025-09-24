https://spnfa.ir/20250924/معاون-اول-نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-اتحادیه-اروپا-و-ناتو-گیج-و-دروغگو-هستند-25570595.html

معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: اتحادیه اروپا و ناتو گیج و دروغگو هستند

معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: اتحادیه اروپا و ناتو عمیقاً درگیر پروژه ضد روسی اوکراین هستند. 24.09.2025

جهان

دمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت گفت: "امروز برای همه ما روشن است که اتحادیه اروپا و ناتو عمیقاً درگیر پروژه ضد روسی اوکراین هستند. آنها گیج و دروغگو هستند و واقعاً نمی‌دانند چگونه خود را از وضعیتی که در آن گرفتار شده‌اند، نجات دهند." در عین حال: وی ادامه داد: "هر چیز دیگری را می‌توان تنها پس از دستیابی به اجماع کارشناسی قابل توجه در آنجا مورد بحث قرار داد. متأسفانه، هنوز راه درازی در پیش است."

