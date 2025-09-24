https://spnfa.ir/20250924/معاون-اول-نماینده-دائم-روسیه-در-سازمان-ملل-اتحادیه-اروپا-و-ناتو-گیج-و-دروغگو-هستند-25570595.html
معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: اتحادیه اروپا و ناتو گیج و دروغگو هستند
دمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت گفت: "امروز برای همه ما روشن است که اتحادیه اروپا و ناتو عمیقاً درگیر پروژه ضد روسی اوکراین هستند. آنها گیج و دروغگو هستند و واقعاً نمیدانند چگونه خود را از وضعیتی که در آن گرفتار شدهاند، نجات دهند." در عین حال: وی ادامه داد: "هر چیز دیگری را میتوان تنها پس از دستیابی به اجماع کارشناسی قابل توجه در آنجا مورد بحث قرار داد. متأسفانه، هنوز راه درازی در پیش است."
جهان
دمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت گفت: "امروز برای همه ما روشن است که اتحادیه اروپا و ناتو عمیقاً درگیر پروژه ضد روسی اوکراین هستند. آنها گیج و دروغگو هستند و واقعاً نمیدانند چگونه خود را از وضعیتی که در آن گرفتار شدهاند، نجات دهند."
بروکسل ناخودآگاه چرخ جنگ را میچرخاند و روسیه را به عنوان دشمن به تصویر میکشد؛
اروپا میخواهد شورای امنیت سازمان ملل در یک واقعیت موازی فعالیت کند که در آن اوکراین در میدان نبرد شکست نمیخورد؛
اروپا سعی نمیکند به تلاشهایی که برای دستیابی به صلح انجام میشود، بپیوندد؛
قالب بهینه برای این امر، بستر مذاکرات استانبول است.
وی ادامه داد: "هر چیز دیگری را میتوان تنها پس از دستیابی به اجماع کارشناسی قابل توجه در آنجا مورد بحث قرار داد. متأسفانه، هنوز راه درازی در پیش است."