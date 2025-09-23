https://spnfa.ir/20250923/نیروهای-امنیتی-روسیه-بستههایی-با-نشان-انبار-آمریکایی-پیکاتینی-را-در-منطقه-کورسک-کشف-کردند-25547275.html
نیروهای امنیتی روسیه بستههایی با نشان انبار آمریکایی پیکاتینی را در منطقه کورسک کشف کردند
نیروهای امنیتی روسیه بستههایی با نشان انبار آمریکایی پیکاتینی را در منطقه کورسک کشف کردند
اسپوتنیک ایران
نیروهای امنیتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که بستههایی با نشانهای کارخانه آمریکایی پیکاتینی در میان مهمات رها شده ناتو در منطقه کورسک پیدا شدهاند. 23.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-23T08:37+0330
2025-09-23T08:37+0330
2025-09-23T08:37+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
آمریکا
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/17/25547120_134:0:1169:582_1920x0_80_0_0_cc6b6f32905c194e4b9929a97ee296e5.jpg
نیروهای امنیتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که بستههایی با نشانهای کارخانه آمریکایی پیکاتینی در میان مهمات رها شده ناتو در منطقه کورسک پیدا شدهاند.به گفته منبع این آژانس، عقبنشینی سریع نیروهای مسلح اوکراین و از دست دادن قابلیتهای لجستیکی مانع از آن شد که شبهنظامیان بتوانند مهمات را خارج کنند. در میان بستههای پیدا شده، بستههایی با نشانهای ساخت آمریکا وجود داشت.کارخانه پیکاتینی یک مرکز تولیدی و تحقیقاتی در ایالت نیوجرسی ایالات متحده است که توسط وزارت دفاع ایالات متحده اداره میشود و در توسعه سلاحهای پیشرفته فعالیت دارد.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/17/25547120_264:0:1040:582_1920x0_80_0_0_3f31f6de4102e7fcec3784fbe6d8a045.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, اوکراین
نیروهای امنیتی روسیه بستههایی با نشان انبار آمریکایی پیکاتینی را در منطقه کورسک کشف کردند
نیروهای امنیتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که بستههایی با نشانهای کارخانه آمریکایی پیکاتینی در میان مهمات رها شده ناتو در منطقه کورسک پیدا شدهاند.
به گفته منبع این آژانس، عقبنشینی سریع نیروهای مسلح اوکراین و از دست دادن قابلیتهای لجستیکی مانع از آن شد که شبهنظامیان بتوانند مهمات را خارج کنند. در میان بستههای پیدا شده، بستههایی با نشانهای ساخت آمریکا وجود داشت.
کارخانه پیکاتینی یک مرکز تولیدی و تحقیقاتی در ایالت نیوجرسی ایالات متحده است که توسط وزارت دفاع ایالات متحده اداره میشود و در توسعه سلاحهای پیشرفته فعالیت دارد.