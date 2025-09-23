ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
نیروهای امنیتی روسیه بسته‌هایی با نشان انبار آمریکایی پیکاتینی را در منطقه کورسک کشف کردند
نیروهای امنیتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که بسته‌هایی با نشان‌های کارخانه آمریکایی پیکاتینی در میان مهمات رها شده ناتو در منطقه کورسک پیدا شده‌اند. 23.09.2025, اسپوتنیک ایران
نیروهای امنیتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که بسته‌هایی با نشان‌های کارخانه آمریکایی پیکاتینی در میان مهمات رها شده ناتو در منطقه کورسک پیدا شده‌اند.به گفته منبع این آژانس، عقب‌نشینی سریع نیروهای مسلح اوکراین و از دست دادن قابلیت‌های لجستیکی مانع از آن شد که شبه‌نظامیان بتوانند مهمات را خارج کنند. در میان بسته‌های پیدا شده، بسته‌هایی با نشان‌های ساخت آمریکا وجود داشت.کارخانه پیکاتینی یک مرکز تولیدی و تحقیقاتی در ایالت نیوجرسی ایالات متحده است که توسط وزارت دفاع ایالات متحده اداره می‌شود و در توسعه سلاح‌های پیشرفته فعالیت دارد.
08:37 23.09.2025
© Sputnikنشان آمریکایی
نشان آمریکایی - اسپوتنیک ایران , 1920, 23.09.2025
© Sputnik
نیروهای امنیتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که بسته‌هایی با نشان‌های کارخانه آمریکایی پیکاتینی در میان مهمات رها شده ناتو در منطقه کورسک پیدا شده‌اند.
به گفته منبع این آژانس، عقب‌نشینی سریع نیروهای مسلح اوکراین و از دست دادن قابلیت‌های لجستیکی مانع از آن شد که شبه‌نظامیان بتوانند مهمات را خارج کنند. در میان بسته‌های پیدا شده، بسته‌هایی با نشان‌های ساخت آمریکا وجود داشت.
کارخانه پیکاتینی یک مرکز تولیدی و تحقیقاتی در ایالت نیوجرسی ایالات متحده است که توسط وزارت دفاع ایالات متحده اداره می‌شود و در توسعه سلاح‌های پیشرفته فعالیت دارد.
