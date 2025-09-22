ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
- اسپوتنیک ایران , 1920
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20250922/نیروهای-مسلح-روسیه-به-یک-کارخانه-مونتاژ-پهپاد-در-نزدیکی-کییف-حمله-کردند-25532090.html
نیروهای مسلح روسیه به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی کی‌یف حمله کردند
نیروهای مسلح روسیه به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی کی‌یف حمله کردند
اسپوتنیک ایران
سرگئی لبدف، هماهنگ‌کننده جنبش مقاومت اوکراین "نیکولایف"، این موضوع را به اسپوتنیک گفت. 22.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-22T08:35+0330
2025-09-22T08:35+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/13/25482374_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_c74a57d10eb3545ce5438b1c69039fb6.jpg
سرگئی لبدف، هماهنگ‌کننده جنبش مقاومت اوکراین "نیکولایف"، این موضوع را به اسپوتنیک گفت.وی گفت: "مشخص است که چه چیزی به کارخانه مونتاژ پهپاد، پایگاه آموزشی و انبارها آسیب رسانده است."در پاسخ به حملات نیروهای مسلح اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی، نیروهای روسی منحصراً تأسیسات نظامی و شرکت‌های صنایع دفاعی اوکراین را با سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق هوایی، دریایی و زمینی و همچنین پهپادها هدف قرار می‌دهند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/13/25482374_86:0:1195:832_1920x0_80_0_0_e376d0bf9915adc01f98922a6d6b3575.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اوکراین
اوکراین

نیروهای مسلح روسیه به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی کی‌یف حمله کردند

08:35 22.09.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر حملات نیروهای مسلح روسیه به تأسیسات زیرساختی انرژی، سوخت و حمل‌ونقل اوکراین
حملات نیروهای مسلح روسیه به تأسیسات زیرساختی انرژی، سوخت و حمل‌ونقل اوکراین - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سرگئی لبدف، هماهنگ‌کننده جنبش مقاومت اوکراین "نیکولایف"، این موضوع را به اسپوتنیک گفت.
وی گفت: "مشخص است که چه چیزی به کارخانه مونتاژ پهپاد، پایگاه آموزشی و انبارها آسیب رسانده است."
در پاسخ به حملات نیروهای مسلح اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی، نیروهای روسی منحصراً تأسیسات نظامی و شرکت‌های صنایع دفاعی اوکراین را با سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق هوایی، دریایی و زمینی و همچنین پهپادها هدف قرار می‌دهند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала