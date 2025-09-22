https://spnfa.ir/20250922/نیروهای-مسلح-روسیه-به-یک-کارخانه-مونتاژ-پهپاد-در-نزدیکی-کییف-حمله-کردند-25532090.html
نیروهای مسلح روسیه به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی کییف حمله کردند
سرگئی لبدف، هماهنگکننده جنبش مقاومت اوکراین "نیکولایف"، این موضوع را به اسپوتنیک گفت.وی گفت: "مشخص است که چه چیزی به کارخانه مونتاژ پهپاد، پایگاه آموزشی و انبارها آسیب رسانده است."در پاسخ به حملات نیروهای مسلح اوکراین به زیرساختهای غیرنظامی، نیروهای روسی منحصراً تأسیسات نظامی و شرکتهای صنایع دفاعی اوکراین را با سلاحهای هدایتشونده دقیق هوایی، دریایی و زمینی و همچنین پهپادها هدف قرار میدهند.
