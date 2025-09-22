https://spnfa.ir/20250922/نیروهای-مسلح-روسیه-به-یک-کارخانه-مونتاژ-پهپاد-در-نزدیکی-کییف-حمله-کردند-25532090.html

نیروهای مسلح روسیه به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی کی‌یف حمله کردند

نیروهای مسلح روسیه به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی کی‌یف حمله کردند

اسپوتنیک ایران

سرگئی لبدف، هماهنگ‌کننده جنبش مقاومت اوکراین "نیکولایف"، این موضوع را به اسپوتنیک گفت. 22.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-22T08:35+0330

2025-09-22T08:35+0330

2025-09-22T08:35+0330

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/13/25482374_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_c74a57d10eb3545ce5438b1c69039fb6.jpg

سرگئی لبدف، هماهنگ‌کننده جنبش مقاومت اوکراین "نیکولایف"، این موضوع را به اسپوتنیک گفت.وی گفت: "مشخص است که چه چیزی به کارخانه مونتاژ پهپاد، پایگاه آموزشی و انبارها آسیب رسانده است."در پاسخ به حملات نیروهای مسلح اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی، نیروهای روسی منحصراً تأسیسات نظامی و شرکت‌های صنایع دفاعی اوکراین را با سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق هوایی، دریایی و زمینی و همچنین پهپادها هدف قرار می‌دهند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین