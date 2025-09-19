سه ماه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان - که در میان آنها تعداد زیادی ناسیونالیست حضور داشتند - به ده‌ها کشته و یک کودتای دولتی منجر شد.



در شب 22 فوریه، فعالان یورو میدان، محوطه دولتی را تصرف کردند و کنترل ساختمان‌های پارلمان، دفتر ریاست‌جمهوری و دولت را به دست گرفتند. در نتیجه این کودتا، قدرت به دست اپوزیسیون افتاد. رئیس‌جمهور مشروع، ویکتور یانوکوویچ، مجبور شد فوراً به روسیه فرار کند.