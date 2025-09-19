Ситуация в Киеве - اسپوتنیک ایران

ریشه‌های عملیات ویژه نظامی: تاریخچه مناقشه اوکراین

کودتای دولتی در اوکراین
رویدادهای یورومیدان به بحران سیاسی در اوکراین انجامید. در نوامبر سال 2013، ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین، از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد، زیرا نگران از بین رفتن روابط موجود با روسیه بود. این تصمیم، اعتراضات گسترده‌ای را در کی یف برانگیخت.
سه ماه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان - که در میان آنها تعداد زیادی ناسیونالیست حضور داشتند - به ده‌ها کشته و یک کودتای دولتی منجر شد.

در شب 22 فوریه، فعالان یورو میدان، محوطه دولتی را تصرف کردند و کنترل ساختمان‌های پارلمان، دفتر ریاست‌جمهوری و دولت را به دست گرفتند. در نتیجه این کودتا، قدرت به دست اپوزیسیون افتاد. رئیس‌جمهور مشروع، ویکتور یانوکوویچ، مجبور شد فوراً به روسیه فرار کند.
© Sputnik / Alexei Furman
/
مراجعه به بانک تصاویر
یک معترض، لاستیک دیگری به شعله‌های آتش در اعتراضات میدان در کی‌یف، اوکراین، 22 ژانویه 2014 اضافه می‌کند - اسپوتنیک ایران
یک معترض، لاستیک دیگری به شعله‌های آتش در اعتراضات "میدان" در کی‌یف، اوکراین، 22 ژانویه 2014 اضافه می‌کند
1.

2.

© Sputnik / Alexei Furman
/
مراجعه به بانک تصاویر
3.

4.
آزار و اذیت زبان روسی
شرکت‌کنندگان در اعتراض علیه لایحه تمدید آموزش به زبان روسی در مدارس اوکراین. روی پلاکارد نوشته شده است: بدون زبان، بدون کشور. اوکراین بالاتر از همه چیز است - اسپوتنیک ایران
شرکت‌کنندگان در اعتراض علیه لایحه تمدید آموزش به زبان روسی در مدارس اوکراین. روی پلاکارد نوشته شده است: "بدون زبان، بدون کشور. اوکراین بالاتر از همه چیز است"
از سال 2014، مقامات کی‌یف حمله‌ای سیستماتیک به جمعیت روس‌زبان را آغاز کرده‌اند. قوانینی که استفاده از زبان روسی را محدود می‌کنند، تصویب شده‌اند:
- قانون سال 2012 "مبانی سیاست زبان دولتی" لغو شده است.
- تعداد مدارس روسی‌زبان کاهش یافته است. از اول سپتامبر 2020، مدارس روسی‌زبان در اوکراین به زبان دولتی تغییر یافتند.
- اصلاحاتی در قانون "پخش تلویزیون و رادیو" تصویب شده است. سهم پخش برنامه‌های اوکراینی در تلویزیون و رادیو ملی و منطقه‌ای به 75% در هفته و در تلویزیون و رادیو محلی به 60%افزایش یافته است.
- کانال‌های تلویزیونی روسیه به حالت تعلیق درآمده، فیلم‌های روسی ممنوع شده‌اند و هنرمندانی که در "لیست افرادی که تهدیدی برای امنیت ملی هستند" قرار دارند، ممنوع شده‌اند.
- قانون "تضمین عملکرد زبان اوکراینی به عنوان زبان دولتی" تصویب شده است.
- قانون "مردم بومی اوکراین" و قانون "اقلیت‌های ملی (جوامع) اوکراین" تصویب شدند و روس‌ها را به طور قطعی از حمایت قانونی دولت محروم کردند.
آزار و اذیت کلیسای ارتدکس اوکراین (پاتریارک مسکو)
صومعه زنانه سنت یورسکی (سمت راست) و کلیسای سنت اولگا، شاهزاده هم‌مسیح (سمت چپ)، که در جریان درگیری‌های نظامی در دونتسک تخریب شده‌اند - اسپوتنیک ایران
صومعه زنانه سنت یورسکی (سمت راست) و کلیسای سنت اولگا، شاهزاده هم‌مسیح (سمت چپ)، که در جریان درگیری‌های نظامی در دونتسک تخریب شده‌اند
آزار و اذیت کلیسای ارتدکس اوکراینی پاتریارک مسکو به امری عادی تبدیل شده است، از جمله تصرف کلیساها و آزار و اذیت روحانیون:
- در 23 سپتامبر 2024، قانون "حمایت از نظم قانون اساسی در حوزه فعالیت‌های سازمان‌های مذهبی" لازم‌الاجرا شد. فعالیت‌های کلیسای ارتدکس اوکراین عملاً در اوکراین ممنوع است.
- قانون "آزادی وجدان و سازمان‌های مذهبی" شامل ماده ویژه‌ای است که فعالیت سازمان‌های مذهبی مرتبط با کلیسای ارتدکس روسیه در اوکراین را ممنوع می‌کند.
- کلیسای کی‌یف پچرسک و پوچایف لاورا توقیف شدند و برخی از آثار مذهبی، از جمله آثار مقدسین، برداشته شدند.
- تصرف گسترده کلیساها. کلیساهای جامع و سایر کلیساها در ایوانو-فرانکیفسک و لویو تصرف شدند و هیچ کلیسای ارتدکس اوکراینی در این شهرها باقی نماند. مقامات کلیسای جامع تثلیث مقدس و کلیسای جامع تغییر شکل را از جوامع کلیسای ارتدکس اوکراین در چرنیهیف تصرف کردند. صومعه میلاد حضرت مریم مقدس در چرکاسی تصرف شد.
- حدود 180 پرونده جنایی علیه روحانیون و اسقف‌های کلیسای ارتدکس اوکراین گشوده شده است. بیست اسقف و روحانی از تابعیت اوکراینی خود محروم شده‌اند.
- شکل جدیدی از سرکوب علیه روحانیون کلیسای ارتدکس اوکراین ، خدمت اجباری آنها در نیروهای مسلح اوکراین بوده است.
کلیسای تخریب‌شده پس از حمله هوایی در شهر کراسنودون - اسپوتنیک ایران
کلیسای تخریب‌شده پس از حمله هوایی در شهر کراسنودون
گنبد و سقف تخریب‌شده معبد به افتخار شمایل مادر خدا در صومعه زنان یورسکای دونتسک، واقع در نزدیکی فرودگاه شهر دونتسک که در جریان درگیری‌های نظامی در جنوب‌شرق اوکراین تخریب شده است - اسپوتنیک ایران
گنبد و سقف تخریب‌شده معبد به افتخار شمایل مادر خدا در صومعه زنان یورسکای دونتسک، واقع در نزدیکی فرودگاه شهر دونتسک که در جریان درگیری‌های نظامی در جنوب‌شرق اوکراین تخریب شده است
نارضایتی در میان جمعیت روس زبان در جنوب شرقی کشور
پس از کودتای 2014، اعتراضات خشونت‌آمیزی در شرق کشور که عمدتاً روس‌زبان هستند، از جمله در دونباس و کریمه، رخ داد. ساکنان این مناطق خواستار حل و فصل وضعیت زبان روسی و اصلاح قانون اساسی، از جمله فدرالی شدن اوکراین، شدند.
یک نیروی شبه‌نظامی مردمی در دونباس تشکیل شد.
اودسا
آتش‌سوزی در خانه اتحادیه‌ها در اودسا - اسپوتنیک ایران
آتش‌سوزی در خانه اتحادیه‌ها در اودسا
در دوم ماه مه 2014، ده‌ها نفر در خانه اتحادیه‌های کارگری اودسا جان خود را از دست دادند و زنده‌زنده در آتش سوختند. هواداران یورو میدان، اردوگاه فعالان مخالف سیاست مقامات اوکراینی را درهم کوبیدند. مردم برای نجات خود به خانه اتحادیه‌های کارگری پناه بردند، اما در آنجا مسدود شده و در آتش سوختند. رویدادهای اودسا نقطه پایانی رویارویی مدنی بین هواداران حکومت وقت اوکراین و مخالفان کودتای دولتی بود.
آتش‌سوزی در خانه اتحادیه‌ها در اودسا - اسپوتنیک ایران
آتش‌سوزی در خانه اتحادیه‌ها در اودسا
آتش‌سوزی در خانه اتحادیه‌ها در اودسا (ورودی مرکزی در حال سوختن است) - اسپوتنیک ایران
آتش‌سوزی در خانه اتحادیه‌ها در اودسا (ورودی مرکزی در حال سوختن است)
کریمه
با هدف حفظ حق تعیین سرنوشت و زبان مادری، ساکنان کریمه در همه‌پرسی 16 مارس2014 با اکثریت قاطع به پیوستن به روسیه رأی دادند. این منطقه به فدراسیون روسیه ملحق شد.
تجمعی در سیمفروپل پس از همه‌پرسی کریمه - اسپوتنیک ایران
تجمعی در سیمفروپل پس از همه‌پرسی کریمه
اعلام جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوگانسک و بمباران شهرها
در بهار سال2014 ، در قلمرو استان‌های دونتسک و لوگانسک، جمهوری‌های مردمی اعلام شد. در پاسخ، مقامات اوکراین جمعیت محلی را به "جدایی‌طلبی" متهم کرده و عملیات نظامی در منطقه را آغاز کردند که به درگیری‌های تمام‌عیار تبدیل شد.
شهرهایی مانند دونتسک، گورلفکا، لوگانسک و دبالتسوو برای سال‌ها تحت حملات توپخانه‌ای رژیم اوکراین قرار گرفتند. محله‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس ویران شدند.
زنی به پنجره شکسته آپارتمان خود پس از گلوله‌باران توسط توپخانه اوکراینی در منطقه ووروشیلوفسکی در مرکز دونتسک نگاه می‌کند - اسپوتنیک ایران
زنی به پنجره شکسته آپارتمان خود پس از گلوله‌باران توسط توپخانه اوکراینی در منطقه ووروشیلوفسکی در مرکز دونتسک نگاه می‌کند
"مدونای گورلفکا"
در 27 ژوئیه 2014، تشکیلات مسلح نیروهای مسلح اوکراین خیابانهای شهر گورلفکا را با راکت اندازهای "گراد" مورد حمله قرار دادند. 22 تن از ساکنان این شهر کشته شدند. در میان آنها "مدونای گورلفکا" کریستینا ژوک و دختر 10 ماه اش کیرا بودند. مادر در حالی که دخترش را در آغوش داشت، از دست سربازان نیروهای مسلح اوکراین فرار می کرد. عکسی که کریستینای مرده را نشان می دهد که روی چمنه ای پارک شهر افتاده و دخترش را به سینه چسبانده، به نمادی از ترور وحشتناک اوکراین علیه مردم دونباس تسخیرناپذیر تبدیل شد. به یاد قربانیان بی گناه، بولوار فرشتگان در دونتسک افتتاح شد. این یک مجموعه یادبود است که به کودکان کشته شده اختصاص یافته است.
مادونای گورلوفسکایا، کریستینا ژوک جوان و دختر 10 ماهه‌اش در 27 ژوئیه 2014 جان باختند، زمانی که نیروهای مسلح اوکراین خیابان‌های گورلوکا را با سامانه‌های گراد گلوله‌باران کردند - اسپوتنیک ایران
"مادونای گورلوفسکایا"، کریستینا ژوک جوان و دختر 10 ماهه‌اش در 27 ژوئیه 2014 جان باختند، زمانی که نیروهای مسلح اوکراین خیابان‌های گورلوکا را با سامانه‌های "گراد" گلوله‌باران کردند
تراژدی در زوهرس
در تاریخ 13 اوت 2014 نیروهای مسلح اوکراین یک ساحل کودکان در شهر زوهرس را گلوله‌باران کردند که در پی این حملات 13 نفر در همان لحظه و 4 نفر پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند و بیش از چهل نفر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، آن روز هوا گرم بود و ساحل کنار رودخانه کرینکا مملو از گردشگرانی بود که بسیاری از آن‌ها همراه کودکان خردسال به این مکان آمده بودند. تحقیقات نشان داد که گلوله‌باران ساحل کودکان در زوگرس با استفاده از سامانه راکت‌انداز "اسمرچ" انجام شده بود.
توافق‌نامه‌های مینسک
تلاشی برای متوقف کردن درگیری مسلحانه و کشته شدن غیرنظامیان "توافق‌نامه‌های مینسک" بود. این توافق‌نامه‌ها در سال‌های 2014 و 2014 با میانجی‌گری روسیه، آلمان و فرانسه امضا شدند و تدابیری اساسی برای حل‌وفصل اوضاع پیش‌بینی کردند: تصویب قانون عفو برای همه شرکت‌کنندگان در درگیری داخلی، اعلام جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک به‌عنوان مناطق ویژه و ثبت آن در قانون اساسی کشور، تعیین انتخابات نهادهای محلی در آن مناطق و غیره.
اما هیچ یک از بندهای این توافقنامه اجرا نشد. اوکراین به‌طور سیستماتیک توافق‌ها را نقض می‌کرد. هیچ سخنی از آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهای مسلح اوکراین در میان نبود، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به‌طور مرتب گلوله‌باران‌های نیروهای اوکراینی علیه دونتسک و لوگانسک را ثبت می‌کردند، از جمله با استفاده از سلاح‌های سنگین. علاوه بر این، کی‌یف دائماً مانع از نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌شد و دسترسی ناظران به برخی مناطق را مسدود می کرد.
رهبران اروپایی بعدها اذعان کردند که توافق‌ها برای اجرا نبوده بلکه برای خرید زمان و تقویت توان نظامی اوکراین امضا شده بودند. پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین آشکارا می‌گفت که هدف کی‌یف صلح نیست بلکه فرسایش دشمن است. جمله بدنام او درباره این‌که "بچه‌های آن‌ها در زیرزمین‌ها خواهند نشست" به‌روشنی بی‌تفاوتی نخبگان کی‌یف به رنج ساکنان دونباس را نشان می‌داد.
الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، همتای روسی‌اش ولادیمیر پوتین، صدر اعظم سابق آلمان آنگلا مرکل، رئیس‌جمهور سابق فرانسه فرانسوا اولاند و رئیس‌جمهور سابق اوکراین پترو پروشنکو در 11 فوریه 2015 در دیداری به منظور پایان دادن به 10 ماه درگیری در اوکراین حضور داشتند - اسپوتنیک ایران
الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، همتای روسی‌اش ولادیمیر پوتین، صدر اعظم سابق آلمان آنگلا مرکل، رئیس‌جمهور سابق فرانسه فرانسوا اولاند و رئیس‌جمهور سابق اوکراین پترو پروشنکو در 11 فوریه 2015 در دیداری به منظور پایان دادن به 10 ماه درگیری در اوکراین حضور داشتند
مرحله جدید درگیری
ولودیمیر زلنسکی که در آوریل 2019 به قدرت رسید، سیاست سرکوبگرانه مقامات کی‌یف علیه ساکنان جنوب شرق اوکراین را نیز ادامه داد. در 17 فوریه 2022 در جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک گزارش شد که نیروهای اوکراینی شدیدترین گلوله‌باران‌های چند ماه گذشته را انجام داده‌اند.
آغاز عملیات نظامی ویژه
در 21 فوریه 2022 روسیه استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک را به رسمیت شناخت و 24 فوریه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را در پاسخ به درخواست کمک از سوی دونباس اعلام کرد.
اهداف و وظایف عملیات ویژه نظامی
پوتین در ارتباط با به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک خطاب به ملت سخنرانی کرد - اسپوتنیک ایران
پوتین در ارتباط با به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک خطاب به ملت سخنرانی کرد
رئیس‌جمهور روسیه توضیح داد که این تصمیم را برای مردمی گرفته که در معرض "نسل‌کشی از سوی رژیم کی‌یف" قرار داشتند. ولادیمیر پوتین (24 فوریه 2022): "شرایط از ما اقدامات قاطع و فوری می‌طلبد. دونباس از روسیه درخواست کمک کرد. در این ارتباط، بر اساس ماده 51، بخش 7 منشور سازمان ملل متحد، با مجوز شورای فدراسیون و در اجرای معاهدات دوستی و همکاری با جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک که توسط مجلس فدرال تصویب شده‌اند، من تصمیم به انجام عملیات نظامی ویژه گرفتم."
اهداف اصلی عملیات ویژه نظامی عبارتند از:
- تضمین حقوق جمعیت روس زبان.
- مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم.
- غیرنظامی سازی (خنثی سازی تهدید نظامی و کنار گذاشتن برنامه های اوکراین برای پیوستن به ناتو).
- نازی زدایی (متوقف کردن گسترش ایدئولوژی نئونازی).
پیوستن سرزمین های جدید به فدراسیون روسیه
در سپتامبر 2022 در جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک و استان‌های زاپوروژیه و خرسون همه‌پرسی‌هایی درباره پیوستن این مناطق به روسیه برگزار شد. اکثریت قاطع ساکنان به این گام رأی دادند. در 30 سپتامبر قراردادهای الحاق چهار منطقه به روسیه امضا شد.
پوتین استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک را در 21 فوریه 2022 به رسمیت شناخت - اسپوتنیک ایران
پوتین استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک را در 21 فوریه 2022 به رسمیت شناخت
12:39 19.09.2025 (بروز رسانی شده: 14:52 19.09.2025)
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
