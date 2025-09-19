https://spnfa.ir/20250919/روایت-عراقچی-از-طرح-پیشنهادی-ایران-به-اروپاراهی-برای-حرکت-به-جلو-وجود-دارد-25469615.html
سید عباس عراقچی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: "از جانب جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته طرحی معقول و قابلاجرا را به همتایان اروپایی ارائه دادم تا از وقوع بحرانی غیرضروری و قابل اجتناب در روزهای آینده جلوگیری شود.با این حال، بهجای آن که به محتوای این طرح پرداخته شود، ایران اکنون با مجموعهای از بهانهها و طفرهرویهای آشکار مواجه است؛ از جمله ادعای مضحکی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه نماینده تمام ساختار سیاسی کشور نیست.خوشحالم رئیسجمهور مکرون اذعان کرده است که طرح پیشنهادی که ارائه دادهام معقول است. اما او و جامعه جهانی باید بدانند که من از حمایت کامل تمامی ارکان جمهوری اسلامی ایران، از جمله شورای عالی امنیت ملی کشور، برخوردارم.شاید هم واقعیت آن باشد که در حقیقت این دستگاه دیپلماسی اروپا است که بیرون گود قرار دارد.
روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا،راهی برای حرکت به جلو وجود دارد
