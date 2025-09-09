ایران
شرکت‌های اتحادیه اروپا از سال 2009 با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال تعطیل هستند
شرکت‌های اتحادیه اروپا از سال 2009 با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال تعطیل هستند
بر طبق تحقیقات انجام شده توسط اسپوتنیک: در مجموع 72 شرکت بزرگ صنعتی در اتحادیه اروپا اعلام کردند که قصد دارند از اول ژانویه تا 31 اوت امسال فعالیت خود را متوقف... 09.09.2025
بر طبق تحقیقات انجام شده توسط اسپوتنیک: در مجموع 72 شرکت بزرگ صنعتی در اتحادیه اروپا اعلام کردند که قصد دارند از اول ژانویه تا 31 اوت امسال فعالیت خود را متوقف کنند. این تعداد بی‌سابقه در سال 2009 بود که 81 شرکت صنعتی در همین مدت تعطیل شدند. با این حال، اسپوتنیک بر اساس داده‌های ناظر بازسازی اروپا محاسبه کرده است که حتی در سال کرونا، این اتفاق تنها برای 49 شرکت رخ داده است. این حداکثر میزان از زمان اوج بحران مالی جهانی است.برخلاف سال‌های گذشته، زمانی که بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که فعالیت خود را متوقف کردند در آلمان بودند، امسال تعطیلی‌ها تقریباً به طور مساوی در همه اقتصادها رخ می‌دهد:بیشترین تعداد در اسپانیا - 17 درصد؛در فرانسه - 14 درصد؛در جمهوری چک و آلمان - هر کدام 11 درصد؛فقط در کرواسی و دانمارک فقط یک شرکت فعالیت خود را متوقف کرد.نتیجه این امر اخراج 18 هزار کارگر در بخش صنعت بود. این سومین نتیجه در تاریخ اتحادیه اروپا است: در اوج کووید-19، 18.7 هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در طول بحران مالی جهانی - 27.3 هزار نفر.
بر طبق تحقیقات انجام شده توسط اسپوتنیک: در مجموع 72 شرکت بزرگ صنعتی در اتحادیه اروپا اعلام کردند که قصد دارند از اول ژانویه تا 31 اوت امسال فعالیت خود را متوقف کنند. این تعداد بی‌سابقه در سال 2009 بود که 81 شرکت صنعتی در همین مدت تعطیل شدند. با این حال، اسپوتنیک بر اساس داده‌های ناظر بازسازی اروپا محاسبه کرده است که حتی در سال کرونا، این اتفاق تنها برای 49 شرکت رخ داده است. این حداکثر میزان از زمان اوج بحران مالی جهانی است.
برخلاف سال‌های گذشته، زمانی که بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که فعالیت خود را متوقف کردند در آلمان بودند، امسال تعطیلی‌ها تقریباً به طور مساوی در همه اقتصادها رخ می‌دهد:
بیشترین تعداد در اسپانیا - 17 درصد؛
در فرانسه - 14 درصد؛
در جمهوری چک و آلمان - هر کدام 11 درصد؛
فقط در کرواسی و دانمارک فقط یک شرکت فعالیت خود را متوقف کرد.
نتیجه این امر اخراج 18 هزار کارگر در بخش صنعت بود. این سومین نتیجه در تاریخ اتحادیه اروپا است: در اوج کووید-19، 18.7 هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در طول بحران مالی جهانی - 27.3 هزار نفر.
