کارشناس ترک احتمال اعزام نیروهای اتحادیه اروپا به اوکراین را ارزیابی ‌کرد
انگین اوزر، دانشمند علوم سیاسی ترکیه و کارشناس برجسته شبکه تحلیلی آنکارا-مسکو، به اسپوتنیک گفت که ایده اعزام یک گروه نظامی اروپایی به اوکراین به عنوان ضامن... 08.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-08T08:38+0430
2025-09-08T08:38+0430
اتحادیه اروپا
ترکیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/04/24296323_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_9993be225155430eb5ba532340bee859.jpg
ترکیه
اتحادیه اروپا, ترکیه
اتحادیه اروپا, ترکیه

کارشناس ترک احتمال اعزام نیروهای اتحادیه اروپا به اوکراین را ارزیابی ‌کرد

08:38 08.09.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر آنکارا
آنکارا - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
انگین اوزر، دانشمند علوم سیاسی ترکیه و کارشناس برجسته شبکه تحلیلی آنکارا-مسکو، به اسپوتنیک گفت که ایده اعزام یک گروه نظامی اروپایی به اوکراین به عنوان ضامن امنیت بسیار بعید به نظر می‌رسد، زیرا هیچ یک از کشورها علاقه‌ای به درگیری مستقیم با روسیه ندارند.
پیش از این، جلسه‌ به اصطلاح "ائتلاف کشورهای داوطلب" در پاریس به ریاست کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برگزار شد. پس از این جلسه، رهبر فرانسه گفت که بیست و شش کشور متعهد شده‌اند که پس از آتش‌بس، نیروهای بازدارنده در اوکراین مستقر کنند.
