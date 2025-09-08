https://spnfa.ir/20250908/کارشناس-ترک-احتمال-اعزام-نیروهای-اتحادیه-اروپا-به-اوکراین-را-ارزیابی-کرد-25262794.html

کارشناس ترک احتمال اعزام نیروهای اتحادیه اروپا به اوکراین را ارزیابی ‌کرد

کارشناس ترک احتمال اعزام نیروهای اتحادیه اروپا به اوکراین را ارزیابی ‌کرد

انگین اوزر، دانشمند علوم سیاسی ترکیه و کارشناس برجسته شبکه تحلیلی آنکارا-مسکو، به اسپوتنیک گفت که ایده اعزام یک گروه نظامی اروپایی به اوکراین به عنوان ضامن... 08.09.2025, اسپوتنیک ایران

انگین اوزر، دانشمند علوم سیاسی ترکیه و کارشناس برجسته شبکه تحلیلی آنکارا-مسکو، به اسپوتنیک گفت که ایده اعزام یک گروه نظامی اروپایی به اوکراین به عنوان ضامن امنیت بسیار بعید به نظر می‌رسد، زیرا هیچ یک از کشورها علاقه‌ای به درگیری مستقیم با روسیه ندارند.پیش از این، جلسه‌ به اصطلاح "ائتلاف کشورهای داوطلب" در پاریس به ریاست کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برگزار شد. پس از این جلسه، رهبر فرانسه گفت که بیست و شش کشور متعهد شده‌اند که پس از آتش‌بس، نیروهای بازدارنده در اوکراین مستقر کنند.

اتحادیه اروپا, ترکیه