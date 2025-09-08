https://spnfa.ir/20250908/نیروهای-مسلح-روسیه-نیروی-انسانی-و-سنگرهای-اوکراینی-را-در-منطقه-دنیپروپتروفسک-نابود-کردند-25263107.html
در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است: "در جریان نظارت هوایی، اپراتورهای پهپاد یگان "شرق" نیروهای مسلح روسیه مواضع شبهنظامیان اوکراینی را در کمربند جنگلی در... 08.09.2025, اسپوتنیک ایران
وزارت دفاع روسیه: نیروهای مسلح روسیه نیروی انسانی اوکراینی را در منطقه دنیپروپتروفسک نابود کردند
08:45 08.09.2025 (بروز رسانی شده: 09:16 08.09.2025)
در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است: "در جریان نظارت هوایی، اپراتورهای پهپاد یگان "شرق" نیروهای مسلح روسیه مواضع شبهنظامیان اوکراینی را در کمربند جنگلی در منطقه دنیپروپتروفسک شناسایی کردند. پرسنل توپهای خودکششی 152 میلیمتری 2S5 Giatsint-S به اهداف شناسایی شده دشمن حمله کردند و استحکامات مهندسی و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کردند".
طبق آخرین دادههای وزارت دفاع، در منطقه مسئولیت یگان "شرق"، نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را از دست دادند: