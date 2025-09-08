ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است: "در جریان نظارت هوایی، اپراتورهای پهپاد یگان "شرق" نیروهای مسلح روسیه مواضع شبه‌نظامیان اوکراینی را در کمربند جنگلی در منطقه دنیپروپتروفسک شناسایی کردند. پرسنل توپ‌های خودکششی 152 میلی‌متری 2S5 Giatsint-S به اهداف شناسایی شده دشمن حمله کردند و استحکامات مهندسی و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کردند".طبق آخرین داده‌های وزارت دفاع، در منطقه مسئولیت یگان "شرق"، نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را از دست دادند:تا 200 سرباز؛چهار خودروی زرهی جنگی؛هشت خودرو؛سه قبضه توپخانه؛یک انبار مهمات
اوکراین
اوکراین
اوکراین

وزارت دفاع روسیه: نیروهای مسلح روسیه نیروی انسانی اوکراینی را در منطقه دنیپروپتروفسک نابود کردند

08:45 08.09.2025 (بروز رسانی شده: 09:16 08.09.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر وزارت دفاع روسیه
 وزارت دفاع روسیه - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است: "در جریان نظارت هوایی، اپراتورهای پهپاد یگان "شرق" نیروهای مسلح روسیه مواضع شبه‌نظامیان اوکراینی را در کمربند جنگلی در منطقه دنیپروپتروفسک شناسایی کردند. پرسنل توپ‌های خودکششی 152 میلی‌متری 2S5 Giatsint-S به اهداف شناسایی شده دشمن حمله کردند و استحکامات مهندسی و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کردند".
طبق آخرین داده‌های وزارت دفاع، در منطقه مسئولیت یگان "شرق"، نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را از دست دادند:
تا 200 سرباز؛
چهار خودروی زرهی جنگی؛
هشت خودرو؛
سه قبضه توپخانه؛
یک انبار مهمات
