وزارت دفاع روسیه: نیروهای مسلح روسیه نیروی انسانی اوکراینی را در منطقه دنیپروپتروفسک نابود کردند

در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است: "در جریان نظارت هوایی، اپراتورهای پهپاد یگان "شرق" نیروهای مسلح روسیه مواضع شبه‌نظامیان اوکراینی را در کمربند جنگلی در... 08.09.2025, اسپوتنیک ایران

در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است: "در جریان نظارت هوایی، اپراتورهای پهپاد یگان "شرق" نیروهای مسلح روسیه مواضع شبه‌نظامیان اوکراینی را در کمربند جنگلی در منطقه دنیپروپتروفسک شناسایی کردند. پرسنل توپ‌های خودکششی 152 میلی‌متری 2S5 Giatsint-S به اهداف شناسایی شده دشمن حمله کردند و استحکامات مهندسی و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کردند".طبق آخرین داده‌های وزارت دفاع، در منطقه مسئولیت یگان "شرق"، نیروهای مسلح اوکراین موارد زیر را از دست دادند:تا 200 سرباز؛چهار خودروی زرهی جنگی؛هشت خودرو؛سه قبضه توپخانه؛یک انبار مهمات

