پوتین گفت: رسیدن به توافق در مورد مسائل کلیدی با طرف اوکراینی عملاً غیرممکن خواهد بود
پوتین گفت: رسیدن به توافق در مورد مسائل کلیدی با طرف اوکراینی عملاً غیرممکن خواهد بود
پوتین گفت: رسیدن به توافق در مورد مسائل کلیدی با طرف اوکراینی عملاً غیرممکن خواهد بود

09:46 05.09.2025 (بروز رسانی شده: 10:03 05.09.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر نکات اصلی سخنرانی پوتین در مجمع اقتصادی خاور دور تا این لحظه:
نکات اصلی سخنرانی پوتین در مجمع اقتصادی خاور دور تا این لحظه: - اسپوتنیک ایران , 1920, 05.09.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
پوتین گفت که آماده تماس با طرف اوکراینی است، اما دلیلی برای این کار نمی‌بیند.
پوتین: روسیه امنیت دیدار با اوکراین در مسکو را تضمین می‌کند، "ما آماده‌ایم".
پوتین گفت مسکو بهترین مکان برای دیدار روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است.
پوتین در ادامه افزود: روسیه به ضمانت‌های امنیتی که باید برای روسیه و اوکراین تدوین شود، احترام خواهد گذاشت.
پوتین اظهار داشت که پس از توافق بر سر صلح پایدار، حضور نظامی خارجی در اوکراین هیچ فایده‌ای ندارد.
پوتین گفت که هیچ‌کس در سطح جدی در مورد ضمانت‌های امنیتی با روسیه صحبت نکرده است.
پوتین پیشنهاد کی‌یف برای آمدن به مکانی که برای مذاکرات تعیین کرده‌اند را بیش از حد می‌داند.
