علی طالبی، کارشناس مسائل چین و آسیای مرکزی درباره توافق بزرگ روسیه و چین در حوزه انرژی به اسپوتنیک گفت: امضای تفاهم‌نامه ساخت خط لوله "قدرت سیبری 2" و افزایش عرضه گاز از مسیرهای موجود، نماد ورود این روابط به مرحله‌ای تازه و تاریخی است و حجم صادرات گاز روسیه به چین به بیش از 106 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این روند، نه‌تنها بیانگر تکامل تدریجی پیوندهای انرژی میان دو قدرت بزرگ اوراسیا است، بلکه بر بازار جهانی انرژی نیز اثرگذار خواهد بود و چشم‌اندازهای جدیدی برای امنیت و تنوع عرضه پدید می‌آورد. طالبی خاطرنشان کرد، امضای توافق مربوط به خط لوله "قدرت سیبری 2" در واقع ادامه طبیعی مسیری است که از سال 2014 و با راه‌اندازی پروژه نخست "قدرت سیبری" آغاز شد. بر اساس تفاهم‌نامه اخیر، سه مسیر اصلی انتقال گاز میان روسیه و چین فعال خواهند شد. خط لوله قدرت سیبری (راه‌اندازی در 2019) که ظرفیت صادراتی آن به‌تدریج افزایش می‌یابد. همچنین مسیر خاور دور که هم‌اکنون در حال ساخت است و امکان تأمین مستقیم برای مناطق شرقی چین را فراهم می‌کند. و در نهايت "قدرت سیبری 2" که از طریق خاک مغولستان عبور کرده و به شمال چین می‌رسد. وی تصريح کرد، انتظار می‌رود با تحقق این طرح‌ها، مجموع صادرات روسیه به چین به حدود 106 میلیارد مترمکعب در سال برسد. این حجم قابل مقایسه با صادرات سنتی روسیه به اروپا پیش از بحران اوکراین است و نشان‌دهنده تغییر پایدار در جغرافیای انرژی اوراسیاست. طالبی در پاین تصريح کرد، تفاهم‌نامه ساخت خط لوله "قدرت سیبری 2" میان روسیه و چین فراتر از یک همکاری انرژی دوجانبه است و پیامدهای ژئو‌انرژیک گسترده‌ای دارد. برای چین، این پروژه پاسخی به نیاز روزافزون به منابع پایدار و ارزان انرژی و راهی برای تضمین امنیت بلندمدت تأمین است و برای روسیه نیز جایگزینی مطمئن برای بازار از دست‌رفته اروپا محسوب می‌شود. این همکاری ضمن تقویت پیوندهای اقتصادی دو کشور، نشانه‌ای از شکل‌گیری محور انرژی اوراسیایی است که می‌تواند نقشه عرضه و تقاضای جهانی را بازترسیم کرده، جایگاه اوراسیا را در بازار انرژی برجسته‌تر کند و آینده نظم انرژی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

