https://spnfa.ir/20250902/گازپروم-و-چین-توافق-کردهاند-که-حجم-عرضه-گاز-تحت-پروژه-مسیر-خاور-دور-را-افزایش-بدهند-25116603.html

روسیه و چین یادداشت تفاهمی برای ساخت خط لوله گاز "قدرت سیبری - 2" امضا کردند

روسیه و چین یادداشت تفاهمی برای ساخت خط لوله گاز "قدرت سیبری - 2" امضا کردند

اسپوتنیک ایران

آلکسی میلر، رئیس شرکت "گازپروم" روسیه در ادامه افزود که این حجم از 10 میلیارد متر مکعب در سال به 12 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-02T08:52+0430

2025-09-02T08:52+0430

2025-09-02T09:01+0430

چین

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/02/25116406_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9c7dd4f1f42ed2e2ba1a64691b4d0508.jpg

آلکسی میلر، رئیس شرکت "گازپروم" روسیه در ادامه افزود که این حجم از 10 میلیارد متر مکعب در سال به 12 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.مدیرعامل گازپروم شرایط قرار داد برق سیبری 2 را توضیح داد و گفت: قرارداد "قدرت سیبری - 2" برای 30 سال محاسبه می‌شود، قیمت تحویل جداگانه در نظر گرفته خواهد شد و از قیمت اروپا کمتر خواهد بود.امضای تفاهم‌نامه برای ساخت نیروگاه برق و خط لوله گاز ترانزیتی از طریق مغولستانالکسی میلر، مدیرعامل گازپروم، گزارش داد که یک تفاهم‌نامه الزام‌آور قانونی در مورد ساخت نیروگاه برق سیبری 2 و خط لوله گاز ترانزیتی سایوز وستوک از طریق مغولستان امضا شده است.وی افزود که توافق‌نامه‌هایی بین گازپروم و شرکت ملی نفت چین (CNPC) برای افزایش انتقال گاز از طریق خط لوله "قدرت سیبری" از 38 به 44 میلیارد متر مکعب در سال امضا شده است.

چین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

چین, جهان