روسیه و چین یادداشت تفاهمی برای ساخت خط لوله گاز "قدرت سیبری - 2" امضا کردند
روسیه و چین یادداشت تفاهمی برای ساخت خط لوله گاز "قدرت سیبری - 2" امضا کردند
آلکسی میلر، رئیس شرکت "گازپروم" روسیه در ادامه افزود که این حجم از 10 میلیارد متر مکعب در سال به 12 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. 02.09.2025, اسپوتنیک ایران
چین, جهان
چین, جهان

08:52 02.09.2025 (بروز رسانی شده: 09:01 02.09.2025)
آلکسی میلر، رئیس شرکت "گازپروم" روسیه در ادامه افزود که این حجم از 10 میلیارد متر مکعب در سال به 12 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل گازپروم شرایط قرار داد برق سیبری 2 را توضیح داد و گفت: قرارداد "قدرت سیبری - 2" برای 30 سال محاسبه می‌شود، قیمت تحویل جداگانه در نظر گرفته خواهد شد و از قیمت اروپا کمتر خواهد بود.
امضای تفاهم‌نامه برای ساخت نیروگاه برق و خط لوله گاز ترانزیتی از طریق مغولستان
الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم، گزارش داد که یک تفاهم‌نامه الزام‌آور قانونی در مورد ساخت نیروگاه برق سیبری 2 و خط لوله گاز ترانزیتی سایوز وستوک از طریق مغولستان امضا شده است.
وی افزود که توافق‌نامه‌هایی بین گازپروم و شرکت ملی نفت چین (CNPC) برای افزایش انتقال گاز از طریق خط لوله "قدرت سیبری" از 38 به 44 میلیارد متر مکعب در سال امضا شده است.
