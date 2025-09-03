https://spnfa.ir/20250903/مدیر-عامل-منطقه-آزاد-چابهار-به-اسپوتنیک-چابهار-میتواند-در-تولید-ناخالص-ملی-نقش-آفرینی-کند-25181984.html

گزارش و تحلیل

اختصاصی اسپوتنیک

ایران

اقتصادی

وی در گفتگوی اختصاصی با شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در ایران افزود چابهار در کریدور شمال به جنوب، به‌ویژه در بخش شرقی آن، و همچنین کریدور منحصربه‌فردی که جنوب شرق ایران را به شمال غرب کشور متصل می‌کند، نقش کلیدی دارد. این کریدور از طریق بندر انزلی در حوزه دریایی و منطقه ماکو در حوزه زمینی، جنوب شرق ایران را که به پاکستان متصل است، به اروپا، ترکیه و عراق متصل می‌کند. این ویژگی‌ها چابهار را به یک هاب ترانزیتی بی‌نظیر تبدیل کرده است. هرچند چالش‌هایی وجود دارد، اما حرکت رو به جلو و امیدوارکننده است. با حضور سرمایه‌گذاران کلان در صنایع سنگین و توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، هوایی و زمینی، چابهار می‌تواند همان‌طور که در اهداف اولیه سازمان منطقه آزاد پیش‌بینی شده بود، نقش مؤثری در تولید ناخالص ملی و درآمدزایی ملی ایفا کند.محمد سعید اربابی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، در خصوص نقش چابهار به عنوان محل تلاقی کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب در ترانزیت ایران بیان کرد: محور اصلی فعالیت چابهار، ترانزیت است. این بندر می‌تواند کشورهای اوراسیا، آسیای میانه و افغانستان را به دریای آزاد در جنوب متصل کند. این کشورها از طریق چابهار به جنوب شرق آسیا، هند و شرق آفریقا دسترسی پیدا می‌کنند. خطوط کشتیرانی، به‌ویژه با بنادر چین و هند، در حال توسعه است و امیدواریم در آینده به شرق آفریقا و عمان نیز گسترش یابد. این مسیر دوطرفه است؛ هم به صادرات این کشورها کمک می‌کند و هم نیازهای وارداتی آن‌ها را از آفریقا، جنوب شرق آسیا و استرالیا تأمین می‌کند.با این حال، باید بپذیریم که کریدورهای اقتصادی در طول تاریخ ثابت نبوده‌اند و بر اساس نیازها تغییر می‌کنند. تجار به دنبال مسیرهای سریع و کم‌هزینه هستند. اگر ایران از فرصت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نکند، ممکن است این کریدورها به مسیرهای دیگر منتقل شوند. برای حفظ جایگاه چابهار، باید زیرساخت‌های ترانزیتی، از جمله بندر، راه‌آهن و مسیرهای هوایی، به‌سرعت به‌روز شوند. خوشبختانه اقدامات خوبی در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال 1405 راه‌آهن سراسری ایران به چابهار متصل شود. همچنین، مطالعات اتصال بندر چابهار به ریمندان (مرز ایران و پاکستان) آغاز شده که ما را به کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) نزدیک‌تر می‌کند. این اتصال، ایران، اروپا، ترکیه، آذربایجان و عراق را به چین متصل کرده و یک کریدور تجاری فوق‌العاده ایجاد می‌کند.

