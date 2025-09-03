مدیر عامل منطقه آزاد چابهار به اسپوتنیک: چابهار میتواند در تولید ناخالص ملی نقش آفرینی کند

ایران
محمد سعید اربابی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهارگفت: چابهار با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود، اگرچه هنوز به خوبی به تجار معرفی نشده، از نظر جغرافیایی موقعیت ویژه‌ای... 03.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-03T20:46+0430
2025-09-03T20:53+0430
وی در گفتگوی اختصاصی با شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در ایران افزود چابهار در کریدور شمال به جنوب، به‌ویژه در بخش شرقی آن، و همچنین کریدور منحصربه‌فردی که جنوب شرق ایران را به شمال غرب کشور متصل می‌کند، نقش کلیدی دارد. این کریدور از طریق بندر انزلی در حوزه دریایی و منطقه ماکو در حوزه زمینی، جنوب شرق ایران را که به پاکستان متصل است، به اروپا، ترکیه و عراق متصل می‌کند. این ویژگی‌ها چابهار را به یک هاب ترانزیتی بی‌نظیر تبدیل کرده است. هرچند چالش‌هایی وجود دارد، اما حرکت رو به جلو و امیدوارکننده است. با حضور سرمایه‌گذاران کلان در صنایع سنگین و توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، هوایی و زمینی، چابهار می‌تواند همان‌طور که در اهداف اولیه سازمان منطقه آزاد پیش‌بینی شده بود، نقش مؤثری در تولید ناخالص ملی و درآمدزایی ملی ایفا کند.محمد سعید اربابی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، در خصوص نقش چابهار به عنوان محل تلاقی کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب در ترانزیت ایران بیان کرد: محور اصلی فعالیت چابهار، ترانزیت است. این بندر می‌تواند کشورهای اوراسیا، آسیای میانه و افغانستان را به دریای آزاد در جنوب متصل کند. این کشورها از طریق چابهار به جنوب شرق آسیا، هند و شرق آفریقا دسترسی پیدا می‌کنند. خطوط کشتیرانی، به‌ویژه با بنادر چین و هند، در حال توسعه است و امیدواریم در آینده به شرق آفریقا و عمان نیز گسترش یابد. این مسیر دوطرفه است؛ هم به صادرات این کشورها کمک می‌کند و هم نیازهای وارداتی آن‌ها را از آفریقا، جنوب شرق آسیا و استرالیا تأمین می‌کند.با این حال، باید بپذیریم که کریدورهای اقتصادی در طول تاریخ ثابت نبوده‌اند و بر اساس نیازها تغییر می‌کنند. تجار به دنبال مسیرهای سریع و کم‌هزینه هستند. اگر ایران از فرصت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نکند، ممکن است این کریدورها به مسیرهای دیگر منتقل شوند. برای حفظ جایگاه چابهار، باید زیرساخت‌های ترانزیتی، از جمله بندر، راه‌آهن و مسیرهای هوایی، به‌سرعت به‌روز شوند. خوشبختانه اقدامات خوبی در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال 1405 راه‌آهن سراسری ایران به چابهار متصل شود. همچنین، مطالعات اتصال بندر چابهار به ریمندان (مرز ایران و پاکستان) آغاز شده که ما را به کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) نزدیک‌تر می‌کند. این اتصال، ایران، اروپا، ترکیه، آذربایجان و عراق را به چین متصل کرده و یک کریدور تجاری فوق‌العاده ایجاد می‌کند.
محمد سعید اربابی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهارگفت: چابهار با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود، اگرچه هنوز به خوبی به تجار معرفی نشده، از نظر جغرافیایی موقعیت ویژه‌ای دارد. این بندر دروازه ورود به ایران از سمت اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس است و با کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان ارتباط نزدیکی دارد.
وی در گفتگوی اختصاصی با شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در ایران افزود چابهار در کریدور شمال به جنوب، به‌ویژه در بخش شرقی آن، و همچنین کریدور منحصربه‌فردی که جنوب شرق ایران را به شمال غرب کشور متصل می‌کند، نقش کلیدی دارد. این کریدور از طریق بندر انزلی در حوزه دریایی و منطقه ماکو در حوزه زمینی، جنوب شرق ایران را که به پاکستان متصل است، به اروپا، ترکیه و عراق متصل می‌کند. این ویژگی‌ها چابهار را به یک هاب ترانزیتی بی‌نظیر تبدیل کرده است. هرچند چالش‌هایی وجود دارد، اما حرکت رو به جلو و امیدوارکننده است. با حضور سرمایه‌گذاران کلان در صنایع سنگین و توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، هوایی و زمینی، چابهار می‌تواند همان‌طور که در اهداف اولیه سازمان منطقه آزاد پیش‌بینی شده بود، نقش مؤثری در تولید ناخالص ملی و درآمدزایی ملی ایفا کند.
محمد سعید اربابی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، در خصوص نقش چابهار به عنوان محل تلاقی کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب در ترانزیت ایران بیان کرد: محور اصلی فعالیت چابهار، ترانزیت است. این بندر می‌تواند کشورهای اوراسیا، آسیای میانه و افغانستان را به دریای آزاد در جنوب متصل کند. این کشورها از طریق چابهار به جنوب شرق آسیا، هند و شرق آفریقا دسترسی پیدا می‌کنند. خطوط کشتیرانی، به‌ویژه با بنادر چین و هند، در حال توسعه است و امیدواریم در آینده به شرق آفریقا و عمان نیز گسترش یابد. این مسیر دوطرفه است؛ هم به صادرات این کشورها کمک می‌کند و هم نیازهای وارداتی آن‌ها را از آفریقا، جنوب شرق آسیا و استرالیا تأمین می‌کند.
با این حال، باید بپذیریم که کریدورهای اقتصادی در طول تاریخ ثابت نبوده‌اند و بر اساس نیازها تغییر می‌کنند. تجار به دنبال مسیرهای سریع و کم‌هزینه هستند. اگر ایران از فرصت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نکند، ممکن است این کریدورها به مسیرهای دیگر منتقل شوند. برای حفظ جایگاه چابهار، باید زیرساخت‌های ترانزیتی، از جمله بندر، راه‌آهن و مسیرهای هوایی، به‌سرعت به‌روز شوند. خوشبختانه اقدامات خوبی در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال 1405 راه‌آهن سراسری ایران به چابهار متصل شود. همچنین، مطالعات اتصال بندر چابهار به ریمندان (مرز ایران و پاکستان) آغاز شده که ما را به کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) نزدیک‌تر می‌کند. این اتصال، ایران، اروپا، ترکیه، آذربایجان و عراق را به چین متصل کرده و یک کریدور تجاری فوق‌العاده ایجاد می‌کند.
