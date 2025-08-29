https://spnfa.ir/20250829/پوتین-احتمال-دیدار-با-زلنسکی-را-رد-نمیکند--25049933.html
پوتین احتمال دیدار با زلنسکی را رد نمیکند
پوتین احتمال دیدار با زلنسکی را رد نمیکند
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که رئیس جمهور روسیه معتقد است که هر اجلاسی باید به خوبی آماده شود. وی در مورد احتمال چنین دیداری افزود: هنوز نمیتوان... 29.08.2025, اسپوتنیک ایران
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که رئیس جمهور روسیه معتقد است که هر اجلاسی باید به خوبی آماده شود. وی در مورد احتمال چنین دیداری افزود: هنوز نمیتوان گفت که کار در سطح کارشناسی به طور کامل در حال انجام است.
پوتین احتمال دیدار با زلنسکی را رد نمیکند
13:43 29.08.2025 (بروز رسانی شده: 13:45 29.08.2025)
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که رئیس جمهور روسیه معتقد است که هر اجلاسی باید به خوبی آماده شود. وی در مورد احتمال چنین دیداری افزود: هنوز نمیتوان گفت که کار در سطح کارشناسی به طور کامل در حال انجام است.