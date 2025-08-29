https://spnfa.ir/20250829/پوتین-احتمال-دیدار-با-زلنسکی-را-رد-نمیکند--25049933.html

پوتین احتمال دیدار با زلنسکی را رد نمی‌کند

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که رئیس جمهور روسیه معتقد است که هر اجلاسی باید به خوبی آماده شود. وی در مورد احتمال چنین دیداری افزود: هنوز نمی‌توان... 29.08.2025, اسپوتنیک ایران

اوکراین

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که رئیس جمهور روسیه معتقد است که هر اجلاسی باید به خوبی آماده شود. وی در مورد احتمال چنین دیداری افزود: هنوز نمی‌توان گفت که کار در سطح کارشناسی به طور کامل در حال انجام است.

