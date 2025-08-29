https://spnfa.ir/20250829/روسیه-به-شدت-تصمیم-ترویکای-اروپایی-برای-بازگرداندن-تحریمها-علیه-ایران-را-محکوم-میکند-25040338.html

روسیه به شدت تصمیم "ترویکای اروپایی" برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را محکوم می‌کند

روسیه به شدت تصمیم "ترویکای اروپایی" برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را محکوم می‌کند

اسپوتنیک ایران

در اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: ما این اقدامات کشورهای اروپایی را به شدت محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که آنها را رد کند. 29.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-29T11:29+0430

2025-08-29T11:29+0430

2025-08-29T11:33+0430

ایران

اتحادیه اروپا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/31/13/311359_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4629555ccbaa5ead8a4a336b95810013.jpg

در اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: ما این اقدامات کشورهای اروپایی را به شدت محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که آنها را رد کند.در واقع، ما با تلاشی بی‌تعارف برای دستکاری مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل توسط کشورهای اروپایی شرکت‌کننده در برجام مواجه هستیم. بریتانیا و "ارتش اروپا" با سوءاستفاده از این واقعیت که سازوکار بازگرداندن تحریم‌های قبلی مندرج در این قطعنامه، که "اسنپ‌بک" نامیده می‌شود، یک ساختار رویه‌ای منحصر به فرد و نسبتاً پیچیده است که در رویه جهانی سابقه ندارد، حق تفسیر رویه اعمال آن را به دلخواه خود به خود می‌دهند.تلاش‌های بریتانیا، آلمان و فرانسه برای استفاده از "اسنپ‌بک" یک عامل بی‌ثبات‌کننده جدی است که تلاش‌های انجام شده در سطوح مختلف برای یافتن راه‌حل‌های مذاکره‌ای را که هرگونه سوءظن و تعصب در مورد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی و با توجه به منافع مشروع تهران از بین می‌برد، تضعیف می‌کند. ما معتقدیم که جلوگیری از تشدید تنش جدید پیرامون برنامه هسته‌ای ایران مهم است که همانطور که با تجاوز خارجی علیه ایران در ژوئن امسال نشان داده شد، عواقب وخیمی برای صلح و امنیت بین‌المللی خواهد داشت. کشورهای اروپایی شرکت‌کننده در برجام با اقدام آگاهانه خارج از چارچوب قانونی و تحریک سایر کشورها به اتخاذ مسیر خودسرانه، تنها موقعیت خود را به عنوان ناقضان بدتر می‌کنند، که قابل سرزنش و غیرقابل قبول است. ما از آنها می‌خواهیم که به خود بیایند و قبل از اینکه منجر به عواقب جبران‌ناپذیر و یک تراژدی جدید شوند، در تصمیمات اشتباه خود تجدید نظر کنند. به اعتقاد ما خط مشی آنها برای مقابله با تهران هیچ چشم‌اندازی ندارد.در 28 اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از راه‌اندازی سازوکاری برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که با توافق هسته‌ای 2015 لغو شده بودند، خبر دادند. با این حال، این تحریم‌ها بلافاصله اجرایی نمی‌شوند؛ پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد ادامه لغو تحریم‌ها باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. اگر چنین قطعنامه‌ای ظرف 30 روز تصویب نشود، تحریم‌ها بازگردانده خواهند شد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران , اتحادیه اروپا