پوتین احتمال دیدار با زلنسکی را رد نمی‌کند
بر اساس ادعای رسانه‌های فرانسوی، ترامپ کیف را مانعی در روابط با مسکو می‌داند
بر اساس ادعای رسانه‌های فرانسوی، ترامپ کیف را مانعی در روابط با مسکو می‌داند
منبعی آگاه گفت:"اولویت ترامپ احیای روابط کارآمد با روسیه است. از نظر او، اوکراین یک مانع است". 29.08.2025, اسپوتنیک ایران
منبعی آگاه گفت:"اولویت ترامپ احیای روابط کارآمد با روسیه است. از نظر او، اوکراین یک مانع است".نشریات غربی دیروز گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی و اروپا به دلیل خواسته‌های غیرواقع‌بینانه آنها برای حل و فصل مناقشه در اوکراین ناراضی است.
08:36 29.08.2025 (بروز رسانی شده: 11:39 29.08.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا
ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.08.2025
منبعی آگاه گفت:"اولویت ترامپ احیای روابط کارآمد با روسیه است. از نظر او، اوکراین یک مانع است".
نشریات غربی دیروز گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی و اروپا به دلیل خواسته‌های غیرواقع‌بینانه آنها برای حل و فصل مناقشه در اوکراین ناراضی است.
