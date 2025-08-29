https://spnfa.ir/20250829/ترامپ-کییف-را-مانعی-در-روابط-با-مسکو-میداند-25037776.html
بر اساس ادعای رسانههای فرانسوی، ترامپ کیف را مانعی در روابط با مسکو میداند
بر اساس ادعای رسانههای فرانسوی، ترامپ کیف را مانعی در روابط با مسکو میداند
منبعی آگاه گفت:"اولویت ترامپ احیای روابط کارآمد با روسیه است. از نظر او، اوکراین یک مانع است".نشریات غربی دیروز گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی و اروپا به دلیل خواستههای غیرواقعبینانه آنها برای حل و فصل مناقشه در اوکراین ناراضی است.
08:36 29.08.2025 (بروز رسانی شده: 11:39 29.08.2025)
منبعی آگاه گفت:"اولویت ترامپ احیای روابط کارآمد با روسیه است. از نظر او، اوکراین یک مانع است".
نشریات غربی دیروز گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی و اروپا به دلیل خواستههای غیرواقعبینانه آنها برای حل و فصل مناقشه در اوکراین ناراضی است.