https://spnfa.ir/20250829/ترامپ-کییف-را-مانعی-در-روابط-با-مسکو-میداند-25037776.html

بر اساس ادعای رسانه‌های فرانسوی، ترامپ کیف را مانعی در روابط با مسکو می‌داند

بر اساس ادعای رسانه‌های فرانسوی، ترامپ کیف را مانعی در روابط با مسکو می‌داند

اسپوتنیک ایران

منبعی آگاه گفت:"اولویت ترامپ احیای روابط کارآمد با روسیه است. از نظر او، اوکراین یک مانع است". 29.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-29T08:36+0430

2025-08-29T08:36+0430

2025-08-29T11:39+0430

آمریکا

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/1b/24931884_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_676d3496cbc078b89508065878c035df.jpg

منبعی آگاه گفت:"اولویت ترامپ احیای روابط کارآمد با روسیه است. از نظر او، اوکراین یک مانع است".نشریات غربی دیروز گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی و اروپا به دلیل خواسته‌های غیرواقع‌بینانه آنها برای حل و فصل مناقشه در اوکراین ناراضی است.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا, اوکراین