حرکت استادانه شطرنج باز سیاسی ایرانی

در حالی که اروپایی ها به درب و دیوار می زنند تا دست و پای ایران را ببندند و این کشور را وادار کنند تا در مقابل آمریکا سر خم کند و به همه خواسته های آن تن دهد... 27.08.2025

گزارش و تحلیل

یکی از شرط های اروپایی ها این بود که ایران به بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته اجازه بازگشت به این کشور را بدهد.هدف اروپایی ها عملا این بود که این بازرسان بتوانند جاهایی که اورانیوم غنی سازی شده ایران در سطح 60% است را پیدا کنند و تحقیق کنند که حمله های آمریکا و اسرائیل چه کارایی داشته و به کجاها اصابت کرده تا گره های لازم را برای حمله جدید فراهم کنند.ایران در مقابل به بازرسان اجازه بازدید محدود به برخی سایت ها که هدف حمله اسرائیل و آمریکا نبوده اند را داده و اجازه داده تا آنها بر تعویض سوخت تاسیسات هستهای بوشهر نظارت داشته باشند.از سوی دیگر به بهانه نا امن بودن مراکز بمباران شده و عدم امکان تامین امنیت بازرسان آژانس طبق پروتوکل اجازه بازرسی اینا اماکن به آنها داده نشده.در باره اورانیوم 60% هم ایران ادعا دارد که این اورانیوم بر اثر بمباران تاسیسات نطنز و فوردو در عمق بالای صد متری دفن شده و امکان دسترسی به آن میسر نیست و اگر بازرسان آژانس اصرار دارند به آنجا برسند باید خودشان تشریف بیاورند مسیر را بکنند تا به آنجا برسند و اگر وسط راه بمب منفجر نشده ای وجود داشته و منفجر شده ایران هیچ مسئولیتی در این باره گردن نمی گیرد.این اقدام ایران همزمان شده با طرح روسیه برای تمدید شش ماهه قطعنامه 2231 در شورای امنیت وتغییر مفاد بند ماشه به شکلی که بعد از شش ماه بازگرداندن تحریم های بین المللی برعلیه ایران منوط به رای گیری و موافقت کل اعضای دائم شورای امنیت شود.درباره مذاکرات هم که شرط دوم اروپایی ها بود آقای عراقچی رسما اعلام کرده که ایران آمادگی انجام مذاکرات در صورت محقق شدن شروط اولیه مذاکرات است و عملا توپ را در زمین آمریکا انداخته چرا که در حال حاضر این آمریکا است که به دنبال توافق نیست نه ایران.می توان گفت به این ترتیب استادکار شطرنج باز سیاسی ایران یک بار دیگر هنر خود را در لحظه های آخر، سه روز مانده به پایان فرصت اجرای بند ماشه، نشان داد وطرف مقابل را در حالت کیش قرار داده.با این شرایط در صورتی که اروپایی ها، که حقانیت آنها در اجرای بند ماشه مورد سوال است، بند ماشه را فعال کنند همه عواقب این تصمیم گردن آنها خواهد بود.

