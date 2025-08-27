https://spnfa.ir/20250827/پیشنهاد-روسیه-در-شورای-امنیت-آزمونی-واقعی-اراده-نیت-غرب-24912689.html

پیشنهاد روسیه در شورای امنیت آزمونی واقعی اراده نیت غرب

پیشنهاد روسیه در شورای امنیت آزمونی واقعی اراده نیت غرب

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: این پیشنهاد، جنبه‌ای فنی دارد و به نوعی ابزاری برای فراهم ساختن فضا برای مذاکره بحساب می‌آید. 27.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-27T13:57+0430

2025-08-27T13:57+0430

2025-08-27T13:57+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/07/08/11515775_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_59c5595ba5844bc2b62b5e0210a18b42.jpg

سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل در خصوص پیش‌نویس روسیه درباره قطعنامه‌ای در شورای امنیت که خواستار تمدید شش‌ماهه مهلت استفاده از مکانیسم ماشه در قطعنامه 2231 تا آوریل 2026 به اسپوتنیک گفت: از سوی دیگر، سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان با نزدیک شدن به مهلت 18 اکتبر، در پی بررسی امکان فعال‌سازی مکانیسم ماشه هستند تا در صورت عدم همکاری واقعی ایران، از جمله در زمینه از سرگیری بازرسی‌ها و تنویر وضعیت پرونده اورانیوم غنی‌شده بتوانند تحریم‌ها را بازگردانند. ماندگار با اشاره به پیامدهای درخور ملاحظه برای مذاکرات تصریح کرد، محدود شدن انتخاب‌های بین‌المللی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از یک سو، تعویق شش‌ماهه ممکن است فرصت اضافی برای احیای دیپلماسی فراهم کند، به‌ویژه اگر ایران و غرب تمایلی برای بازگشت به گفتگوها نشان دهند. اما از سوی دیگر، به گفته برخی تحلیلگران، چنین تمدیدی بدون پیوند به شروط مشخص و معناداری ممکن است به منزله تسلیم آخرین تکیه‌گاه فشار در برابر ایران تلقی شود و در نتیجه، ابزار فشار واقعی برای ایران عملاً از بین برود. افزون بر این، فقدان ذکر صریح شروط مرتبط با همکاری ایران در پیش‌نویس روسیه، مانع جلب حمایت کافی در شورای امنیت خواهد شد. ماندگار در پایان ضمن بررسی چشم‌انداز آينده مکانیسم ماشه خاطر نشان کرد، اگر تمدید شش‌ماهه تصویب شود، احتمال بازگشت خودکار تحریم‌ها توسط مکانیسم ماشه کاهش می‌یابد، اما در عین حال، خطر پایان غیرمترقبه این مکانیسم در 18 اکتبر 2025 نیز معنی‌دار خواهد بود. زیرا در آن صورت هیچ فشاری برای تضمین بازگشت به مذاکرات باقی نمی‌ماند و سازوکار نظارتی که مهم‌ترین اهرم توافق هسته‌ای بود به پایان رسیده است. بنابراین، نتیجه نهایی به این بستگی دارد که اروپایی‌ها بتوانند قبل از آن زمان، با ارائه پیشنهاداتی مبتنی بر شفافیت، بازرسی و تعهد گسترده‌تر، ایران را به مشارکت جدی در مذاکرات بازگردانند. بدون این، خطر از دست رفتن کامل ابزار ماشه و تضعیف روند دیپلماسی هسته‌ای افزایش خواهد یافت. در مجموع، این محدودیت نظارتی پیشنهادی اگرچه فرصتی برای تمدید وضعیت موجود فراهم می‌سازد، اما بدون شرط‌های دقیق و الزام‌آور می‌تواند بازی را از دست دیپلماسی خارج کرده و مسیر مذاکرات را به بن‌بست نزدیک‌تر سازد.

https://spnfa.ir/20250827/مکانیسم-ماشه-ابزار-فشار-سیاسی-غرب-و-شکست-محتوم-در-برابر-ایران-24902019.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60