زلنسکی تلاش می‌کند تا تقصیر کند شدن روند صلح را به گردن مسکو بیندازد

روزنامه چینی چاینا دیلی ‌نوشت که جای تعجب نیست که زلنسکی، که جرات انتقاد از آمریکا یا کشورهای اروپایی را ندارد، سعی کرده تقصیر را به گردن روسیه بیندازد.

روزنامه چینی چاینا دیلی ‌نوشت که جای تعجب نیست که زلنسکی، که جرات انتقاد از آمریکا یا کشورهای اروپایی را ندارد، سعی کرده تقصیر را به گردن روسیه بیندازد.به گفته نویسندگان این مقاله، باید به زلنسکی یادآوری شود که تا زمانی که مسکو و کی‌یف نتوانند در مورد مسائل کلیدی به توافق برسند، "هرگونه دیداری بین او و پوتین بعید است به نتیجه مطلوب برسد".

