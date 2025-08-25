https://spnfa.ir/20250825/زلنسکی-تلاش-میکند-تا-تقصیر-کند-شدن-روند-صلح-را-به-گردن-مسکو-بیندازد-24832569.html
زلنسکی تلاش میکند تا تقصیر کند شدن روند صلح را به گردن مسکو بیندازد
روزنامه چینی چاینا دیلی نوشت که جای تعجب نیست که زلنسکی، که جرات انتقاد از آمریکا یا کشورهای اروپایی را ندارد، سعی کرده تقصیر را به گردن روسیه بیندازد. 25.08.2025
روزنامه چینی چاینا دیلی نوشت که جای تعجب نیست که زلنسکی، که جرات انتقاد از آمریکا یا کشورهای اروپایی را ندارد، سعی کرده تقصیر را به گردن روسیه بیندازد.به گفته نویسندگان این مقاله، باید به زلنسکی یادآوری شود که تا زمانی که مسکو و کییف نتوانند در مورد مسائل کلیدی به توافق برسند، "هرگونه دیداری بین او و پوتین بعید است به نتیجه مطلوب برسد".
به گفته نویسندگان این مقاله، باید به زلنسکی یادآوری شود که تا زمانی که مسکو و کییف نتوانند در مورد مسائل کلیدی به توافق برسند، "هرگونه دیداری بین او و پوتین بعید است به نتیجه مطلوب برسد".