https://spnfa.ir/20250822/ممکن-است-ایالات-متحده-از-پهپادها-برای-ارائه-ضمانتهای-امنیتی-به-کییف-استفاده-کند-24790677.html

ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به کی‌یف استفاده کند

ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به کی‌یف استفاده کند

اسپوتنیک ایران

رسانه‌های غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ... 22.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-22T08:42+0430

2025-08-22T08:42+0430

2025-08-22T08:42+0430

آمریکا

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/0b/01/7100978_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_b9d078e28b404a576fa26eec0fbd9497.jpg

رسانه‌های غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ نگرانی‌هایی در مورد استفاده از خلبانان آمریکایی برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی هوایی سرنشین‌دار بر فراز اوکراین وجود دارد، اما تمایل بیشتری برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مشاهده می‌شود".منبع دیگری که با این موضوع آشنا است، گفت که استفاده از پهپادهای آمریکایی ممکن است برای "ماموریت‌های اسکن" نامناسب باشد زیرا پهپادها بسیار کند هستند. بنابراین، اگر ایالات متحده خود را به پهپادها محدود کند، سایر کشورها باید هواپیماهای اضافی را فراهم کنند. به گفته دو منبع آشنا با این موضوع، خلبانان آمریکایی همچنین می‌توانند برای گشت‌زنی در آسمان اوکراین استفاده شوند و "تصاویر با وضوح بالا از خطوط مقدم" و حرکات نیروها را در آنچه که می‌تواند "گزینه موقت" تلقی شود، ارائه دهند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا, اوکراین