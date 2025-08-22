ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250822/ممکن-است-ایالات-متحده-از-پهپادها-برای-ارائه-ضمانتهای-امنیتی-به-کییف-استفاده-کند-24790677.html
ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به کی‌یف استفاده کند
ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به کی‌یف استفاده کند
اسپوتنیک ایران
رسانه‌های غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ... 22.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-22T08:42+0430
2025-08-22T08:42+0430
آمریکا
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/0b/01/7100978_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_b9d078e28b404a576fa26eec0fbd9497.jpg
رسانه‌های غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ نگرانی‌هایی در مورد استفاده از خلبانان آمریکایی برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی هوایی سرنشین‌دار بر فراز اوکراین وجود دارد، اما تمایل بیشتری برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مشاهده می‌شود".منبع دیگری که با این موضوع آشنا است، گفت که استفاده از پهپادهای آمریکایی ممکن است برای "ماموریت‌های اسکن" نامناسب باشد زیرا پهپادها بسیار کند هستند. بنابراین، اگر ایالات متحده خود را به پهپادها محدود کند، سایر کشورها باید هواپیماهای اضافی را فراهم کنند. به گفته دو منبع آشنا با این موضوع، خلبانان آمریکایی همچنین می‌توانند برای گشت‌زنی در آسمان اوکراین استفاده شوند و "تصاویر با وضوح بالا از خطوط مقدم" و حرکات نیروها را در آنچه که می‌تواند "گزینه موقت" تلقی شود، ارائه دهند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/0b/01/7100978_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_c8631f296b6dea892ed99f652d206199.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آمریکا, اوکراین
آمریکا, اوکراین

ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به کی‌یف استفاده کند

08:42 22.08.2025
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guardپهپاد آمریکایی
پهپاد آمریکایی - اسپوتنیک ایران , 1920, 22.08.2025
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guard
اشتراک
رسانه‌های غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ نگرانی‌هایی در مورد استفاده از خلبانان آمریکایی برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی هوایی سرنشین‌دار بر فراز اوکراین وجود دارد، اما تمایل بیشتری برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مشاهده می‌شود".
منبع دیگری که با این موضوع آشنا است، گفت که استفاده از پهپادهای آمریکایی ممکن است برای "ماموریت‌های اسکن" نامناسب باشد زیرا پهپادها بسیار کند هستند. بنابراین، اگر ایالات متحده خود را به پهپادها محدود کند، سایر کشورها باید هواپیماهای اضافی را فراهم کنند. به گفته دو منبع آشنا با این موضوع، خلبانان آمریکایی همچنین می‌توانند برای گشت‌زنی در آسمان اوکراین استفاده شوند و "تصاویر با وضوح بالا از خطوط مقدم" و حرکات نیروها را در آنچه که می‌تواند "گزینه موقت" تلقی شود، ارائه دهند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала