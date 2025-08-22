https://spnfa.ir/20250822/ممکن-است-ایالات-متحده-از-پهپادها-برای-ارائه-ضمانتهای-امنیتی-به-کییف-استفاده-کند-24790677.html
ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانتهای امنیتی به کییف استفاده کند
ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانتهای امنیتی به کییف استفاده کند
اسپوتنیک ایران
رسانههای غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ... 22.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-22T08:42+0430
2025-08-22T08:42+0430
2025-08-22T08:42+0430
آمریکا
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/0b/01/7100978_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_b9d078e28b404a576fa26eec0fbd9497.jpg
رسانههای غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ نگرانیهایی در مورد استفاده از خلبانان آمریکایی برای انجام مأموریتهای پشتیبانی هوایی سرنشیندار بر فراز اوکراین وجود دارد، اما تمایل بیشتری برای انجام مأموریتهای پشتیبانی هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مشاهده میشود".منبع دیگری که با این موضوع آشنا است، گفت که استفاده از پهپادهای آمریکایی ممکن است برای "ماموریتهای اسکن" نامناسب باشد زیرا پهپادها بسیار کند هستند. بنابراین، اگر ایالات متحده خود را به پهپادها محدود کند، سایر کشورها باید هواپیماهای اضافی را فراهم کنند. به گفته دو منبع آشنا با این موضوع، خلبانان آمریکایی همچنین میتوانند برای گشتزنی در آسمان اوکراین استفاده شوند و "تصاویر با وضوح بالا از خطوط مقدم" و حرکات نیروها را در آنچه که میتواند "گزینه موقت" تلقی شود، ارائه دهند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e4/0b/01/7100978_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_c8631f296b6dea892ed99f652d206199.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, اوکراین
ممکن است ایالات متحده از پهپادها برای ارائه ضمانتهای امنیتی به کییف استفاده کند
رسانههای غربی به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده گزارش دادند: "پشتیبانی هوایی بالقوه به یک موضوع مهم تبدیل شده است و در حالی که در دولت ترامپ نگرانیهایی در مورد استفاده از خلبانان آمریکایی برای انجام مأموریتهای پشتیبانی هوایی سرنشیندار بر فراز اوکراین وجود دارد، اما تمایل بیشتری برای انجام مأموریتهای پشتیبانی هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مشاهده میشود".
منبع دیگری که با این موضوع آشنا است، گفت که استفاده از پهپادهای آمریکایی ممکن است برای "ماموریتهای اسکن" نامناسب باشد زیرا پهپادها بسیار کند هستند. بنابراین، اگر ایالات متحده خود را به پهپادها محدود کند، سایر کشورها باید هواپیماهای اضافی را فراهم کنند. به گفته دو منبع آشنا با این موضوع، خلبانان آمریکایی همچنین میتوانند برای گشتزنی در آسمان اوکراین استفاده شوند و "تصاویر با وضوح بالا از خطوط مقدم" و حرکات نیروها را در آنچه که میتواند "گزینه موقت" تلقی شود، ارائه دهند.