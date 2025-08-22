https://spnfa.ir/20250822/لاوروف-زلنسکی-در-نشست-واشنگتن-به-تمام-پیشنهادات-ترامپ-برای-حل-و-فصل-بحران-اوکراین-نه-گفت-24801428.html
لاوروف: زلنسکی در نشست واشنگتن به تمام پیشنهادات ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین، "نه" گفت
22.08.2025
وزیر امور خارجه روسیه متذکر شد که روسیه موافقت کرده است که در مورد تعدادی از مسائلی که ترامپ مطرح کرده، انعطافپذیری نشان دهد سرگئی لاوروف در مصاحبه با رسانههای آمریکایی، در مورد نتایج دیدار در آلاسکا از این موضوع سخن گفت.ئزیر امور خارجه روسیه همچنین اطلاع داد که دیدار پوتین و زلنسکی برنامهریزی نشده است.️وی در ادامه افزود: اما رئیسجمهور روسیه آماده است تا زمانی که دستور کار اجلاس آماده شود، با او دیدار کند، که هنوز در دسترس نیست.
15:25 22.08.2025 (بروز رسانی شده: 15:41 22.08.2025)
