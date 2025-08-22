https://spnfa.ir/20250822/لاوروف-زلنسکی-در-نشست-واشنگتن-به-تمام-پیشنهادات-ترامپ-برای-حل-و-فصل-بحران-اوکراین-نه-گفت-24801428.html

لاوروف: زلنسکی در نشست واشنگتن به تمام پیشنهادات ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین، "نه" گفت

لاوروف: زلنسکی در نشست واشنگتن به تمام پیشنهادات ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین، "نه" گفت

اسپوتنیک ایران

وزیر امور خارجه روسیه متذکر شد که روسیه موافقت کرده است که در مورد تعدادی از مسائلی که ترامپ مطرح کرده، انعطاف‌پذیری نشان دهد 22.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-22T15:25+0430

2025-08-22T15:25+0430

2025-08-22T15:41+0430

اوکراین

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/16/24801714_0:27:720:432_1920x0_80_0_0_c14b41bd7bd1e6bbd04c2cee0dc63598.jpg

وزیر امور خارجه روسیه متذکر شد که روسیه موافقت کرده است که در مورد تعدادی از مسائلی که ترامپ مطرح کرده، انعطاف‌پذیری نشان دهد سرگئی لاوروف در مصاحبه‌ با رسانه‌های آمریکایی، در مورد نتایج دیدار در آلاسکا از این موضوع سخن گفت.ئزیر امور خارجه روسیه همچنین اطلاع داد که دیدار پوتین و زلنسکی برنامه‌ریزی نشده است.️وی در ادامه افزود: اما رئیس‌جمهور روسیه آماده است تا زمانی که دستور کار اجلاس آماده شود، با او دیدار کند، که هنوز در دسترس نیست.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین, آمریکا