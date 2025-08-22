ایران
لاوروف: زلنسکی در نشست واشنگتن به تمام پیشنهادات ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین، "نه" گفت
لاوروف: زلنسکی در نشست واشنگتن به تمام پیشنهادات ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین، "نه" گفت
لاوروف: زلنسکی در نشست واشنگتن به تمام پیشنهادات ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین، "نه" گفت
وزیر امور خارجه روسیه متذکر شد که روسیه موافقت کرده است که در مورد تعدادی از مسائلی که ترامپ مطرح کرده، انعطاف‌پذیری نشان دهد
اوکراین
آمریکا
وزیر امور خارجه روسیه متذکر شد که روسیه موافقت کرده است که در مورد تعدادی از مسائلی که ترامپ مطرح کرده، انعطاف‌پذیری نشان دهد سرگئی لاوروف در مصاحبه‌ با رسانه‌های آمریکایی، در مورد نتایج دیدار در آلاسکا از این موضوع سخن گفت.ئزیر امور خارجه روسیه همچنین اطلاع داد که دیدار پوتین و زلنسکی برنامه‌ریزی نشده است.️وی در ادامه افزود: اما رئیس‌جمهور روسیه آماده است تا زمانی که دستور کار اجلاس آماده شود، با او دیدار کند، که هنوز در دسترس نیست.
اوکراین
اوکراین, آمریکا
اوکراین, آمریکا

15:25 22.08.2025 (بروز رسانی شده: 15:41 22.08.2025)
لاوروف: زلنسکی در نشستی در واشنگتن به تمام پیشنهادات ترامپ برای حل و فصل بحران اوکراین که آمریکا آنها را ضروری می‌داند، «نه» گفت
وزیر امور خارجه روسیه متذکر شد که روسیه موافقت کرده است که در مورد تعدادی از مسائلی که ترامپ مطرح کرده، انعطاف‌پذیری نشان دهد
سرگئی لاوروف در مصاحبه‌ با رسانه‌های آمریکایی، در مورد نتایج دیدار در آلاسکا از این موضوع سخن گفت.
ئزیر امور خارجه روسیه همچنین اطلاع داد که دیدار پوتین و زلنسکی برنامه‌ریزی نشده است.
️وی در ادامه افزود: اما رئیس‌جمهور روسیه آماده است تا زمانی که دستور کار اجلاس آماده شود، با او دیدار کند، که هنوز در دسترس نیست.
