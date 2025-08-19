https://spnfa.ir/20250819/زلنسکی-باید-در-مذاکرات-حل-و-فصل-اوکراین-انعطافپذیری-نشان-دهد-24679526.html
هم بازگشت کریمه به اوکراین و هم پیوستن کییف به ناتو غیرممکن است
ترامپ اظهار داشت: پوتین و زلنسکی در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت، آمریکا از درگیری دور است. 19.08.2025, اسپوتنیک ایران
ترامپ اظهار داشت: پوتین و زلنسکی در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت، آمریکا از درگیری دور است. ترامپ گفت: زلنسکی باید در مذاکرات حل و فصل اوکراین انعطافپذیری نشان دهد.
15:48 19.08.2025 (بروز رسانی شده: 15:50 19.08.2025)
ترامپ اظهار داشت: پوتین و زلنسکی در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت، آمریکا از درگیری دور است.
ترامپ گفت: زلنسکی باید در مذاکرات حل و فصل اوکراین انعطافپذیری نشان دهد.