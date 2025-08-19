ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250819/زلنسکی-باید-در-مذاکرات-حل-و-فصل-اوکراین-انعطافپذیری-نشان-دهد-24679526.html
هم بازگشت کریمه به اوکراین و هم پیوستن کی‌یف به ناتو غیرممکن است
هم بازگشت کریمه به اوکراین و هم پیوستن کی‌یف به ناتو غیرممکن است
اسپوتنیک ایران
ترامپ اظهار داشت: پوتین و زلنسکی در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت، آمریکا از درگیری دور است. 19.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-19T15:48+0430
2025-08-19T15:50+0430
آمریکا
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/10/24607426_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d88468a8f088f13dd4d8dac1f8688b1.jpg
ترامپ اظهار داشت: پوتین و زلنسکی در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت، آمریکا از درگیری دور است. ترامپ گفت: زلنسکی باید در مذاکرات حل و فصل اوکراین انعطاف‌پذیری نشان دهد.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/10/24607426_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d54626f314856f09e757e70e374f1a44.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آمریکا, اوکراین
آمریکا, اوکراین

هم بازگشت کریمه به اوکراین و هم پیوستن کی‌یف به ناتو غیرممکن است

15:48 19.08.2025 (بروز رسانی شده: 15:50 19.08.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر ابراز امیدواری ترامپ برای دست یافتن به نتیجه دلخواه در مذاکره با پوتین
ابراز امیدواری ترامپ برای دست یافتن به نتیجه دلخواه در مذاکره با پوتین - اسپوتنیک ایران , 1920, 19.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
ترامپ اظهار داشت: پوتین و زلنسکی در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت، آمریکا از درگیری دور است.
ترامپ گفت: زلنسکی باید در مذاکرات حل و فصل اوکراین انعطاف‌پذیری نشان دهد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала