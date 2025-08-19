https://spnfa.ir/20250819/حملات-گسترده-نیروهای-مسلح-روسیه-به-مواضع-نظامیان-اوکراین-24670563.html
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
حملات گسترده نیروهای مسلح روسیه به مواضع نظامیان اوکراین
08:51 19.08.2025 (بروز رسانی شده: 08:52 19.08.2025)
وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت: نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سامانه توپخانهای اوراگان حمله گستردهای را به منطقه مستحکم نیروهای مسلح اوکراین در جهت کراسنوارمیسکی انجام دادند.
وزارت دفاع افزود که این حمله توپخانهای گسترده، سازههای مهندسی و همچنین چندین قطعه تجهیزات و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کرد و گروههای مسلح توانستند در این منطقه دست به حمله بزنند و دشمن را از خطوط دفاعی خود کاملاً عقب رانده و "ناک اوت" کنند.