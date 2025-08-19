ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
حملات گسترده نیروهای مسلح روسیه به مواضع نظامیان اوکراین
وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت: نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سامانه توپخانه‌ای اوراگان حمله گسترده‌ای را به منطقه مستحکم نیروهای مسلح اوکراین در جهت... 19.08.2025, اسپوتنیک ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت: نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سامانه توپخانه‌ای اوراگان حمله گسترده‌ای را به منطقه مستحکم نیروهای مسلح اوکراین در جهت کراسنوارمیسکی انجام دادند.وزارت دفاع افزود که این حمله توپخانه‌ای گسترده، سازه‌های مهندسی و همچنین چندین قطعه تجهیزات و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کرد و گروه‌های مسلح توانستند در این منطقه دست به حمله بزنند و دشمن را از خطوط دفاعی خود کاملاً عقب رانده و "ناک اوت" کنند.
08:51 19.08.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر حملات نیروهای مسلح روسیه
حملات نیروهای مسلح روسیه - اسپوتنیک ایران , 1920, 19.08.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت: نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سامانه توپخانه‌ای اوراگان حمله گسترده‌ای را به منطقه مستحکم نیروهای مسلح اوکراین در جهت کراسنوارمیسکی انجام دادند.
وزارت دفاع افزود که این حمله توپخانه‌ای گسترده، سازه‌های مهندسی و همچنین چندین قطعه تجهیزات و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کرد و گروه‌های مسلح توانستند در این منطقه دست به حمله بزنند و دشمن را از خطوط دفاعی خود کاملاً عقب رانده و "ناک اوت" کنند.
