حملات گسترده نیروهای مسلح روسیه به مواضع نظامیان اوکراین

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

اوکراین

وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت: نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سامانه توپخانه‌ای اوراگان حمله گسترده‌ای را به منطقه مستحکم نیروهای مسلح اوکراین در جهت کراسنوارمیسکی انجام دادند.وزارت دفاع افزود که این حمله توپخانه‌ای گسترده، سازه‌های مهندسی و همچنین چندین قطعه تجهیزات و پرسنل نیروهای مسلح اوکراین را نابود کرد و گروه‌های مسلح توانستند در این منطقه دست به حمله بزنند و دشمن را از خطوط دفاعی خود کاملاً عقب رانده و "ناک اوت" کنند.

اوکراین

