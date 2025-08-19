https://spnfa.ir/20250819/ترامپ-اوکراین-و-اروپاییها-را-در-مقابل-یک-انتخاب-جدی-قرار-داد-24670330.html

ترامپ اوکراین و اروپایی‌ها را در مقابل یک انتخاب جدی قرار داد

ترامپ اوکراین و اروپایی‌ها را در مقابل یک انتخاب جدی قرار داد

اسپوتنیک ایران

اسوالدو اسپینوزا، کارشناس ونزوئلایی در حوزه ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل: 19.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-19T08:42+0430

2025-08-19T08:42+0430

2025-08-19T08:43+0430

اوکراین

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/13/24666886_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_caf52b693e77fcbb47bad817447fd01b.jpg

اسوالدو اسپینوزا، کارشناس ونزوئلایی در حوزه ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل:"حتی قبل از دیدار با اروپایی‌ها و زلنسکی، ترامپ اعلام کرد که اگر زلنسکی از کریمه و ایده پیوستن به ناتو صرف نظر کند، می‌تواند در هر زمانی به درگیری پایان دهد. به عبارت دیگر، او می‌خواهد بگوید که اگر زلنسکی واقعیت‌های میدانی را بپذیرد، خصومت‌ها متوقف خواهند شد. ترامپ اوکراین و اروپایی‌ها را در مقابل یک انتخاب جدی قرار می‌دهد.سناریوی احتمالی اول: وضعیت واقعی امور به رسمیت شناخته شود و درگیری با شرایطی که روسیه و ایالات متحده در حال حاضر روی آن کار می‌کنند، پایان یابد.سناریوی احتمالی دوم: ایالات متحده عقب‌نشینی کند، حمایت مستقیم را متوقف کند و اوکراین و اروپا را برای مقابله با عواقب آن تنها بگذارد. ترامپ پیش از این علناً خاطرنشان کرده بود که آتش‌بس برای روند صلح لازم نیست".

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین, آمریکا