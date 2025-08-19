https://spnfa.ir/20250819/ترامپ-اوکراین-و-اروپاییها-را-در-مقابل-یک-انتخاب-جدی-قرار-داد-24670330.html
ترامپ اوکراین و اروپاییها را در مقابل یک انتخاب جدی قرار داد
اسوالدو اسپینوزا، کارشناس ونزوئلایی در حوزه ژئوپلیتیک و روابط بینالملل: 19.08.2025, اسپوتنیک ایران
اسوالدو اسپینوزا، کارشناس ونزوئلایی در حوزه ژئوپلیتیک و روابط بینالملل:"حتی قبل از دیدار با اروپاییها و زلنسکی، ترامپ اعلام کرد که اگر زلنسکی از کریمه و ایده پیوستن به ناتو صرف نظر کند، میتواند در هر زمانی به درگیری پایان دهد. به عبارت دیگر، او میخواهد بگوید که اگر زلنسکی واقعیتهای میدانی را بپذیرد، خصومتها متوقف خواهند شد. ترامپ اوکراین و اروپاییها را در مقابل یک انتخاب جدی قرار میدهد.سناریوی احتمالی اول: وضعیت واقعی امور به رسمیت شناخته شود و درگیری با شرایطی که روسیه و ایالات متحده در حال حاضر روی آن کار میکنند، پایان یابد.سناریوی احتمالی دوم: ایالات متحده عقبنشینی کند، حمایت مستقیم را متوقف کند و اوکراین و اروپا را برای مقابله با عواقب آن تنها بگذارد. ترامپ پیش از این علناً خاطرنشان کرده بود که آتشبس برای روند صلح لازم نیست".
"حتی قبل از دیدار با اروپاییها و زلنسکی، ترامپ اعلام کرد که اگر زلنسکی از کریمه و ایده پیوستن به ناتو صرف نظر کند، میتواند در هر زمانی به درگیری پایان دهد. به عبارت دیگر، او میخواهد بگوید که اگر زلنسکی واقعیتهای میدانی را بپذیرد، خصومتها متوقف خواهند شد. ترامپ اوکراین و اروپاییها را در مقابل یک انتخاب جدی قرار میدهد.
سناریوی احتمالی اول: وضعیت واقعی امور به رسمیت شناخته شود و درگیری با شرایطی که روسیه و ایالات متحده در حال حاضر روی آن کار میکنند، پایان یابد.
سناریوی احتمالی دوم: ایالات متحده عقبنشینی کند، حمایت مستقیم را متوقف کند و اوکراین و اروپا را برای مقابله با عواقب آن تنها بگذارد. ترامپ پیش از این علناً خاطرنشان کرده بود که آتشبس برای روند صلح لازم نیست".