ترامپ از "شانس معقول" برای پایان دادن به درگیری اوکراین صحبت کرد
ترامپ از "شانس معقول" برای پایان دادن به درگیری اوکراین صحبت کرد
19.08.2025
08:33 19.08.2025
دیگر نکات کلیدی دیدار ترامپ، زلنسکی و رهبران اروپایی:
زلنسکی به این سوال که آیا آماده امتیازات ارضی است یا خیر، پاسخ نداد.
ترامپ گفت که چشم‌انداز حل و فصل درگیری اوکراین ظرف "یک یا دو هفته" مشخص خواهد شد. زلنسکی گفت که مسائل ارضی در یک نشست سه جانبه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پوتین و ترامپ مکالمه تلفنی داشتند و روسای جمهور روسیه و ایالات متحده حمایت خود را از مذاکرات مستقیم بین هیئت‌های روسیه و اوکراین ابراز کردند.
ترامپ بعداً نوشت که مقدمات دیدار احتمالی بین پوتین و زلنسکی را آغاز کرده است که مکان آن بعداً مشخص خواهد شد. او همچنین گفت که پس از دیدار پوتین و زلنسکی، یک نشست سه جانبه بین روسای جمهور روسیه، ایالات متحده و زلنسکی برگزار خواهد شد.
به گفته یک روزنامه‌نگار غربی، ترامپ امیدوار است که قبل از پایان ماه اوت، دیداری بین پوتین و زلنسکی برگزار شود.
زلنسکی برای اولین بار اعتراف کرد که بر آتش‌بس به عنوان شرط ادامه مذاکرات با روسیه اصرار نخواهد کرد.
مکرون گفت که محل دیدار دوجانبه بین پوتین و زلنسکی "در ساعات آینده" مشخص خواهد شد.
پس از دیدار ترامپ و زلنسکی، رسانه‌های جهان شروع به مقایسه دیدارها در کاخ سفید کردند و خاطرنشان کردند که دومی دوستانه‌تر بود.
