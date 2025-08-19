https://spnfa.ir/20250819/ترامپ-از-شانس-معقول-برای-پایان-دادن-به-درگیری-اوکراین-صحبت-کرد-24669737.html

ترامپ از "شانس معقول" برای پایان دادن به درگیری اوکراین صحبت کرد

دیگر نکات کلیدی دیدار ترامپ، زلنسکی و رهبران اروپایی: 19.08.2025, اسپوتنیک ایران

آمریکا

اوکراین

دیگر نکات کلیدی دیدار ترامپ، زلنسکی و رهبران اروپایی:زلنسکی به این سوال که آیا آماده امتیازات ارضی است یا خیر، پاسخ نداد.ترامپ گفت که چشم‌انداز حل و فصل درگیری اوکراین ظرف "یک یا دو هفته" مشخص خواهد شد. زلنسکی گفت که مسائل ارضی در یک نشست سه جانبه مورد بحث قرار خواهد گرفت.پوتین و ترامپ مکالمه تلفنی داشتند و روسای جمهور روسیه و ایالات متحده حمایت خود را از مذاکرات مستقیم بین هیئت‌های روسیه و اوکراین ابراز کردند.ترامپ بعداً نوشت که مقدمات دیدار احتمالی بین پوتین و زلنسکی را آغاز کرده است که مکان آن بعداً مشخص خواهد شد. او همچنین گفت که پس از دیدار پوتین و زلنسکی، یک نشست سه جانبه بین روسای جمهور روسیه، ایالات متحده و زلنسکی برگزار خواهد شد.به گفته یک روزنامه‌نگار غربی، ترامپ امیدوار است که قبل از پایان ماه اوت، دیداری بین پوتین و زلنسکی برگزار شود.زلنسکی برای اولین بار اعتراف کرد که بر آتش‌بس به عنوان شرط ادامه مذاکرات با روسیه اصرار نخواهد کرد.مکرون گفت که محل دیدار دوجانبه بین پوتین و زلنسکی "در ساعات آینده" مشخص خواهد شد.پس از دیدار ترامپ و زلنسکی، رسانه‌های جهان شروع به مقایسه دیدارها در کاخ سفید کردند و خاطرنشان کردند که دومی دوستانه‌تر بود.

