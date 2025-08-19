https://spnfa.ir/20250819/بازگرداندن-کریمه-به-اوکراین-غیرممکن-است-24680455.html
بازگرداندن کریمه به اوکراین غیرممکن است
بازگرداندن کریمه به اوکراین غیرممکن است
اسپوتنیک ایران
دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش: 19.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-19T16:19+0430
2025-08-19T16:19+0430
2025-08-19T16:20+0430
اوکراین
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/13/24669901_0:66:1279:785_1920x0_80_0_0_b468656110b64cdaad714e1dc8eebf66.jpg
دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش:ترامپ: در دوران ریاست جمهوری من هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشتفرانسه، آلمان و بریتانیا میخواهند در خاک اوکراین نیرو مستقر کنند.رهبران اروپایی در جلسه کاخ سفید لزوم عقبنشینی ارضی اوکراین را درک کردند.روسیه یک قدرت نظامی قدرتمند است، چه مردم دوست داشته باشند چه نداشته باشند.در مورد لزوم اعطای امتیاز از سوی کییف برای حل مناقشه: زلنسکی باید انعطافپذیری نشان دهد.اتحاد جماهیر شوروی و روسیه "حق داشتند" که نمیخواستند ناتو را در مرزهای خود ببینند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/13/24669901_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_ab62ece2efa86421b5f47169ad5b526a.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اوکراین, آمریکا
دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش:
ترامپ: در دوران ریاست جمهوری من هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشت
فرانسه، آلمان و بریتانیا میخواهند در خاک اوکراین نیرو مستقر کنند.
رهبران اروپایی در جلسه کاخ سفید لزوم عقبنشینی ارضی اوکراین را درک کردند.
روسیه یک قدرت نظامی قدرتمند است، چه مردم دوست داشته باشند چه نداشته باشند.
در مورد لزوم اعطای امتیاز از سوی کییف برای حل مناقشه: زلنسکی باید انعطافپذیری نشان دهد.
اتحاد جماهیر شوروی و روسیه "حق داشتند" که نمیخواستند ناتو را در مرزهای خود ببینند.