بازگرداندن کریمه به اوکراین غیرممکن است

دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش: 19.08.2025, اسپوتنیک ایران

اوکراین

آمریکا

دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش:ترامپ: در دوران ریاست جمهوری من هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشتفرانسه، آلمان و بریتانیا می‌خواهند در خاک اوکراین نیرو مستقر کنند.رهبران اروپایی در جلسه کاخ سفید لزوم عقب‌نشینی ارضی اوکراین را درک کردند.روسیه یک قدرت نظامی قدرتمند است، چه مردم دوست داشته باشند چه نداشته باشند.در مورد لزوم اعطای امتیاز از سوی کی‌یف برای حل مناقشه: زلنسکی باید انعطاف‌پذیری نشان دهد.اتحاد جماهیر شوروی و روسیه "حق داشتند" که نمی‌خواستند ناتو را در مرزهای خود ببینند.

