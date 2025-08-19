ایران
بازگرداندن کریمه به اوکراین غیرممکن است
بازگرداندن کریمه به اوکراین غیرممکن است
دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش: 19.08.2025, اسپوتنیک ایران
دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش:ترامپ: در دوران ریاست جمهوری من هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشتفرانسه، آلمان و بریتانیا می‌خواهند در خاک اوکراین نیرو مستقر کنند.رهبران اروپایی در جلسه کاخ سفید لزوم عقب‌نشینی ارضی اوکراین را درک کردند.روسیه یک قدرت نظامی قدرتمند است، چه مردم دوست داشته باشند چه نداشته باشند.در مورد لزوم اعطای امتیاز از سوی کی‌یف برای حل مناقشه: زلنسکی باید انعطاف‌پذیری نشان دهد.اتحاد جماهیر شوروی و روسیه "حق داشتند" که نمی‌خواستند ناتو را در مرزهای خود ببینند.
خبرها
بازگرداندن کریمه به اوکراین غیرممکن است

16:19 19.08.2025
دیگر نکات از اظهارات کلیدی ترامپ در مصاحبه جدیدش:
ترامپ: در دوران ریاست جمهوری من هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشت
فرانسه، آلمان و بریتانیا می‌خواهند در خاک اوکراین نیرو مستقر کنند.
رهبران اروپایی در جلسه کاخ سفید لزوم عقب‌نشینی ارضی اوکراین را درک کردند.
روسیه یک قدرت نظامی قدرتمند است، چه مردم دوست داشته باشند چه نداشته باشند.
در مورد لزوم اعطای امتیاز از سوی کی‌یف برای حل مناقشه: زلنسکی باید انعطاف‌پذیری نشان دهد.
اتحاد جماهیر شوروی و روسیه "حق داشتند" که نمی‌خواستند ناتو را در مرزهای خود ببینند.
