https://spnfa.ir/20250819/از-دیدار-پوتین-و-ترامپ-مشخص-بود-که-آمریکا-صادقانه-میخواهد-به-نتیجهای-بلندمدت-دست-یابد-24679019.html

از دیدار پوتین و ترامپ مشخص بود که آمریکا صادقانه می‌خواهد به نتیجه‌ای بلندمدت دست یابد

از دیدار پوتین و ترامپ مشخص بود که آمریکا صادقانه می‌خواهد به نتیجه‌ای بلندمدت دست یابد

اسپوتنیک ایران

اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه روسیه: 19.08.2025, اسپوتنیک ایران

2025-08-19T15:23+0430

2025-08-19T15:23+0430

2025-08-19T15:23+0430

اوکراین

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1f/24057530_52:0:1028:549_1920x0_80_0_0_14a8f3cffe41b0fbf813c5f7df3cd99b.jpg

اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه روسیه:بدون احترام به منافع امنیتی روسیه و حقوق کامل روس‌ها در اوکراین، نمی‌توان از هیچ توافق بلندمدتی صحبت کرد.اگر کی‌یف از بی‌طرفی و عدم پیوستن به ناتو خودداری کند، مفادی که زمینه‌ساز به رسمیت شناختن استقلال اوکراین هستند، از بین می‌روند.موضوع تحریم‌ها در اجلاس روسیه و آمریکا در آلاسکا مورد بحث قرار نگرفت.از دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا مشخص بود که تیم رئیس جمهور آمریکا صادقانه می‌خواهد به نتیجه‌ای بلندمدت دست یابد.در گفتگوی دیروز، پوتین و ترامپ تأیید کردند که هنگام حل بحران اوکراین، باید منافع کشورهای این بخش از جهان در نظر گرفته شود.روسیه هیچ نوع ابتکاری را در مورد حل و فصل اوکراین، هم دوجانبه و هم سه‌جانبه رد نمی‌کند.روسیه هرگز هدفی را برای تصرف سرزمین‌ها، کریمه، دونباس، نووروسیا، تعیین نکرده است، بلکه به دنبال محافظت از روس‌ها بوده است.اگر زلنسکی اینقدر به قانون اساسی اوکراین اهمیت می‌دهد، پس باید بندهایی را که او را موظف به حفظ حقوق روس‌ها می‌کند، به خاطر داشته باشد.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین, آمریکا