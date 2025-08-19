https://spnfa.ir/20250819/از-دیدار-پوتین-و-ترامپ-مشخص-بود-که-آمریکا-صادقانه-میخواهد-به-نتیجهای-بلندمدت-دست-یابد-24679019.html
از دیدار پوتین و ترامپ مشخص بود که آمریکا صادقانه میخواهد به نتیجهای بلندمدت دست یابد
اسپوتنیک ایران
اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه روسیه: 19.08.2025
2025-08-19T15:23+0430
2025-08-19T15:23+0430
2025-08-19T15:23+0430
اوکراین
آمریکا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/1f/24057530_52:0:1028:549_1920x0_80_0_0_14a8f3cffe41b0fbf813c5f7df3cd99b.jpg
اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه روسیه:بدون احترام به منافع امنیتی روسیه و حقوق کامل روسها در اوکراین، نمیتوان از هیچ توافق بلندمدتی صحبت کرد.اگر کییف از بیطرفی و عدم پیوستن به ناتو خودداری کند، مفادی که زمینهساز به رسمیت شناختن استقلال اوکراین هستند، از بین میروند.موضوع تحریمها در اجلاس روسیه و آمریکا در آلاسکا مورد بحث قرار نگرفت.از دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا مشخص بود که تیم رئیس جمهور آمریکا صادقانه میخواهد به نتیجهای بلندمدت دست یابد.در گفتگوی دیروز، پوتین و ترامپ تأیید کردند که هنگام حل بحران اوکراین، باید منافع کشورهای این بخش از جهان در نظر گرفته شود.روسیه هیچ نوع ابتکاری را در مورد حل و فصل اوکراین، هم دوجانبه و هم سهجانبه رد نمیکند.روسیه هرگز هدفی را برای تصرف سرزمینها، کریمه، دونباس، نووروسیا، تعیین نکرده است، بلکه به دنبال محافظت از روسها بوده است.اگر زلنسکی اینقدر به قانون اساسی اوکراین اهمیت میدهد، پس باید بندهایی را که او را موظف به حفظ حقوق روسها میکند، به خاطر داشته باشد.
اوکراین
اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه روسیه:
بدون احترام به منافع امنیتی روسیه و حقوق کامل روسها در اوکراین، نمیتوان از هیچ توافق بلندمدتی صحبت کرد.
اگر کییف از بیطرفی و عدم پیوستن به ناتو خودداری کند، مفادی که زمینهساز به رسمیت شناختن استقلال اوکراین هستند، از بین میروند.
موضوع تحریمها در اجلاس روسیه و آمریکا در آلاسکا مورد بحث قرار نگرفت.
از دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا مشخص بود که تیم رئیس جمهور آمریکا صادقانه میخواهد به نتیجهای بلندمدت دست یابد.
در گفتگوی دیروز، پوتین و ترامپ تأیید کردند که هنگام حل بحران اوکراین، باید منافع کشورهای این بخش از جهان در نظر گرفته شود.
روسیه هیچ نوع ابتکاری را در مورد حل و فصل اوکراین، هم دوجانبه و هم سهجانبه رد نمیکند.
روسیه هرگز هدفی را برای تصرف سرزمینها، کریمه، دونباس، نووروسیا، تعیین نکرده است، بلکه به دنبال محافظت از روسها بوده است.
اگر زلنسکی اینقدر به قانون اساسی اوکراین اهمیت میدهد، پس باید بندهایی را که او را موظف به حفظ حقوق روسها میکند، به خاطر داشته باشد.