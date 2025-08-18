ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
- اسپوتنیک ایران , 1920
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20250818/نیروهای-مسلح-اوکراین-در-حین-اجرای-دستور-سیرسکی-برای-بازپسگیری-مواضع-متحمل-خسارات-شدند-24644406.html
نیروهای مسلح اوکراین در حین اجرای دستور سیرسکی برای بازپس‌گیری مواضع، متحمل خسارات شدند
نیروهای مسلح اوکراین در حین اجرای دستور سیرسکی برای بازپس‌گیری مواضع، متحمل خسارات شدند
اسپوتنیک ایران
سازمان‌های امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفتند که اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، به ارتش در جهت "سومی" دستور داد تا صرف نظر از خسارات، مواضع را... 18.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-18T08:54+0430
2025-08-18T08:54+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/02/17/10222449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a060f9bcac1d6e9b87a76274c8a28e4.jpg
سازمان‌های امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفتند که اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، به ارتش در جهت "سومی" دستور داد تا صرف نظر از خسارات، مواضع را بازپس بگیرند.سخنگوی این سازمان گفت: "فرماندهی گروه عملیاتی-تاکتیکی "سومی" از سیرسکی وظیفه دریافت کرد (بازگرداندن مواضع از دست رفته در منطقه سومی در اسرع وقت). صرف نظر از خسارات، دشمن تمام منابع موجود را با هدف ورود به جناحین گروه نیروهای روسی "شمال" در "یوناکوکا" وارد نبرد کرد".
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/02/17/10222449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_acef0867103c2527579c364d63221b8f.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اوکراین
اوکراین

نیروهای مسلح اوکراین در حین اجرای دستور سیرسکی برای بازپس‌گیری مواضع، متحمل خسارات شدند

08:54 18.08.2025
© Sputnik / Stringer /  مراجعه به بانک تصاویر سربازان ارتش اوکراین
سربازان ارتش اوکراین - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.08.2025
© Sputnik / Stringer
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سازمان‌های امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفتند که اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، به ارتش در جهت "سومی" دستور داد تا صرف نظر از خسارات، مواضع را بازپس بگیرند.
سخنگوی این سازمان گفت: "فرماندهی گروه عملیاتی-تاکتیکی "سومی" از سیرسکی وظیفه دریافت کرد (بازگرداندن مواضع از دست رفته در منطقه سومی در اسرع وقت). صرف نظر از خسارات، دشمن تمام منابع موجود را با هدف ورود به جناحین گروه نیروهای روسی "شمال" در "یوناکوکا" وارد نبرد کرد".
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала