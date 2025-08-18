https://spnfa.ir/20250818/نیروهای-مسلح-اوکراین-در-حین-اجرای-دستور-سیرسکی-برای-بازپسگیری-مواضع-متحمل-خسارات-شدند-24644406.html
نیروهای مسلح اوکراین در حین اجرای دستور سیرسکی برای بازپسگیری مواضع، متحمل خسارات شدند
سازمانهای امنیتی روسیه به اسپوتنیک گفتند که اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، به ارتش در جهت "سومی" دستور داد تا صرف نظر از خسارات، مواضع را بازپس بگیرند.سخنگوی این سازمان گفت: "فرماندهی گروه عملیاتی-تاکتیکی "سومی" از سیرسکی وظیفه دریافت کرد (بازگرداندن مواضع از دست رفته در منطقه سومی در اسرع وقت). صرف نظر از خسارات، دشمن تمام منابع موجود را با هدف ورود به جناحین گروه نیروهای روسی "شمال" در "یوناکوکا" وارد نبرد کرد".
