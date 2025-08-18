https://spnfa.ir/20250818/تلاش-اوکراین-جهت-انفجار-روی-پل-کریمه-خنثی-شد-24643877.html
تلاش اوکراین جهت انفجار روی پل کریمه خنثی شد
تلاش اوکراین جهت انفجار روی پل کریمه خنثی شد
سرویس امنیت فدرال روسیه تلاش دیگری از سوی کییف برای انفجار بمبی با قدرت بالا که در خودرویی روی پل کریمه کار گذاشته شده بود را خنثی کرد.خودرویی حاوی بمب دستساز با قدرت بالا از طریق عبور از چندین کشور از اوکراین وارد روسیه شد. این خودرو از مرز روسیه و گرجستان در ایست بازرسی بینالمللی "ورخنی لارس" در جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا عبور کرد و قرار بود به سرزمین کراسنودار برود.به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه ، قرار بود خودروی حاوی بمب متعاقباً به راننده دیگری تحویل داده شود و او قرار بود آن را از طریق پل کریمه به کریمه ببرد و به یک بمبگذار انتحاری ناآگاه تبدیل شود که رژیم کییف قصد داشت از نادانی او استفاده کند.با وجود همه ترفندهای تروریستهای اوکراینی، افسران سرویس امنیت فدرال روسیه موفق شدند به سرعت نقشههای آنها را کشف کنند، بمبی را که با دقت در یک شورولت ولت جاسازی شده بود، شناسایی و خنثی کنند و تمام افراد دخیل در تحویل آن به خاک روسیه را بازداشت کنند.
