ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
- اسپوتنیک ایران , 1920
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20250818/تلاش-اوکراین-جهت-انفجار-روی-پل-کریمه-خنثی-شد-24643877.html
تلاش اوکراین جهت انفجار روی پل کریمه خنثی شد
تلاش اوکراین جهت انفجار روی پل کریمه خنثی شد
اسپوتنیک ایران
سرویس امنیت فدرال روسیه تلاش دیگری از سوی کی‌یف برای انفجار بمبی با قدرت بالا که در خودرویی روی پل کریمه کار گذاشته شده بود را خنثی کرد. 18.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-18T08:39+0430
2025-08-18T08:39+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/357/26/3572627_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_823526a3aada26ecf89c53ba101a9a4f.jpg
سرویس امنیت فدرال روسیه تلاش دیگری از سوی کی‌یف برای انفجار بمبی با قدرت بالا که در خودرویی روی پل کریمه کار گذاشته شده بود را خنثی کرد.خودرویی حاوی بمب دست‌ساز با قدرت بالا از طریق عبور از چندین کشور از اوکراین وارد روسیه شد. این خودرو از مرز روسیه و گرجستان در ایست بازرسی بین‌المللی "ورخنی لارس" در جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا عبور کرد و قرار بود به سرزمین کراسنودار برود.به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه ، قرار بود خودروی حاوی بمب متعاقباً به راننده دیگری تحویل داده شود و او قرار بود آن را از طریق پل کریمه به کریمه ببرد و به یک بمب‌گذار انتحاری ناآگاه تبدیل شود که رژیم کی‌یف قصد داشت از نادانی او استفاده کند.با وجود همه ترفندهای تروریست‌های اوکراینی، افسران سرویس امنیت فدرال روسیه موفق شدند به سرعت نقشه‌های آنها را کشف کنند، بمبی را که با دقت در یک شورولت ولت جاسازی شده بود، شناسایی و خنثی کنند و تمام افراد دخیل در تحویل آن به خاک روسیه را بازداشت کنند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/357/26/3572627_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f6809581612700a68494998aa1e3085a.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اوکراین
اوکراین

تلاش اوکراین جهت انفجار روی پل کریمه خنثی شد

08:39 18.08.2025
© Sputnik / Alexey Malgavko /  مراجعه به بانک تصاویر ستاره اصلی پل کریمه
ستاره اصلی پل کریمه - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.08.2025
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سرویس امنیت فدرال روسیه تلاش دیگری از سوی کی‌یف برای انفجار بمبی با قدرت بالا که در خودرویی روی پل کریمه کار گذاشته شده بود را خنثی کرد.
خودرویی حاوی بمب دست‌ساز با قدرت بالا از طریق عبور از چندین کشور از اوکراین وارد روسیه شد. این خودرو از مرز روسیه و گرجستان در ایست بازرسی بین‌المللی "ورخنی لارس" در جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا عبور کرد و قرار بود به سرزمین کراسنودار برود.
به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه ، قرار بود خودروی حاوی بمب متعاقباً به راننده دیگری تحویل داده شود و او قرار بود آن را از طریق پل کریمه به کریمه ببرد و به یک بمب‌گذار انتحاری ناآگاه تبدیل شود که رژیم کی‌یف قصد داشت از نادانی او استفاده کند.
با وجود همه ترفندهای تروریست‌های اوکراینی، افسران سرویس امنیت فدرال روسیه موفق شدند به سرعت نقشه‌های آنها را کشف کنند، بمبی را که با دقت در یک شورولت ولت جاسازی شده بود، شناسایی و خنثی کنند و تمام افراد دخیل در تحویل آن به خاک روسیه را بازداشت کنند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала