ترامپ از زلنسکی خواست تا کریمه را برای صلح در اوکراین واگذار کند
ترامپ از زلنسکی خواست تا کریمه را برای صلح در اوکراین واگذار کند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: ولادیمیر زلنسکی می‌تواند در صورت واگذاری کریمه و موافقت با عدم پیوستن اوکراین به ناتو، به درگیری پایان دهد.
اوکراین
آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: ولادیمیر زلنسکی می‌تواند در صورت واگذاری کریمه و موافقت با عدم پیوستن اوکراین به ناتو، به درگیری پایان دهد.ترامپ نوشت: "زلنسکی می‌تواند تقریباً بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد، اگر بخواهد، یا می‌تواند به جنگیدن ادامه دهد. به یاد داشته باشید که همه اینها چگونه آغاز شد. هیچ بازگشتی برای کریمه‌ای که اوباما واگذار کرد (12 سال پیش، بدون شلیک حتی یک گلوله!) و هیچگونه پیوستن اوکراین به ناتو وجود ندارد. بعضی چیزها هرگز تغییر نمی‌کنند".
اوکراین
اوکراین, آمریکا
اوکراین, آمریکا

ترامپ از زلنسکی خواست تا کریمه را برای صلح در اوکراین واگذار کند

08:47 18.08.2025
ترامپ و زلنسکی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: ولادیمیر زلنسکی می‌تواند در صورت واگذاری کریمه و موافقت با عدم پیوستن اوکراین به ناتو، به درگیری پایان دهد.
ترامپ نوشت: "زلنسکی می‌تواند تقریباً بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد، اگر بخواهد، یا می‌تواند به جنگیدن ادامه دهد. به یاد داشته باشید که همه اینها چگونه آغاز شد. هیچ بازگشتی برای کریمه‌ای که اوباما واگذار کرد (12 سال پیش، بدون شلیک حتی یک گلوله!) و هیچگونه پیوستن اوکراین به ناتو وجود ندارد. بعضی چیزها هرگز تغییر نمی‌کنند".
