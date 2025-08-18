https://spnfa.ir/20250818/ترامپ-از-زلنسکی-خواست-تا-کریمه-را-برای-صلح-در-اوکراین-واگذار-کند-24644044.html
ترامپ از زلنسکی خواست تا کریمه را برای صلح در اوکراین واگذار کند
اسپوتنیک ایران
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: ولادیمیر زلنسکی میتواند در صورت واگذاری کریمه و موافقت با عدم پیوستن اوکراین به ناتو، به...
2025-08-18T08:47+0430
2025-08-18T08:47+0430
2025-08-18T08:47+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/10/24617582_1:0:1235:694_1920x0_80_0_0_fc8c3af1f743274a416f45fe0fd6a7af.jpg
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: ولادیمیر زلنسکی میتواند در صورت واگذاری کریمه و موافقت با عدم پیوستن اوکراین به ناتو، به درگیری پایان دهد.ترامپ نوشت: "زلنسکی میتواند تقریباً بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد، اگر بخواهد، یا میتواند به جنگیدن ادامه دهد. به یاد داشته باشید که همه اینها چگونه آغاز شد. هیچ بازگشتی برای کریمهای که اوباما واگذار کرد (12 سال پیش، بدون شلیک حتی یک گلوله!) و هیچگونه پیوستن اوکراین به ناتو وجود ندارد. بعضی چیزها هرگز تغییر نمیکنند".
ترامپ نوشت: "زلنسکی میتواند تقریباً بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد، اگر بخواهد، یا میتواند به جنگیدن ادامه دهد. به یاد داشته باشید که همه اینها چگونه آغاز شد. هیچ بازگشتی برای کریمهای که اوباما واگذار کرد (12 سال پیش، بدون شلیک حتی یک گلوله!) و هیچگونه پیوستن اوکراین به ناتو وجود ندارد. بعضی چیزها هرگز تغییر نمیکنند".