سرنگونی پهپاد اوکراین بر فراز نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
به گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه، روز 17 اوت (یکشنبه)، نیروهای جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک سرکوب و حمله تروریستی... 17.08.2025
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه
اوکراین
به گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه، روز 17 اوت (یکشنبه)، نیروهای جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک سرکوب و حمله تروریستی به تأسیسات هسته‌ای را خنثی کردند.تصاویری از لاشه پهپاد سرنگون شده منتشر شده است.
اوکراین
روسیه, اوکراین
روسیه, اوکراین

17.08.2025
به گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه، روز 17 اوت (یکشنبه)، نیروهای جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک سرکوب و حمله تروریستی به تأسیسات هسته‌ای را خنثی کردند.
تصاویری از لاشه پهپاد سرنگون شده منتشر شده است.
