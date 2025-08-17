https://spnfa.ir/20250817/سرنگونی-پهپاد-اوکراین-بر-فراز-نیروگاه-هستهای-اسمولنسک-24633057.html
سرنگونی پهپاد اوکراین بر فراز نیروگاه هستهای اسمولنسک
به گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه، روز 17 اوت (یکشنبه)، نیروهای جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز نیروگاه هستهای اسمولنسک سرکوب و حمله تروریستی... 17.08.2025, اسپوتنیک ایران
به گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه، روز 17 اوت (یکشنبه)، نیروهای جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز نیروگاه هستهای اسمولنسک سرکوب و حمله تروریستی به تأسیسات هستهای را خنثی کردند.تصاویری از لاشه پهپاد سرنگون شده منتشر شده است.
