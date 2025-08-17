https://spnfa.ir/20250817/سرنگونی-پهپاد-اوکراین-بر-فراز-نیروگاه-هستهای-اسمولنسک-24633057.html

سرنگونی پهپاد اوکراین بر فراز نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک

به گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه، روز 17 اوت (یکشنبه)، نیروهای جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک سرکوب و حمله تروریستی... 17.08.2025, اسپوتنیک ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/11/24632675_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_7d53362efd20639d34456731b42228ad.jpg

به گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه، روز 17 اوت (یکشنبه)، نیروهای جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک سرکوب و حمله تروریستی به تأسیسات هسته‌ای را خنثی کردند.تصاویری از لاشه پهپاد سرنگون شده منتشر شده است.

