کشورهای اروپایی مسئول عواقب فعال سازی مکانیسم ماشه هستند

کشورهای اروپایی مسئول عواقب فعال سازی مکانیسم ماشه هستند

یکی از ایراد هایی که کسی تا به حال نتوانسته پاسخ آن را بدهد این است که در برجام بندی به نام مکانیسم ماشه وجود دارد که به کشورهای عضو اجازه می دهد تمام تحریم...

گزارش و تحلیل

بسیاری امروزه و پس از ده سال می پرسند بر چه اساسی وچرا هیات ایرانی پذیرفته چنین بندی با چنین شرایطی در برجام وجود داشته باشد و چرا اینقدر ایرانی ها به آمریکا و اروپا اعتماد کردند که حاضر شدند چنین بندی را بپذیرند.حد اقل اش این بود که ایران باید اصرار می کرد اجرای بند ماشه منوط به رای گیری مجدد در شورای امنیت باشد و یا اینکه حد اقل در خود مجموعه برجام روی آن اجماع وجود داشته باشد.به هر حال امروز سه کشور اروپایی عضو برجام به سازمان ملل اعلام کرده‌اند که آماده فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌ها هستند، مگر اینکه تهران مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد.مذاکراتی که معلوم نیست هدف از آن چیست و منظور آن چیست.ایران در حال مذاکره با آمریکا بود که به آن حمله کردند و کشورهای اروپایی به جای اینکه این حمله را محکوم کنند از آن حمایت کردند.بله مذاکرات خوب است اما باید مشخص باشد برای چه هدفی و چه منظوری.فعلا که تکلیف کشورهای اروپایی معلوم نیست چه کاره هستند.عملا آیا هنوز در برجام هستند یا اینکه خارج برجام می باشند.عملکرد آنها طی چند سال اخیر بر این مبنا بوده که انها دیگر در برجام نیستند و پس از خروج آمریکا از برجام اروپایی ها از انجام تعهدات خود در برجام سر باز زدند.اگر حد اقل اروپایی ها تعهدات خود در برجام را انجام داده بودند شاید کار به اینجا نمی کشید که ایران تا سطح 60% غنی سازی انجام دهد و یا اینکه آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنند و منطقه خاورمیانه بر لبه یک جنگ تمام عیار قرار گیرد.اگر مشکل اروپایی ها بحث اطمینان بخشی از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران بود باید به برجام پایبند می ماندند چون طبق اظهار نظر همه کارشناسان مربوطه بهترین مکانیسم برای کنترل برنامه هسته ای ایران همان برجام بود و در حال حاضر هیچ توافقی خارج از چهارچوب برجام وجود ندارد که بتوان به آن دست یافت و بتواند موجب آن شود که جهان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان پیدا کند.عملا حمله آمریکا و اسرائیل به ایران موجب آن شد که ایران به سمت سیاست ابهام هسته ای برود وحالا دیگر هیچ کس نمی داند برنامه هسته ای ایران در کدام شرایط است.بدیهی است در صورت اجرای مکانیسم ماشه ایران هم به سمت خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای برود و اگر موجودیت و منافع ملی ایران درخطر باشد حتی احتمال آن وجود دارد که سناریوی کره شمالی در ایران پیاده شود و این کشور تشخصی دهد که دکترین هسته ای خود را باید تغییر دهد و برای حفظ موجودیت خود هم که شده به سمت تولید تسلیحات هسته ای برود و کار را تمام کند.به هر حال ایرانی ها شرایط برجام و مذاکرات را به این دلیل پذیرفتند چون می خواستند تحریم ها از بالاسرشان رفع شود و سایه جنگ دور شود اما حالا که جنگ شده و تحریم ها هم رفع نشده بلکه برگشته دیگر دلیلی وجود نخواهد داشت که اگر ایرانی ها موجودیت کشور و ملت شان را در خطر ببینند به سمت تولید تسلیحات هسته ای نروند.با توجه به توانمندی ها و امکانات ایران می توان گفت ایران این توانایی را دارد تا در صورت رفتن به سمت تولید تسلیحات هسته ای به سرعت جایگاه سوم یا چهارم جهان در این زمینه را در اختیار بگیرد چرا که ایران جزو معدود کشورهای جهان می باشد که علاوه بر داشتن فناوری لازم معادن و منابع لازم برای تولید تسلیحات هسته ای را در خاک خود در اختیار دارد.علاوه بر آن با توجه با امکانات خدادادی و ژئوپولیتیک ایران این کشور مانند کره شمالی منزوی نخواهد شد و بسیاری کشورهای جهان درک خواهند کرد که چرا ایران مجبور به انجام چنین کاری شده و آمریکا و اسرائیل واروپا را مقصر رفتن داستان به این سمت خواهند دانست.عملا هم می توان گفت تاریخ قضاوت خواهد کرد که چرا ایران به سمت تولید تسلیحات هسته ای رفته و مطمئن باشید روایط همه این خواهد بود که اروپایی ها با بی تدبیری خود بند ماشه را اجرا کردند و آمریکا و اسرائیل با تهدیدهای خود ایران را به سمت تولید تسلیحات هسته ای سوق دادند.مضاف بر همه اینها اروپایی ها به خوبی می دانند که با توجه به تحریم های ایالات متحده و سرسپردگی اروپا به دستورات آمریکا عملا امروزه تحریم هایی به مراتب بالاتر بر علیه ایارن درحال اعمال می باشند و تحریم های شورای امنیت تاثیر معنوی دارند و نه تاثیر عملی این در حالی است که هزینه اجرای مکانیسم ماشه بسیار بیشتر از آن است که جهان بتواند تحمل کند.

