راهکار ایران برای مقابله با اجرای بند ماشه توسط اروپایی ها

2025-08-07T16:58+0430

تبدیل جریان اجرای بند ماشه به یک جدل حقوقی در شورای امنیت.آقای عراقچی اظهار داشتند "سه کشور اروپایی تعهدات برجامی خود را نقض کرده اند و دیگر عضو برجام به حساب نمی آیند و اصولا حق استفاده از ساز و کار اسنپ بک را ندارند".بسیاری پرس و جو می کردند که چرا ایران اینقدر نسبت به اینکه اروپایی ها تهدید به اجرای بند ماشه می کنند بی تفاوت است اما این اظهارات وزیر امور خارجه ایران نشان می دهد که ایران اینقدر هم بی تفاوت نیست بلکه روزنه حقوقی ای پیدا کرده که از طریق آن می تواند جلوی اجرای این بند را بگیرند.با توجه به اینکه اروپایی ها پس از خروج ایالات متحده از برجام از انجام تعهدات خود در این توافق سر باز زندند عملا از نظر قانونی و حقوقی آنها دیگر در برجام نیستند و چون در برجام نیستند حق اجرای بند ماشه را ندارند.حال اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد و آنها اصرار کنند که می خواهند بند ماشه را اجرا کنند ایران ماجرا را به یک دعوای حقوقی در شورای امنیت تبدیل می کند و می تواند تقاضا کند که کلا بحث حق اروپایی ها را زیر سوال ببرد و کارشناسان حقوقی سازمان ملل در این باره نظر بدهند.با توجه به اینکه پاکستان ریاست دوره ای شورای امنیت را در اختیار دارد و بعد از پاکستان روسیه ریاست دوره ای را در اختیار خواهد داشت این شانس برای ایران وجود دارد که وقتی اروپایی ها تقاضای اجرای بند ماشه را به شورای امنیت ارائه دهند ریاست دوره ای تقاضای آنها را به کمیته های حقوقی ارجاع دهد و بحث از یک بحث اجرایی به بحث حقوقی تبدیل شود و در چنین شرایطی حتی اگر هم کمیته حقوقی نظر کشورهای اروپایی را تایید کنند باز هم ماجرا می تواند موجب آن شود که زمان اجرای بند ماشه بگذرد و دیگر این بند اجرا نشود.همچنین باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر در نهایت بحث اجرای بند ماشه محقق شود باز هم روسیه و چین این قدرت را دارند تا جلوی تشکیل کمیته های اجرایی تحریم های شورای امنیت را بگیرند و عملا این تلاش اروپایی ها ابتر بماند.اما به هر حال باید به این نکته توجه داشت که اجرای بند ماشه می تواند موجبات پیچیده تر شدن اوضاع میان ایران وغرب گردد.عملا پس از شکست حمله آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران امروزه ایران از موضع مقدرتر با تقاضاهای آمریکا و اروپا برای انجام مذاکره مقابله می کند و عملا این ایران است که شرایط خود را پای میز مذاکره می گذارد و نه آمریکا و یا اروپا.اروپایی ها به خوبی می دانند که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران امروزه شرایط ابهام هسته ای ایجاد شده و در حالی که قبل از حمله نسبتا از ریز به ریز برنامه هسته ای ایران مطلع بودند حالا دیگر اطلاعات آنها درباره این برنامه اندک شده و هیچ کس نمی داند برنامه هسته ای ایران به کدام سمت و سو می رود و کجا قرار دارد.عملا آنها نمی دانند آیا ایران هنوز غنی سازی انجام می دهد یا انجام نمی دهد یا ایران اورانیوم غنی سازی شده در سطح بالا دارد یا ندارد یا...مصاحبه های آقای عراقچی در این باره هم ابهامات را دو چندان کرده.آقای عراقچی اظهار داشته که تاسیسات هسته ای ایران در حمله های آمریکا و اسرائیل آسیب دیده اما دانش هسته ای وجود دارد و امکان بازگشت برنامه هسته ای ایران وجود دارد و درباره اورانیوم های غنی سازی شده در سطوح بالا هم اظهار بی اطلاعی کرده.به این ترتیب ایران هم می تواند بگوید برنامه هسته ای اش سر جایش هست هم اینکه وقتی آژانس بین المللی انرژی هسته ای تقاضای بازرسی می کند به آنها می تواند بگوید که طبق گزارش آمریکایی ها تاسیسات هسته ای ایران نابود شده و دیگر جایی برای بازرسی وجود ندارد.ایران همچنین به بندی در تعهداتش نسبت به آژانس استناد می کند که بر اساس آن باید امنیت بازرسان آژانس را تامین کند وادعا دارد بسیاری بمب های آمریکایی و اسرائیلی در تاسیسات وجود دارد که هنوز امکان خنثی شدن آن نیست و به این دلیل نمی تواند امنیت بازرسان را تامین کند.مضاف بر اینها با توجه به اینکه هنوز جاسوسان آمریکا و اسرائیل همه بازداشت نشده اند حتی این امکان وجود دارد که اسرائیلی ها تصمیم بگیرند چند بازرس آژانس را ترور کنند و ترور آنها را گردن ایران بیاندازند تا بحرانی جدید ایجاد شود.گذشته از بحث قانونی که مجلس تصویب کرده اما عملا به این دلایل می تواند فعلا از پذیرش بازرسان آژانس خودداری کند.در صورتی که کشورهای اروپایی اقدام به اجرای بند ماشه نمایند این احتمال وجود دارد که ایران تصمیم بگیرد از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای کلا خارج شود و کلا همکاری های خود با آژانس را قطع کند.در صورت خروج ایران از این معاهده و نبود هیچ نظارتی بر برنامه هسته ای ایران در صورتی که موجودیت ایران دوباره توسط آمریکا و اسرائیل تهدید شود ممکن است ایران دکترین هسته ای خود را تقییر دهد و مانند کره شمالی اقدام به ساخت تسلیحات هسته ای برای تامین موجودیت خود نماید.امری که جهان را وارد یک بحران جدید خواهد کرد و همه ماجرا را از چشم آمریکا و اسرائیل و البته سه کشور اروپایی خواهند دید و آنها را مقصر رسیدن اوضاع به این مرحله خواهند دانست.مضاف بر همه اینها اروپایی ها به خوبی می دانند اجرای بند ماشه و بازگشت تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران تاثیر معنوی بیشتری دارد تا تاثیر عملی بر ایران چرا که در حال حاضر تحریم های آمریکا و اروپا بر علیه ایران به مراتب بیشتر از تحریم های شورای امنیت می باشد و ایران موفق شده با همه این تحریم ها بسازد و مقابله کند.بدین ترتیب می توان گفت بحث اجرای بند ماشه توسط اروپایی ها بیشتر به ضرر آنها خواهد بود تا به نفع آنها و اگر عقلایی در اروپا وجود داشته باشند تلاش خواهند کرد به سمت مذاکره و دیپلماسی و رسیدن به راهکاری مرضی الطرفین بروند نه تقابل.

