ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250812/چه-تعداد-مزدور-کلمبیایی-در-اوکراین-کشته-شدهاند-24507860.html
چه تعداد مزدور کلمبیایی در اوکراین کشته شده‌اند
چه تعداد مزدور کلمبیایی در اوکراین کشته شده‌اند
اسپوتنیک ایران
ماریو اوروئنا سانچز، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه روزاریو در بوگوتا و نویسنده نظر کارشناسی برای کنگره کلمبیا در مورد لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه... 12.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-12T08:44+0430
2025-08-12T08:44+0430
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/01/1b/7455203_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_dcdc20868f092497f70bee5524be75ef.jpg
ماریو اوروئنا سانچز، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه روزاریو در بوگوتا و نویسنده نظر کارشناسی برای کنگره کلمبیا در مورد لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مزدوران 1989، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تقریباً 10 تا 12 درصد از مزدوران کلمبیایی که در صفوف نیروهای مسلح اوکراین می‌جنگند، جان خود را از دست می‌دهند.در اوایل ماه اوت، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، اعلام کرد که از کنگره خواسته است تا فوراً پیش‌نویس قانون ممنوعیت مزدوری را بررسی کند. پیش از این، او مزدوری را "سرقت از کشور" نامیده بود و در پاسخ به اظهارات نیکولای تاودومادزه، سفیر روسیه در بوگوتا، به خبرگزاری اسپوتنیک مبنی بر اینکه تعداد کلمبیایی‌هایی که به عنوان مزدور به اوکراین می‌روند همچنان بالاست، پیام مربوطه را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.4
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/01/1b/7455203_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_4a3621fa289aaf37830331cf0cbe5d7a.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اوکراین
اوکراین

چه تعداد مزدور کلمبیایی در اوکراین کشته شده‌اند

08:44 12.08.2025
© Sputnik / Denis Aslanov /  مراجعه به بانک تصاویر سرباز ارتش اوکراین
سرباز ارتش اوکراین - اسپوتنیک ایران , 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Denis Aslanov
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
ماریو اوروئنا سانچز، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه روزاریو در بوگوتا و نویسنده نظر کارشناسی برای کنگره کلمبیا در مورد لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مزدوران 1989، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تقریباً 10 تا 12 درصد از مزدوران کلمبیایی که در صفوف نیروهای مسلح اوکراین می‌جنگند، جان خود را از دست می‌دهند.
در اوایل ماه اوت، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، اعلام کرد که از کنگره خواسته است تا فوراً پیش‌نویس قانون ممنوعیت مزدوری را بررسی کند. پیش از این، او مزدوری را "سرقت از کشور" نامیده بود و در پاسخ به اظهارات نیکولای تاودومادزه، سفیر روسیه در بوگوتا، به خبرگزاری اسپوتنیک مبنی بر اینکه تعداد کلمبیایی‌هایی که به عنوان مزدور به اوکراین می‌روند همچنان بالاست، پیام مربوطه را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
4
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала