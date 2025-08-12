https://spnfa.ir/20250812/چه-تعداد-مزدور-کلمبیایی-در-اوکراین-کشته-شدهاند-24507860.html
ماریو اوروئنا سانچز، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه روزاریو در بوگوتا و نویسنده نظر کارشناسی برای کنگره کلمبیا در مورد لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مزدوران 1989، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تقریباً 10 تا 12 درصد از مزدوران کلمبیایی که در صفوف نیروهای مسلح اوکراین میجنگند، جان خود را از دست میدهند.در اوایل ماه اوت، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، اعلام کرد که از کنگره خواسته است تا فوراً پیشنویس قانون ممنوعیت مزدوری را بررسی کند. پیش از این، او مزدوری را "سرقت از کشور" نامیده بود و در پاسخ به اظهارات نیکولای تاودومادزه، سفیر روسیه در بوگوتا، به خبرگزاری اسپوتنیک مبنی بر اینکه تعداد کلمبیاییهایی که به عنوان مزدور به اوکراین میروند همچنان بالاست، پیام مربوطه را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.4
چه تعداد مزدور کلمبیایی در اوکراین کشته شدهاند
ماریو اوروئنا سانچز، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه روزاریو در بوگوتا و نویسنده نظر کارشناسی برای کنگره کلمبیا در مورد لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مزدوران 1989، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تقریباً 10 تا 12 درصد از مزدوران کلمبیایی که در صفوف نیروهای مسلح اوکراین میجنگند، جان خود را از دست میدهند.
در اوایل ماه اوت، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، اعلام کرد که از کنگره خواسته است تا فوراً پیشنویس قانون ممنوعیت مزدوری را بررسی کند. پیش از این، او مزدوری را "سرقت از کشور" نامیده بود و در پاسخ به اظهارات نیکولای تاودومادزه، سفیر روسیه در بوگوتا، به خبرگزاری اسپوتنیک مبنی بر اینکه تعداد کلمبیاییهایی که به عنوان مزدور به اوکراین میروند همچنان بالاست، پیام مربوطه را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.