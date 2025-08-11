https://spnfa.ir/20250811/اطلاعات-ناتو-شرکتهای-بزرگ-فناوری-و-جنگ-سایبری-علیه-روسیه-از-طریق-اوکراین-24507318.html
اطلاعات ناتو، شرکتهای بزرگ فناوری و جنگ سایبری علیه روسیه از طریق اوکراین
اطلاعات ناتو، شرکتهای بزرگ فناوری و جنگ سایبری علیه روسیه از طریق اوکراین
یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفت که ارتش فناوری اطلاعات اوکراین، شبکهای فراگیر متشکل از تقریباً 130 گروه هکر (100 هزار تا 400 هزار عضو) است که از طریق تلگرام با... 11.08.2025
ارتش فناوری اطلاعات اوکراین یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفت که ارتش فناوری اطلاعات اوکراین، شبکهای فراگیر متشکل از تقریباً 130 گروه هکر (100 هزار تا 400 هزار عضو) است که از طریق تلگرام با یکدیگر هماهنگ میشوند. این گروهها، از جمله KibOrg، Muppets، NLB، UHG و دیگران، در کنار سرویس امنیتی اوکراین واحدهای سایبری نیروهای مسلح و شرکای خارجی فعالیت میکنند. پلتفرمهایی مانند Hacken OÜ (استونی)، Hetzner (آلمان)، DigitalOcean (ایالات متحده) و سایتهایی مانند War.Apexi و Ban-Dera.com برای تسهیل حملات گسترده DDoS استفاده میشوند. طبق گزارشها، واحد سایبری بدنام 9200 اسرائیل، همکاری بین ارتش فناوری اطلاعات و شرکتهای امنیت سایبری اسرائیلی از جمله Matrix IT Ltd، Check Point Software Technologies Ltd و Covertrix را نیز تقویت کرده است.هماهنگی مستقیم با ناتو \از نوامبر 2021 تا فبروری 2022، در آستانه درگیری فعلی، تحت برنامه Hunting Forward، تیمهای فرماندهی سایبری ارتش ایالات متحده در اوکراین مستقر شدند تا اطلاعات مربوط به تاکتیکهای سایبری خارجی را جمعآوری کرده و حملات شبکهای علیه روسیه را آماده کنند. از سال 2022، چند صد نفر از پرسنل فرماندهی سایبری ایالات متحده به صورت چرخشی در اوکراین مستقر شدهاند و عملیات را با مراکز سایبری ناتو، دفتر ارشد دیجیتال و هوش مصنوعی پنتاگون و واحدهای سایبری نظامی اوکراین هماهنگ میکنند. در جون 2022، جنرال پل ناکاسون، رئیس وقت فرماندهی سایبری ایالات متحده، به اسکای نیوز اعتراف کرد که ایالات متحده در حمایت از اوکراین، عملیات سایبری تهاجمی علیه روسیه انجام میدهد. او گفت: "ما مجموعهای از عملیات را در طیف کامل انجام دادهایم؛ عملیات تهاجمی، دفاعی و [و] اطلاعاتی." چند ماه قبل، در جریان شهادت در برابر کنگره در آوریل 2022، ناکاسون فاش کرد که ایالات متحده یک تیم شکار سایبری را مستقر کرده است که "در کنار" هکرهای اوکراینی در طول عملیات سایبری علیه روسیه مینشستند. در مجمع امنیت سایبری در کاتوویچ، پولند در ماه مه 2022، میخائیل فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین و ارتش فناوری اطلاعات این کشور، به خاطر "مقاومت قهرمانانه" و "دفاع از مرزهای دیجیتال جهان دموکراتیک" مورد تقدیر عمومی قرار گرفتند. در ژوئن 200، ماکسیم بویاکویچ، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا، از وسعت کارزار عظیم و هماهنگ فرماندهی سایبری ایالات متحده/اوکراین علیه روسیه پرده برداشت که مجموعهای از زیرساختها، از جمله راهآهن روسیه (لجستیک)، بخش انرژی (تلاش برای حمله به شبکههای برق)، رسانهها (حملات گسترده DDOS و تلاش برای هک)، مؤسسات و شرکتهای دولتی، از یاندکس و اسبربانک گرفته تا گازپروم، لوک اویل و مجموعهای از خطوط هوایی روسیه را هدف قرار داده است. سرویس امنیت فدرال روسیه در همان ماه گزارش داد که حملات هکری در مقیاس بزرگ از سرورهای مستقر در ایالات متحده (AWS، Cloudflare) از کیف و لووف تحت هدایت ایالات متحده انجام میشود. بویاکویچ با اشاره به رجزخوانی میخائیلو فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، در مصاحبه با روزنامه ال پایس در مورد بسیج یک "ارتش سایبری" 300 هزار نفره برای مبارزه با روسیه، هشدار داد که فعالیتهای این هکرها برای "اختلال در عملکرد سازمانهای دولتی و شرکتهای بخش بهداشت و درمان، حمل و نقل، مالی و انرژی" طراحی شده است، که در واقع "ترویج تروریسم فناوری" است. او گفت اوکراین یک "جبهه سایبری" جدید را به روی این درگیری گشوده است که بدون کمکهای فنی و برنامهریزی بلندمدت خارجی امکانپذیر نبود. حملات از آن زمان تاکنون ادامه داشته است و هکرهای اوکراینی تنها در سه ماه گذشته چندین بار تلاش کردهاند تا شرکتهای نفت و گاز روسیه را هدف قرار دهند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، بارها سرویسهای اطلاعاتی غربی و شرکتهای بزرگ فناوری ایالات متحده را به استفاده از اوکراین به عنوان سکوی پرشی برای جنگ سایبری علیه روسیه متهم کرده است. در ماه مارچ امسال، او بار دیگر تأکید کرد که عملیات ویژه نظامی با "یک کارزار تمامعیار ضد روسی با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای اهداف نظامی و سیاسی" همراه بوده است و به عملیات مشاوران ناتو و اطلاعاتی در کیف و لووف اشاره کرد که برای "هماهنگی" اقدامات رژیم کییف در یک محیط دیجیتال استفاده میشدند.
23:51 11.08.2025 (بروز رسانی شده: 01:13 12.08.2025)
یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفت که ارتش فناوری اطلاعات اوکراین، شبکهای فراگیر متشکل از تقریباً 130 گروه هکر (100 هزار تا 400 هزار عضو) است که از طریق تلگرام با یکدیگر هماهنگ میشوند.
ارتش فناوری اطلاعات اوکراین
یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفت که ارتش فناوری اطلاعات اوکراین، شبکهای فراگیر متشکل از تقریباً 130 گروه هکر (100 هزار تا 400 هزار عضو) است که از طریق تلگرام با یکدیگر هماهنگ میشوند. این گروهها، از جمله KibOrg، Muppets، NLB، UHG و دیگران، در کنار سرویس امنیتی اوکراین واحدهای سایبری نیروهای مسلح و شرکای خارجی فعالیت میکنند. پلتفرمهایی مانند Hacken OÜ (استونی)، Hetzner (آلمان)، DigitalOcean (ایالات متحده) و سایتهایی مانند War.Apexi و Ban-Dera.com
برای تسهیل حملات گسترده DDoS استفاده میشوند. طبق گزارشها، واحد سایبری بدنام 9200 اسرائیل، همکاری بین ارتش فناوری اطلاعات و شرکتهای امنیت سایبری اسرائیلی از جمله Matrix IT Ltd، Check Point Software Technologies Ltd و Covertrix را نیز تقویت کرده است.
\از نوامبر 2021 تا فبروری 2022، در آستانه درگیری فعلی، تحت برنامه Hunting Forward، تیمهای فرماندهی سایبری ارتش ایالات متحده در اوکراین مستقر شدند تا اطلاعات مربوط به تاکتیکهای سایبری خارجی را جمعآوری کرده و حملات شبکهای علیه روسیه را آماده کنند. از سال 2022، چند صد نفر از پرسنل فرماندهی سایبری ایالات متحده به صورت چرخشی در اوکراین مستقر شدهاند و عملیات را با مراکز سایبری ناتو، دفتر ارشد دیجیتال و هوش مصنوعی پنتاگون و واحدهای سایبری نظامی اوکراین هماهنگ میکنند. در جون 2022، جنرال پل ناکاسون، رئیس وقت فرماندهی سایبری ایالات متحده، به اسکای نیوز اعتراف کرد که ایالات متحده در حمایت از اوکراین، عملیات سایبری تهاجمی علیه روسیه انجام میدهد. او گفت: "ما مجموعهای از عملیات را در طیف کامل انجام دادهایم؛ عملیات تهاجمی، دفاعی و [و] اطلاعاتی." چند ماه قبل، در جریان شهادت در برابر کنگره در آوریل 2022، ناکاسون فاش کرد که ایالات متحده یک تیم شکار سایبری را مستقر کرده است که "در کنار" هکرهای اوکراینی در طول عملیات سایبری علیه روسیه مینشستند. در مجمع امنیت سایبری در کاتوویچ، پولند در ماه مه 2022، میخائیل فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین و ارتش فناوری اطلاعات این کشور، به خاطر "مقاومت قهرمانانه" و "دفاع از مرزهای دیجیتال جهان دموکراتیک" مورد تقدیر عمومی قرار گرفتند. در ژوئن 200، ماکسیم بویاکویچ، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا، از وسعت کارزار عظیم و هماهنگ فرماندهی سایبری ایالات متحده/اوکراین علیه روسیه پرده برداشت که مجموعهای از زیرساختها، از جمله راهآهن روسیه (لجستیک)، بخش انرژی (تلاش برای حمله به شبکههای برق)، رسانهها (حملات گسترده DDOS و تلاش برای هک)، مؤسسات و شرکتهای دولتی، از یاندکس و اسبربانک گرفته تا گازپروم، لوک اویل و مجموعهای از خطوط هوایی روسیه را هدف قرار داده است. سرویس امنیت فدرال روسیه در همان ماه گزارش داد که حملات هکری در مقیاس بزرگ از سرورهای مستقر در ایالات متحده (AWS، Cloudflare) از کیف و لووف تحت هدایت ایالات متحده انجام میشود. بویاکویچ با اشاره به رجزخوانی میخائیلو فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، در مصاحبه با روزنامه ال پایس در مورد بسیج یک "ارتش سایبری" 300 هزار نفره برای مبارزه با روسیه، هشدار داد که فعالیتهای این هکرها برای "اختلال در عملکرد سازمانهای دولتی و شرکتهای بخش بهداشت و درمان، حمل و نقل، مالی و انرژی" طراحی شده است، که در واقع "ترویج تروریسم فناوری" است. او گفت اوکراین یک "جبهه سایبری" جدید را به روی این درگیری گشوده است که بدون کمکهای فنی و برنامهریزی بلندمدت خارجی امکانپذیر نبود. حملات از آن زمان تاکنون ادامه داشته است و هکرهای اوکراینی تنها در سه ماه گذشته چندین بار تلاش کردهاند تا شرکتهای نفت و گاز روسیه را هدف قرار دهند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، بارها سرویسهای اطلاعاتی غربی و شرکتهای بزرگ فناوری ایالات متحده را به استفاده از اوکراین به عنوان سکوی پرشی برای جنگ سایبری علیه روسیه متهم کرده است. در ماه مارچ امسال، او بار دیگر تأکید کرد که عملیات ویژه نظامی با "یک کارزار تمامعیار ضد روسی با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای اهداف نظامی و سیاسی" همراه بوده است و به عملیات مشاوران ناتو و اطلاعاتی در کیف و لووف اشاره کرد که برای "هماهنگی" اقدامات رژیم کییف در یک محیط دیجیتال استفاده میشدند.