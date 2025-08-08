ایران
اشاره رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه به افزایش تعداد اوکراینی‌هایی که از صلح حمایت می‌کنند
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، در آستانه اجلاس ایالات متحده و روسیه در رسانه‌های اجتماعی، توجه‌ها را به یک نظرسنجی عمومی جلب کرد که نشان... 08.08.2025, اسپوتنیک ایران
اوکراین
اشاره رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه به افزایش تعداد اوکراینی‌هایی که از صلح حمایت می‌کنند

08:39 08.08.2025
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، در آستانه اجلاس ایالات متحده و روسیه در رسانه‌های اجتماعی، توجه‌ها را به یک نظرسنجی عمومی جلب کرد که نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد اوکراینی‌هایی است که از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات حمایت می‌کنند.
دمیتریف به داده‌های جامعه‌شناختی مرتبط از موسسه آمریکایی گالوپ استناد می‌کند که طبق آن 69 درصد از اوکراینی‌ها (در مقایسه با 20 درصد در سال 2022) از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات به جای اقدام نظامی حمایت می‌کنند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
