https://spnfa.ir/20250808/اشاره-رئیس-صندوق-سرمایهگذاری-مستقیم-روسیه-به-افزایش-تعداد-اوکراینیهایی-که-از-صلح-حمایت-میکنند--24436728.html
اشاره رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه به افزایش تعداد اوکراینیهایی که از صلح حمایت میکنند
اشاره رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه به افزایش تعداد اوکراینیهایی که از صلح حمایت میکنند
اسپوتنیک ایران
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، در آستانه اجلاس ایالات متحده و روسیه در رسانههای اجتماعی، توجهها را به یک نظرسنجی عمومی جلب کرد که نشان... 08.08.2025, اسپوتنیک ایران
2025-08-08T08:39+0430
2025-08-08T08:39+0430
2025-08-08T08:39+0430
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/04/02/21577206_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_6594ec88b676aa29a0c3909bd2881869.jpg
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، در آستانه اجلاس ایالات متحده و روسیه در رسانههای اجتماعی، توجهها را به یک نظرسنجی عمومی جلب کرد که نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد اوکراینیهایی است که از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات حمایت میکنند.دمیتریف به دادههای جامعهشناختی مرتبط از موسسه آمریکایی گالوپ استناد میکند که طبق آن 69 درصد از اوکراینیها (در مقایسه با 20 درصد در سال 2022) از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات به جای اقدام نظامی حمایت میکنند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/04/02/21577206_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_6db55cb10782e8d77f44c3b817754124.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اوکراین
اشاره رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه به افزایش تعداد اوکراینیهایی که از صلح حمایت میکنند
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، در آستانه اجلاس ایالات متحده و روسیه در رسانههای اجتماعی، توجهها را به یک نظرسنجی عمومی جلب کرد که نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد اوکراینیهایی است که از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات حمایت میکنند.
دمیتریف به دادههای جامعهشناختی مرتبط از موسسه آمریکایی گالوپ استناد میکند که طبق آن 69 درصد از اوکراینیها (در مقایسه با 20 درصد در سال 2022) از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات به جای اقدام نظامی حمایت میکنند.