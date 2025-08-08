https://spnfa.ir/20250808/اشاره-رئیس-صندوق-سرمایهگذاری-مستقیم-روسیه-به-افزایش-تعداد-اوکراینیهایی-که-از-صلح-حمایت-میکنند--24436728.html

اشاره رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه به افزایش تعداد اوکراینی‌هایی که از صلح حمایت می‌کنند

اشاره رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه به افزایش تعداد اوکراینی‌هایی که از صلح حمایت می‌کنند

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، در آستانه اجلاس ایالات متحده و روسیه در رسانه‌های اجتماعی، توجه‌ها را به یک نظرسنجی عمومی جلب کرد که نشان... 08.08.2025, اسپوتنیک ایران

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، در آستانه اجلاس ایالات متحده و روسیه در رسانه‌های اجتماعی، توجه‌ها را به یک نظرسنجی عمومی جلب کرد که نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد اوکراینی‌هایی است که از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات حمایت می‌کنند.دمیتریف به داده‌های جامعه‌شناختی مرتبط از موسسه آمریکایی گالوپ استناد می‌کند که طبق آن 69 درصد از اوکراینی‌ها (در مقایسه با 20 درصد در سال 2022) از دستیابی سریع به صلح از طریق مذاکرات به جای اقدام نظامی حمایت می‌کنند.

