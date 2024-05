https://spnfa.ir/20240514/پنجمین-کنگره-بین-المللی-طب-انتقال-خون-آغاز-به-کار-کرد-20553853.html

پنجمین کنگره بین المللی طب انتقال خون آغاز به کار کرد

پنجمین کنگره بین المللی طب انتقال خون امروز در ایران آغاز به کار کرد، این کنگره تا ۲۷ ام اردیبهشت ماه ادامه دارد و در آن پزشکان، محققان و پژوهشگران سراسر جهان به تبادل نظر و تجربه در حوزه ی انتقال خون میپردازند.از سال ۱۳۵۳ اهدا و انتقال خون در ایران نظام مند شد و امسال مصداف با ۵۰ امین سالگرد تاسیس سازمان انتقال خون در ایران این سازمان دستاورد های خود را در کنگره بین المللی طب انتقال خون عرضه میکند.به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران دکتر مصطفی جمالی، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، در پنجمین کنگره بین المللی طب انتقال خون که از صبح امروز در هتل اسپیناس پالاس در حال برگزاری است، گفت: سازمان انتقال خون ایران سازمانی ملی است که در تمام مراکز استان‌ها و بسیاری از شهرستان‌ها پایگاه‌های انتقال خون با سیاست‌گذاری‌ها و امکانات یکسان ایجاد کرده است و الگویی موفق از یک انتقال خون ملی است.وی با اشاره به پنجاهمین سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: سال جاری مقارن است با جهش بزرگی در شاخص‌های مرتبط با تولید خون کافی و سالم. مطابق با آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت از سال ۲۰۰۷ اهدای خون ایران به صورت ۱۰۰ داوطلبانه بوده است و شاخص‌های سلامت خون در ایران همانند کشورهای پیشرفته و با درآمد بالا است.مصطفی جمالی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار اهدای خون در کشور داشتیم و برای اولین بار به شاخص اهدای۲۷.۳ در هزار دست یافتیم. همچنین برای اولین بار تامین نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی از میانگین کشوری ۹۰ درصد به رقم ۱۰۰ درصد رسید.مصطفی جمالی از انتقال خون پیش بیمارستانی برای اولین بار در مراکز اورژانس و توسعه ی تدریجی آن در آینده خبر داد و گفت: "همچنین برای اولین بار آزمایشات غربالگری ویروسی و گروه‌بندی خون در سراسر کشور به صورت اتوماسیون انجام می‌شود.همچنین برای اولین بار در کشور غربالگری آنتی بادی و تعیین فنوتیپ گروه‌های خونی به صورت اتوماسیون راه اندازی شده است و تا پایان امسال غربالگری آنتی بادی بر روی تمام خون‌های اهدایی انجام می‌شود و امکان تعیین ژنوتیپ گروه‌های خونی در کشور نیز فراهم شده است".وی با بیان اینکه درصد خون کم لوکوسیت از ۲۵ درصد در سالیان گذشته به ۷۰ درصد رسیده است، ادامه داد: برای اولین بار آزمایش غربالگری مولکولی برای یک میلیون خون اهدائی در حال انجام است و تا پایان سال برای تمام خون‌ها انجام می‌شود.مدیرعامل سازمان انتقال خون همچنین به میزان پلاسمای استحصال شده از خون‌های اهدایی اشاره کرد و گفت: این آمار نیز از ۱۸۰ هزار لیتر سالیان گذشته به ۳۰۰ هزار لیتر در سال گذشته رسیده است که تا پایان امسال به ۳۵۰ هزار لیتر می‌رسد.جمالی ادامه داد: بخش عمده‌ای از ملزومات انتقال خون نظیر کیسه خون و تجهیزات مرتبط مانند تخت‌های خونگیری، یخچال و غیره نیز در کشور تولید می‌شود.وی افزود: "در سازمان انتقال خون ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌ها، نسبت به برخی موارد نیز نگران هستیم. طبق آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای مسلمان منطقه از حداقل امکانات انتقال خون برخوردار نیستند. همچنین اهدای ۱۰۰ درصد داوطلبانه در بسیاری از کشورها و حتی برخی کشورهای با درآمد بالا هنوز محقق نشده است. همچنین وابستگی جدی کشورهای منطقه به غرب از نظر تامین داروهای مشتق از پلاسما وجود دارد".جمالی گفت: تهیه پلاسما به روش پلاسمافرز توسط بخش خصوصی با پرداخت پول ضمن به خطر انداختن سلامت اهدا کنندگان پلاسما و سلامت بیمار مصرف کننده داروهای مشتق از پلاسما، خطر کاهش حس نوع دوستی و اهدای داوطلبانه خون را در پی خواهد داشت و به نوعی استثمار طبقات مستضعف جامعه را نیز در پی خواهد داشت.وی تاکید کرد: "با پیر شدن جمعیت و کاهش فرزندآوری احتمال کمبود خون و فرآورده‌های خونی نیز در سالیانه آتی جدی است".مدیرعامل سازمان انتقال خون در پایان ابراز امیدواری کرد که در نشستی که با مسئولان انتقال خون کشورهای منطقه خواهند داشت، گام‌های موثری در جهت پیشگیری از این مخاطرات و کمک به کشورهای محروم از خدمات انتقال خون برداشته شود.جعفر حسین، نماینده who در ایران گفت: "دکتر جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران موتور اصلی این برنامه است.به ایران برای برگزاری این کنگره تبریک می‌گویم و برای من مایه مسرت است که ۳ سال در دفتر who ایران کار می‌کنم".وی تاکید کرد: "من به شدت تحت تاثیر استانداردهای سلامت، بهداشت و درمان ایران قرار گرفتم؛ نه بر اساس دیدگاه شخصی بلکه بر اساس استانداردهای who و جهانی.این فرصت بسیار خوبی برای حضار است که حاصل شده تا بتوانند پیشرفت‌های بهداشت و سلامت منحصر به فرد ایران را در منطقه و جهان مشاهده کنند برخی از بخش‌های سازمان انتقال خون فعالیت‌های ویژه‌ای دارند و در زمینه اصلاح خدمات درمان و بهداشت فعال هستند که فرصت بسیار خوبی برای کارشناسان این امر فراهم آورده تا بتوانند از دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوند".نماینده ی سازمان جهانی بهداشت در ایران به خدماتی که جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان افغان در کشور خود ارائه می‌دهد اشاره کرد و گفت: "جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ۸۵ میلیون نفر جمعیت، به صورت رسمی ۵ میلیون پناهنده دارد که در ایران بسیاری از خدمات بهداشت و درمان را بدون هزینه و مجانی دریافت می‌کنند من به شدت تحت تاثیر سیستم انتقال خون ایران قرار گرفتم که در شرق مدیترانه و غرب آسیا بسیار خاص و منحصر به فرد است این سیستم در جهان زبانزد است و ظرفیت‌ های نهادینه بسیار خوب و چشمگیری دارد".جعفر حسین، نماینده who در ایران، ضمن تقدیر از اقدامات ایران برای گسترش بهداشت در منطقه بیان کرد: "تمامی هیئت‌ها و شرکت کنندگان در این سمینار به این توانمندی‌های ایران اشراف دارند و در ژورنال‌ها و تمامی اطلاعات منتشر شده سطح بالای ایران در این حوزه مشخص است.ایران عضو who است و پوشش سلامت جهانی who را دنبال می‌کند که منجر به ارتقا سطح بهداشت و سلامتی می‌شود و ایران نقش موثری در آن دارد".وی افزود: "تلاش ایران در راستای فراهم کردن این امکانات برای کسانی است که دسترسی کافی به سلامت و درمان ندارند یا هزینه‌های لازم برای آن را نمی‌توانند تقبل کنند در ایران این برنامه سازمان بهداشت جهانی بسیار رایج است".جعفر حسین به فجایع غزه و کمبود خون در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: "در غزه خون عامل بسیار تاثیرگذاری است که کمبود آن به شدت مشاهده می‌شود، در ایران نیز بلایای طبیعی زیادی مانند سیل چابهار، زلزله و تصادفات فراوانی که در ایران به وجود می‌آید باعث می‌شود افراد بسیاری نیاز به دریافت خون داشته باشند".سازمان انتقال خون تسهیلات بسیار زیادی را در این حوزه به وجود آورده، این سازمان بسیار حیاتی است و گام‌های بسیار اساسی در این راستا برای کشور ایران برداشته و با این کنگره بین‌المللی این دانش را در اختیار تمام کشورهای جهان قرار می‌دهد.نماینده ی سازمان جهانی بهداشت در ایران از برنامه جدیدی تحت عنوان G5+1 با شرکت ۵ عضو شامل ایران، افغانستان، عراق، پاکستان و تاجیکستان به همراه who خبر داد که سال گذشته به همت ایران تشکیل شد و گفت: "تحت نظارت ایران تلاش می‌شود تا با وزارت بهداشت کشورهای یاد شده در ارتباط باشیم تا خدمات بهداشت و سلامت را ارائه دهیم اما در زمینه انتقال فناوری به دلیل تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران مشکلات فراوانی را پیش رو داریم و در این زمینه کشورها ناچارند خودکفا باشند.سازمان انتقال خون جمهوری اسلامی ایران کارگروه‌های آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی را در زمینه طب انتقال خون تشکیل می‌دهد و این برنامه‌ها را برای کشورهای منطقه و کشورهای گروه ۵ نیز ارائه می‌دهد".وی تاکید کرد: "بحث تامین گروه‌های خونی نادر و تامین خون برای یک بانوی عمانی یکی از تاثیرگذارترین اقدامات ایران در این راستا بوده که نشان دهنده تلاش این کشور برای گسترش بهداشت و خدمات درمانی در منطقه است".حسین به شرایط حساس منطقه خاورمیانه اشاره کرد و اظهار داشت: "بهداشت و درمان در این منطقه بسیار حساس است و جمعیت پناهنده و آوارگان فراوانی در این منطقه وجود دارد که بالاترین میزان مرگ و میر را در این منطقه به وجود می‌آورد چه در بحث نوزادان، کودکان و چه در بحث بزرگسالان، مردم بدون دسترسی به پوشش بیمه سلامت اولیه در این منطقه با بحرانی بزرگ مواجه هستند".برنامه جدیدی تحت عنوان همکاری‌های جنوب با جنوب برنامه‌ریزی شده تا نیاز به انتقال تکنولوژی به دوردست‌ها نباشد و کشورهای نزدیک به یکدیگر بتوانند تکنولوژی و فناوری‌های خود را در حوزه بهداشت و سلامت با یکدیگر فارغ از تحریم‌ها تبادل کنند.پاندمی کووید ۱۹ نشان داد که کشورها نمی‌توانند جزیره‌ای عمل کنند بلکه باید به صورت یکسان و با همکاری یکدیگر تمرکز کنند تا در توسعه سلامت، پزشکی و بهداشت با یکدیگر همکاری کنند.

