دریانورد باستانی و هنر اغواگری: برندگان مسابقه عکاس سال حیات وحش 2023

The Wall of Wonder توسط عکاس هندی Vihaan Talya Vikas، برنده در رده 10 سال و کمتر از مسابقه عکاس حیات وحش سال 2023. دیوار شگفتی توسط Vihaan Talya Vikas، برنده هند، 10 Years and Under Vihaan Talya Vikas به عنوان ساعت یک عنکبوت تنه درخت زینتی از فرار طعمه خود جلوگیری می کند. این اولین بازدید ویهاان از بیشه تمر هندی بود. مجذوب داستان‌های کریشنا خدای هندو، به نظر ویهان به نظر می‌رسید که عنکبوت پس از مجذوب شدن صدای فلوت کریشنا، تار خود را قرار داده است. این عنکبوت یک گوی باف است که شبکه ای چرخی شکل از نخ های چسبناک برای گرفتن حشرات پرنده ایجاد می کند. همانطور که عنکبوت رشد می کند، تار خود را دراز می کند و هر چیزی را که روی آن فرود می آید در هم می بندد.