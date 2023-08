https://spnfa.ir/20230803/مانورهای-ضد-تروریستی-آسه-آن-با-مشارکت-روسیه-در-میانمار-آغاز-شد-17144917.html

مانورهای ضد تروریستی "آسه آن" با مشارکت روسیه در میانمار آغاز شد

مانورهای ضد تروریستی "آسه آن" با مشارکت روسیه در میانمار آغاز شد

وزارت دفاع روسیه: رزمایش ضد تروریستی کشورهای" آسه آن" با حضور روسیه در میانمار آغاز شد. 03.08.2023, اسپوتنیک ایران

2023-08-03T17:42+0430

2023-08-03T17:42+0430

2023-08-03T17:42+0430

سیاسی

روسیه

جهان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/08/03/17144757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4b45efe3060a59095d33f961ed01396.jpg

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که آموزش فرماندهی و ستادی ضد تروریستی کشورهای "آسه آن" و شرکا در قالب "SMOA Plus" در میانمار آغاز شد. نمایندگان وزارت دفاع روسیه به همراه اعضای انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) و شرکای گفتگوی "SMOA Plus" شرکت در آموزش پست فرماندهی در زمینه مقابله با تروریسم را که در میانمارآغاز کردند. به گفته وی، مبارزه با تروریسم وظیفه مشترک همه کشورهاست و نیازمند رویکردهای مشترک است. هدف کار مشترک در یک کارگروه تخصصی در میانمار یافتن چنین رویکردهایی و بهبود راه‌های مقابله با تروریست‌ها است. سپهبد یادآور شد: علاوه بر این، در طول آموزش ستاد فرماندهی، قرار است برای رزمایش ضد تروریستی که در سپتامبر سال جاری در روسیه برگزار می شود، آماده شوند. نوسولف گفت: "کار مشترک ما همچنین به تقویت روابط کمک می کند. این به ما امکان می دهد سطح تعامل عملیاتی بین کشورهای "آسه آن" و شرکای گفت و گوی آنها در زمینه مقابله با تروریسم و ​​تبادل تجربیات در این زمینه را افزایش دهیم و این آموزش تا 4 آگوست ادامه خواهد داشت، شرکت کنندگان توانایی ارزیابی سریع وضعیت فعلی، توسعه راه حل ها، اطمینان از فرماندهی و کنترل مستمر و پایدار نیروها در یک محیط به سرعت در حال تغییر را نشان خواهند داد. هدف اصلی از آموزش ایجاد یک برنامه واحد و همچنین انسجام در کار تمام سطوح مدیریت است. مکانیزم"SMOA Plus" برای تعامل بین ادارات دفاعی ده کشور آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و کشورهای شریک در گفتگو (استرالیا، هند، چین، نیوزیلند، جمهوری کره، روسیه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن) که در آوریل 2010 توسط ویتنام آغاز شد. فعالیت متخصصان در چارچوب "SMAA Plus" در هفت کارگروه تخصصی انجام می شود: مین زدایی ، کمک های بشردوستانه و واکنش اضطراری، پزشکی نظامی، تامین امنیت دریایی، مقابله با تروریسم، سازماندهی عملیات حفظ صلح و امنیت سایبری انجام می شود.

https://spnfa.ir/20230803/وزارت-خارجه-اندونزی-خواستار-عدم-ایجاد-بلوک-های-نظامی-در-منطقه-اقیانوس-آرام-شد-17133359.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی, روسیه, جهان