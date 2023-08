در آمریکا دیگر فهمی در خصوص اهداف در اوکراین وجود ندارد

یاریگین تصریح کرد: "حتی The New York Times، حتی The Washington Postشروع در دو ماه اخیر انتشار مقالاتی در مورد عدم توفیق دولت ایالات متحده آمریکا، استفاده غیر منطقی از منابع مالی را آغاز کرده اند... نوعی سردرگمی، فقدان جهت گیری ملاحظه می شود. به نظر می آید که در داخل ایالات متحده آمریکا دیگر درکی از اینکه آنها (دولت) چه چیزی می خواهند - درگیری بلند مدت، درگیری سریع و خروج از درگیری - وجود ندارد".