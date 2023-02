https://spnfa.ir/20230206/بیانسه-رکورد-جوایز-گرمی-را-شکست-14513097.html

بیانسه رکورد جوایز گرمی را شکست

بیانسه خواننده آمریکایی رکورد دریافت تعداد تندیس های جایزه گرمی را شکست که توسط آکادمی ضبط ایالات متحده ارائه می‌شود. 06.02.2023, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک با استناد به خبر منتشره در سایت "گرمی"، 32 جایزه در لیست جوایز هنرمند به ثبت رسیده است. در زمان نمایش مقدماتی، هنرمند برنده جایزه "بهترین رقص-ضبط الکترونیکی" برایBreak My Soul و بهترین اجرایR&B برایPlastic Off the Sofa شد.گئورگ سولتی، رهبر ارکستر فقید پیش از بیانسه، رکورددار تعداد جوایز گرمی بود. 31 جایزه گرمی در عناوین مختلف به او تعلق گرفته بود.شصت و پنجمین دوره جوایز گرمی روز دوشنبه 6 فوریه در لس آنجلس جریان دارد. هنرمندانی مانند کندریک لامار، ادل، بیانسه، ABBA، تیلور سویفت و دیگران در میان نامزدهای دریافت جایزه گرمی به چشم می خورند.گفتنی است، بیانسه در پایان ژانویه سال جاری به دلیل اجرای برنامه در دبی مورد انتقاد هواداران "ا ل جی بی تی"-دگرباش جنسی قرار گرفت.

