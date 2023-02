https://spnfa.ir/20230206/نام-یک-ایرانی-در-بین-برندگان-جایزه-گرمی-14510568.html

نام یک ایرانی در بین برندگان جایزه گرمی

برندگان جایزه گرمی ۲۰۲۳ در حوزه موسیقی در حالی معرفی شدند که نام یک ایرانی برای بار دیگر در میان برگزیدگان جایزه اعلام شد. 06.02.2023, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، شروین حاجی‌پور از ایران با آهنگ "برای" به‌عنوان برنده جایزه جدید بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی معرفی شد. این جایزه‌ای است که ظاهرا اکتبر گذشته به جوایز گرمی افزوده شده و در نخستین دوره به یک هنرمند جوان ایرانی داده شده است. هری استایلز برای "خانه هری" به‌عنوان برنده جایزه آلبوم سال در جوایز گرمی ۲۰۲۳ اعلام شد. همچنین سامارا جوی برنده گرمی برای بهترین هنرمند جدید در مراسم گرمی ۲۰۲۳ شد.شصت و پنجمین دوره جوایز گرمی دقیقه‌هایی پیش برندگان سال ۲۰۲۳ خود را - برای محصولات سال میلادی گذشته - طی مراسمی که در شهر لس‌آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار شد، معرفی کرد.در سال‌های گذشته، هنرمندانی چون کیهان کلهر و حمید سعیدی به‌عنوان عضوهای گروه‌های برنده جایزه گرمی، نام "ایران" را در تاریخچه جایزه‌های گرمی ثبت کرده بودند. محمدرضا شجریان و حسین علیزاده نیز با آثاری، سابقه نامزدی در جایزه‌های گرمی را داشته‌اند.در جریان شصت و پنجمین مراسم اهدای جوایز گرمی 2023، "بیانسه"‌ با کسب چهار جایزه گرمی از جمله بهترین ترانه R&B رکورد بیشترین دریافت جایزه را در تاریخ گرمی شکست. با احتساب جایزه‌هایی که "بیانسه"‌ شب گذشته کسب کرد،‌ تعداد کلی جایزه‌های گرمی این هنرمند به ۳۲ جایزه رسید.در این مراسم همچنین، "ادل" جایزه بهترین اجرای پاپ را برای ترانه " Easy on Me"‌ دریافت کرد و تعداد جایزه‌های گرمی خود را به ۱۶ جایزه رساند. "کندریک لامار" نیز در سه شاخه بهترین اجرای رپ،‌ بهترین ترانه رپ و بهترین آلبوم رپ به عنوان برنده معرفی شد.در مراسم اهدای جوایز گرمی ۲۰۲۳، "لیزو"‌ نیز جایزه بهترین رکورد سال را برای "About Damn Time" به خود اختصاص داد. جایزه بهترین ترانه سال نیز به "بانی ریت"‌ برای "Just Like That" رسید. "هری استایلز" با کسب جایزه بهترین آلبوم سال برای "خانه هنری"‌ به جمع برندگان بزرگ شب گذشته پیوست.

