تغییر طرح نشان ملی استاندارد ایران +عکس

سازمان ملی استاندارد ایران از تغییر طرح نشان ملی استاندارد ایران با درج علامت اختصاری INSO به رنگ سبز خبر داد. 11.09.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، نشان استاندارد ایران که شهروندان با دیدن آن برای خرید و مصرف یک کالا اطمینان حاصل می‌کنند توسط مرتضی ممیز، طراح و گرافیست در سال ۱۳۶۴ آشناترین طراحی شد.اما اکنون این علامت آشنا برای ایرانی‌ها تغییر کرده است و طرح جدید نشان ملی استاندارد این کشور با درج علامت اختصاری INSO به رنگ سبز تغییر کرده است. نشان استاندارد پیش از این به رنگ سیاه بود و حروف اختصاری نام لاتین "موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (Institute of Standard and Industrial Research of Iran)" که واژهISIRI را تشکیل می‌دهد، در آن استفاده شده بود.سازمان استاندارد ایران تا لحظه مخابره این خبر دلیل این تغییر را اعلام نکرده است.

