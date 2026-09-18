https://spnfa.ir/20260918/31322400.html

سفر نمایشگاهی مسابقه بین‌المللی عکاسی استنین در تهران ادامه دارد

سفر نمایشگاهی مسابقه بین‌المللی عکاسی استنین در تهران ادامه دارد

اسپوتنیک ایران

نمایشگاهی از برندگان مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین 2025 با حمایت گروه رسانه‌ای مهر در تهران، ایران، افتتاح شده است. این نمایشگاه که شامل 30 اثر از... 18.09.2026, اسپوتنیک ایران

2026-09-18T13:51+0430

2026-09-18T13:51+0430

2026-09-18T13:56+0430

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/09/12/31322566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dfcf9267592fad4b2acdef32ecbc58f.jpg

نمایشگاهی از برندگان مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین 2025 با حمایت گروه رسانه‌ای مهر در تهران، ایران، افتتاح شده است. این نمایشگاه که شامل 30 اثر از عکاسان خبری از هند، روسیه، اندونزی، بحرین، برزیل، مصر و سایر کشورها است، برای دومین بار توسط گالری خانه عکاسان واقع در مجتمع هنری حوزه هنری برگزار می‌شود.در مراسم افتتاحیه، محمد مهدی رحمتی، مدیرعامل مهر، از گروه رسانه‌ای "راسیا سگودنیا" برای این همکاری پربار تشکر کرد و خاطرنشان کرد: "یکی از جنبه‌های این نمایشگاه که به ویژه مرا شگفت‌زده کرد، زیبایی‌شناسی کلی عکاسی مطبوعاتی بود. جالب اینجاست که علیرغم تفاوت در تجربیات ما که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده تفاوت در رویکردهای زیبایی‌شناختی است، شباهت‌ها در ترکیب‌بندی، نورپردازی، طرح‌های رنگی، انتخاب سوژه و حتی معیارهای ارزیابی هیئت داوران، به وجود یک زیبایی‌شناسی جهانی واحد اشاره دارد که علیرغم همه جنبه‌های منفی فرآیندهای جهانی پدیدار شده است."محمدرضا نوروزپور، معاون رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، به نوبه خود از همه خواست تا قدر لحظات متنوع زندگی ثبت شده توسط عکاسان را بدانند که "حافظه تاریخی جهان" هستند.درباره مسابقهمسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین، که توسط گروه رسانه‌ای روسیه (Rossiya Segodnya) تحت نظارت کمیسیون فدراسیون روسیه در امور یونسکو برگزار می‌شود، با هدف حمایت از عکاسان جوان و جلب توجه عموم به چالش‌های عکاسی خبری معاصر برگزار می‌گردد. این مسابقه بستری برای عکاسان جوان با استعداد، همدل و پذیرای هر چیز جدیدی است که توجه را به مردم و رویدادهای پیرامون ما جلب می‌کنند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60