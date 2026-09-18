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سفر نمایشگاهی مسابقه بین‌المللی عکاسی استنین در تهران ادامه دارد
سفر نمایشگاهی مسابقه بین‌المللی عکاسی استنین در تهران ادامه دارد
اسپوتنیک ایران
نمایشگاهی از برندگان مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین 2025 با حمایت گروه رسانه‌ای مهر در تهران، ایران، افتتاح شده است. این نمایشگاه که شامل 30 اثر از... 18.09.2026, اسپوتنیک ایران
2026-09-18T13:51+0430
2026-09-18T13:56+0430
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نمایشگاهی از برندگان مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین 2025 با حمایت گروه رسانه‌ای مهر در تهران، ایران، افتتاح شده است. این نمایشگاه که شامل 30 اثر از عکاسان خبری از هند، روسیه، اندونزی، بحرین، برزیل، مصر و سایر کشورها است، برای دومین بار توسط گالری خانه عکاسان واقع در مجتمع هنری حوزه هنری برگزار می‌شود.در مراسم افتتاحیه، محمد مهدی رحمتی، مدیرعامل مهر، از گروه رسانه‌ای "راسیا سگودنیا" برای این همکاری پربار تشکر کرد و خاطرنشان کرد: "یکی از جنبه‌های این نمایشگاه که به ویژه مرا شگفت‌زده کرد، زیبایی‌شناسی کلی عکاسی مطبوعاتی بود. جالب اینجاست که علیرغم تفاوت در تجربیات ما که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده تفاوت در رویکردهای زیبایی‌شناختی است، شباهت‌ها در ترکیب‌بندی، نورپردازی، طرح‌های رنگی، انتخاب سوژه و حتی معیارهای ارزیابی هیئت داوران، به وجود یک زیبایی‌شناسی جهانی واحد اشاره دارد که علیرغم همه جنبه‌های منفی فرآیندهای جهانی پدیدار شده است."محمدرضا نوروزپور، معاون رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، به نوبه خود از همه خواست تا قدر لحظات متنوع زندگی ثبت شده توسط عکاسان را بدانند که "حافظه تاریخی جهان" هستند.درباره مسابقهمسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین، که توسط گروه رسانه‌ای روسیه (Rossiya Segodnya) تحت نظارت کمیسیون فدراسیون روسیه در امور یونسکو برگزار می‌شود، با هدف حمایت از عکاسان جوان و جلب توجه عموم به چالش‌های عکاسی خبری معاصر برگزار می‌گردد. این مسابقه بستری برای عکاسان جوان با استعداد، همدل و پذیرای هر چیز جدیدی است که توجه را به مردم و رویدادهای پیرامون ما جلب می‌کنند.
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سفر نمایشگاهی مسابقه بین‌المللی عکاسی استنین در تهران ادامه دارد

13:51 18.09.2026 (بروز رسانی شده: 13:56 18.09.2026)
Стенин
Стенин - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.09.2026
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نمایشگاهی از برندگان مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین 2025 با حمایت گروه رسانه‌ای مهر در تهران، ایران، افتتاح شده است. این نمایشگاه که شامل 30 اثر از عکاسان خبری از هند، روسیه، اندونزی، بحرین، برزیل، مصر و سایر کشورها است، برای دومین بار توسط گالری خانه عکاسان واقع در مجتمع هنری حوزه هنری برگزار می‌شود.

Стенин
Стенин - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.09.2026
Стенин
در مراسم افتتاحیه، محمد مهدی رحمتی، مدیرعامل مهر، از گروه رسانه‌ای "راسیا سگودنیا" برای این همکاری پربار تشکر کرد و خاطرنشان کرد: "یکی از جنبه‌های این نمایشگاه که به ویژه مرا شگفت‌زده کرد، زیبایی‌شناسی کلی عکاسی مطبوعاتی بود. جالب اینجاست که علیرغم تفاوت در تجربیات ما که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده تفاوت در رویکردهای زیبایی‌شناختی است، شباهت‌ها در ترکیب‌بندی، نورپردازی، طرح‌های رنگی، انتخاب سوژه و حتی معیارهای ارزیابی هیئت داوران، به وجود یک زیبایی‌شناسی جهانی واحد اشاره دارد که علیرغم همه جنبه‌های منفی فرآیندهای جهانی پدیدار شده است."
Стенин
Стенин - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.09.2026
Стенин
محمدرضا نوروزپور، معاون رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، به نوبه خود از همه خواست تا قدر لحظات متنوع زندگی ثبت شده توسط عکاسان را بدانند که "حافظه تاریخی جهان" هستند.
Стенин
Стенин - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.09.2026
Стенин
درباره مسابقه

مسابقه بین‌المللی عکاسی خبری آندری استنین، که توسط گروه رسانه‌ای روسیه (Rossiya Segodnya) تحت نظارت کمیسیون فدراسیون روسیه در امور یونسکو برگزار می‌شود، با هدف حمایت از عکاسان جوان و جلب توجه عموم به چالش‌های عکاسی خبری معاصر برگزار می‌گردد. این مسابقه بستری برای عکاسان جوان با استعداد، همدل و پذیرای هر چیز جدیدی است که توجه را به مردم و رویدادهای پیرامون ما جلب می‌کنند.
Стенин
Стенин - اسپوتنیک ایران , 1920, 18.09.2026
Стенин
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