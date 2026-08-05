همکاری روسیه و آمریکا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بینالمللی از مدار
© Photo / Twitter/Alexander Gerstهمکاری روسیه و آمریکا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بینالمللی از مدار
© Photo / Twitter/Alexander Gerst
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بر اساس برنامه، کاهش برنامهریزیشده ارتفاع مداری ایستگاه از سال 2028 آغاز میشود و کل فرآیند خارج کردن آن از مدار حدود دو سال به طول میانجامد.
در این عملیات، یک فضاپیمای آمریکایی که به طور ویژه ساخته میشود و دو فروند فضاپیمای باری روسی "پروگرس" برای مدیریت جهتگیری ایستگاه به کار گرفته میشوند. طرفین همچنین قصد دارند در مورد تقسیم مسئولیتها میان روسکاسموس و ناسا به توافق برسند.
ایستگاه فضایی بینالمللی در نوامبر 1998 به مدار پرتاب شد و دو سال بعد، اولین گروه خدمه به آن وارد شدند. اگرچه پیشبینی میشد این ایستگاه تا سال 2020 فعالیت کند، اما روسیه تصمیم به تمدید عمر بخش روسی خود تا سال 2028 گرفت. مسکو بعداً با سایر شرکا توافق کرد که ایستگاه را تا سال 2030 از مدار خارج کند.
ایستگاه فضایی بینالمللی در نوامبر 1998 به مدار پرتاب شد و دو سال بعد، اولین گروه خدمه به آن وارد شدند. اگرچه پیشبینی میشد این ایستگاه تا سال 2020 فعالیت کند، اما روسیه تصمیم به تمدید عمر بخش روسی خود تا سال 2028 گرفت. مسکو بعداً با سایر شرکا توافق کرد که ایستگاه را تا سال 2030 از مدار خارج کند.