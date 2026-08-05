ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260805/همکاری-روسیه-و-آمریکا-برای-خارج-کردن-ایستگاه-فضایی-بینالمللی-از-مدار-30641055.html
همکاری روسیه و آمریکا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مدار
همکاری روسیه و آمریکا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مدار
اسپوتنیک ایران
بر اساس برنامه، کاهش برنامه‌ریزی‌شده ارتفاع مداری ایستگاه از سال 2028 آغاز می‌شود و کل فرآیند خارج کردن آن از مدار حدود دو سال به طول می‌انجامد. 05.08.2026, اسپوتنیک ایران
2026-08-05T09:06+0430
2026-08-05T09:06+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/18/12184025_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_bd4a4d254d0b3be467edbb8869d1bd13.jpg
در این عملیات، یک فضاپیمای آمریکایی که به طور ویژه ساخته می‌شود و دو فروند فضاپیمای باری روسی "پروگرس" برای مدیریت جهت‌گیری ایستگاه به کار گرفته می‌شوند. طرفین همچنین قصد دارند در مورد تقسیم مسئولیت‌ها میان روسکاسموس و ناسا به توافق برسند.ایستگاه فضایی بین‌المللی در نوامبر 1998 به مدار پرتاب شد و دو سال بعد، اولین گروه خدمه به آن وارد شدند. اگرچه پیش‌بینی می‌شد این ایستگاه تا سال 2020 فعالیت کند، اما روسیه تصمیم به تمدید عمر بخش روسی خود تا سال 2028 گرفت. مسکو بعداً با سایر شرکا توافق کرد که ایستگاه را تا سال 2030 از مدار خارج کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/18/12184025_82:0:1117:776_1920x0_80_0_0_4bb0ba4c69731d9d5c3611834c4c1f17.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

همکاری روسیه و آمریکا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مدار

09:06 05.08.2026
© Photo / Twitter/Alexander Gerstهمکاری روسیه و آمریکا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مدار
همکاری روسیه و آمریکا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مدار - اسپوتنیک ایران , 1920, 05.08.2026
© Photo / Twitter/Alexander Gerst
اشتراک
بر اساس برنامه، کاهش برنامه‌ریزی‌شده ارتفاع مداری ایستگاه از سال 2028 آغاز می‌شود و کل فرآیند خارج کردن آن از مدار حدود دو سال به طول می‌انجامد.
در این عملیات، یک فضاپیمای آمریکایی که به طور ویژه ساخته می‌شود و دو فروند فضاپیمای باری روسی "پروگرس" برای مدیریت جهت‌گیری ایستگاه به کار گرفته می‌شوند. طرفین همچنین قصد دارند در مورد تقسیم مسئولیت‌ها میان روسکاسموس و ناسا به توافق برسند.

ایستگاه فضایی بین‌المللی در نوامبر 1998 به مدار پرتاب شد و دو سال بعد، اولین گروه خدمه به آن وارد شدند. اگرچه پیش‌بینی می‌شد این ایستگاه تا سال 2020 فعالیت کند، اما روسیه تصمیم به تمدید عمر بخش روسی خود تا سال 2028 گرفت. مسکو بعداً با سایر شرکا توافق کرد که ایستگاه را تا سال 2030 از مدار خارج کند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала