مدبر: زلنسکی از حمله به کشتی ایرانی امتیاز گرفت
12:58 05.08.2026 (بروز رسانی شده: 12:59 05.08.2026)
© telegram ir_sputnikمدبر: زلنسکی از حمله به کشتی ایرانی امتیاز گرفت
© telegram ir_sputnik
اشتراک
مقامات رژیم کییف هیچ عذرخواهی رسمی از ایران صورت ندادند و توییتی که سیبیگا، وزیر خارجهٔ این رژیم غیرقانونی، بعد از گفتوگو با وزیر خارجه ایران منتشر کرد، کاملاً با رویکردی گستاخانه و تهدیدآمیز بود.
روح الله مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا در خصوص حمله ی اوکراین به کشتی ایرانی در خزر و پاسخ ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: وزیر خارجهٔ رژیم کییف در توییت خود مجدداً اظهاراتی مبتنی بر تهدید به افزایش جنگ مطرح کرد و هیچ عذرخواهی نیز در آن توییت منتشر نشد.
بنابراین شواهد نشان میدهد که رژیم کییف، وزارت خارجهٔ ایران را فریب داده است. وی افزود: این در وضعیتی رخ میدهد که زلنسکی رسماً و بهصورت گستاخانه، مسئولیت حمله به کشتی ایرانی و به شهادت رساندن هموطن ایرانی را با افتخار بر عهده گرفت و این اقدام را برای خود دستاورد و برای ایران هشدار و پیام تلقی کرد. او در سفر به آمریکا و در ملاقات با ترامپ، با خوشحالی از تجاوز و حمله به کشتی ایران بهعنوان یک دستاورد سخن گفت و به واسطهٔ این حرکت و اقدام، امتیازاتی نیز از آمریکا دریافت کرد.
بنابراین کاملاً مشخص است که رژیم کییف رویکرد خصمانهٔ و ضدایرانی را در پیش گرفته است. در کنار اینکه طی دو سال گذشته، رویکرد این رژیم نسبت به ایران بسیار گستاخانه بوده و زلنسکی تنها مقام دولتی در کشورهای دنیا و اروپا بود که پهلوی را به حضور پذیرفت. او در ملاقاتی که با پهلوی داشت (و سه ملاقات با پهلوی انجام داد)، رسماً خواستار سرنگونی حکومت ایران شد و انواع گستاخیها و توهینها را به مقامات ایرانی مطرح کرد.
این کارشناس همچنین از تماسهایی که زلنسکی در طول جنگهای اخیر با نتانیاهو داشت، سخن گفت و اظهار داشت: زلنسکی در این تماس ها خواستار بمبارانهای گستردهٔ ایران شد و اعلام کرد که حکومت ایران باید سقوط کند. بنابراین رویکرد رژیم کییف طی دو سال گذشته کاملاً بر ضد ایران بوده، مسیر اقدامات خصمانهٔ ضدایرانی را پیش گرفته و در حوزههای سیاسی، امنیتی و رسانهای به شدت بر ضد ایران فعال است. این رژیم از تجاوز به کشتی ایرانی کاملاً ابراز خرسندی کرده و کاملاً مشخص است که این برنامه را با برنامهای هدفمند و طبق دستور محور آنگلوساکسونی و سرویسهای اطلاعاتی ناتو برای بررسی واکنش ایران پیش گرفته است.
بنابراین شواهد نشان میدهد که رژیم کییف، وزارت خارجهٔ ایران را فریب داده است. وی افزود: این در وضعیتی رخ میدهد که زلنسکی رسماً و بهصورت گستاخانه، مسئولیت حمله به کشتی ایرانی و به شهادت رساندن هموطن ایرانی را با افتخار بر عهده گرفت و این اقدام را برای خود دستاورد و برای ایران هشدار و پیام تلقی کرد. او در سفر به آمریکا و در ملاقات با ترامپ، با خوشحالی از تجاوز و حمله به کشتی ایران بهعنوان یک دستاورد سخن گفت و به واسطهٔ این حرکت و اقدام، امتیازاتی نیز از آمریکا دریافت کرد.
بنابراین کاملاً مشخص است که رژیم کییف رویکرد خصمانهٔ و ضدایرانی را در پیش گرفته است. در کنار اینکه طی دو سال گذشته، رویکرد این رژیم نسبت به ایران بسیار گستاخانه بوده و زلنسکی تنها مقام دولتی در کشورهای دنیا و اروپا بود که پهلوی را به حضور پذیرفت. او در ملاقاتی که با پهلوی داشت (و سه ملاقات با پهلوی انجام داد)، رسماً خواستار سرنگونی حکومت ایران شد و انواع گستاخیها و توهینها را به مقامات ایرانی مطرح کرد.
این کارشناس همچنین از تماسهایی که زلنسکی در طول جنگهای اخیر با نتانیاهو داشت، سخن گفت و اظهار داشت: زلنسکی در این تماس ها خواستار بمبارانهای گستردهٔ ایران شد و اعلام کرد که حکومت ایران باید سقوط کند. بنابراین رویکرد رژیم کییف طی دو سال گذشته کاملاً بر ضد ایران بوده، مسیر اقدامات خصمانهٔ ضدایرانی را پیش گرفته و در حوزههای سیاسی، امنیتی و رسانهای به شدت بر ضد ایران فعال است. این رژیم از تجاوز به کشتی ایرانی کاملاً ابراز خرسندی کرده و کاملاً مشخص است که این برنامه را با برنامهای هدفمند و طبق دستور محور آنگلوساکسونی و سرویسهای اطلاعاتی ناتو برای بررسی واکنش ایران پیش گرفته است.