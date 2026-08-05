https://spnfa.ir/20260805/در-کییف-صدای-انفجار-شنیده-شد-آتشسوزی-در-چندین-منطقه-گزارش-شد-30640966.html

در کی‌یف، صدای انفجار شنیده شد، آتش‌سوزی در چندین منطقه گزارش شد

در کی‌یف، صدای انفجار شنیده شد، آتش‌سوزی در چندین منطقه گزارش شد

اسپوتنیک ایران

بیش از 30 انفجار در کی‌یف و اطراف آن شنیده شده است. آتش‌سوزی در مناطق اوبولونسکی، سویاتوشینسکی و دسنایانسکی و همچنین نزدیک برواری و ویشنوویه رخ داده است. 05.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-05T09:04+0430

2026-08-05T09:04+0430

2026-08-05T09:04+0430

جهان

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مقامات محلی از آتش‌سوزی در انبارها و اماکن غیرمسکونی خبر دادند، در حالی که کانال‌های اوکراینی از اصابت احتمالی به یک مرکز لجستیکی و تأسیسات انرژی نوشتند. همچنین گزارش‌هایی از انفجارهای ثانویه در یکی از انبارها منتشر شده است.

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