https://spnfa.ir/20260805/در-کییف-صدای-انفجار-شنیده-شد-آتشسوزی-در-چندین-منطقه-گزارش-شد-30640966.html
در کییف، صدای انفجار شنیده شد، آتشسوزی در چندین منطقه گزارش شد
در کییف، صدای انفجار شنیده شد، آتشسوزی در چندین منطقه گزارش شد
اسپوتنیک ایران
بیش از 30 انفجار در کییف و اطراف آن شنیده شده است. آتشسوزی در مناطق اوبولونسکی، سویاتوشینسکی و دسنایانسکی و همچنین نزدیک برواری و ویشنوویه رخ داده است. 05.08.2026, اسپوتنیک ایران
2026-08-05T09:04+0430
2026-08-05T09:04+0430
2026-08-05T09:04+0430
جهان
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مقامات محلی از آتشسوزی در انبارها و اماکن غیرمسکونی خبر دادند، در حالی که کانالهای اوکراینی از اصابت احتمالی به یک مرکز لجستیکی و تأسیسات انرژی نوشتند. همچنین گزارشهایی از انفجارهای ثانویه در یکی از انبارها منتشر شده است.
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خبرها
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اسپوتنیک ایران
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
در کییف، صدای انفجار شنیده شد، آتشسوزی در چندین منطقه گزارش شد
بیش از 30 انفجار در کییف و اطراف آن شنیده شده است. آتشسوزی در مناطق اوبولونسکی، سویاتوشینسکی و دسنایانسکی و همچنین نزدیک برواری و ویشنوویه رخ داده است.
مقامات محلی از آتشسوزی در انبارها و اماکن غیرمسکونی خبر دادند، در حالی که کانالهای اوکراینی از اصابت احتمالی به یک مرکز لجستیکی و تأسیسات انرژی نوشتند. همچنین گزارشهایی از انفجارهای ثانویه در یکی از انبارها منتشر شده است.