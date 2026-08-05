آیا آمریکا از میدان جنگ به میز مذاکرات عقبنشینی کرده است؟
© telegram ir_sputnikکاخ سفید: ترامپ روز جمعه و در بحبوحه تشدید تنشها با ایران، در نشستی غیرعلنی شرکت خواهد کرد
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راحله چترسفید پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در صورتی که گزارشهای منتشرشده درباره کاهش شدید ذخایر موشکی آمریکا صحت داشته باشد، به نوعی نشانهای از محدودیت ظرفیت واشنگتن برای مدیریت همزمان چند بحران امنیتی است.
وی افزود: بعبارتی، مصرف بخش قابل توجهی از رهگیرهای سامانهTHAAD و موشکهای پاتریوت در جریان رویارویی با ایران، این پرسش را مطرح میکند که آمریکا تا چه اندازه آمادگی ورود به یک درگیری طولانی یا گسترش دامنه تنشها را دارد.
وی افزود، حتی اگر ایالات متحده همچنان از برتری نظامی برخوردار باشد، فرسایش ذخایر راهبردی، هزینه هر تصمیم نظامی جدید را بهمراتب افزایش میدهد و کاخ سفید را ناگزیر میکند میان نمایش قدرت و حفظ آمادگی برای بحرانهای آینده، تعادل برقرار کند.
چترسفید تصریح کرد، همزمان، انتشار گزارشهایی درباره احتمال اعلام توافقی پیرامون تنگه هرمز، در شرایطی که تهران هرگونه مذاکره در این خصوص را رد کرده است، حاکی از آن است که دولت ترامپ همچنان به دنبال ثبت یک موفقیت سیاسی و رسانهای در سیاست خارجی است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که رئیسجمهور آمریکا علاقه دارد توافقها را بهعنوان نماد موفقیت شخصی خود معرفی کند، حتی اگر آن توافقها از نظر راهبردی پایدار یا جامع نباشند.
این پژوهشگر گفت: بنابراين مطرح شدن چنین اخباری ضمن آنکه بازتاب یک توافق نهایی است، همزمان میتواند بخشی از تلاش برای مدیریت افکار عمومی و القای این پیام باشد که واشنگتن همچنان ابتکار عمل را در اختیار دارد.
چترسفید در پایان تصریح کرد، این حال، مانع اصلی هرگونه توافق احتمالی، بحران عمیق اعتماد میان دو طرف است. از نگاه تهران، اقدام نظامی آمریکا و برهم خوردن آتشبس، اعتبار هرگونه تضمین واشنگتن را با تردید جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، حتی اگر دو طرف به کاهش تنش علاقهمند باشند، رسیدن به توافقی پایدار بدون ایجاد سازوکارهای قابل اتکا برای اجرای تعهدات بسیار دشوار خواهد بود.
به همین دلیل، آنچه امروز بیش از هر چیز در معادلات منطقه تعیینکننده است، توانایی طرفین برای بازسازی حداقل سطح اعتماد سیاسی است. چراکه این مؤلفه در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده است.
وی افزود، حتی اگر ایالات متحده همچنان از برتری نظامی برخوردار باشد، فرسایش ذخایر راهبردی، هزینه هر تصمیم نظامی جدید را بهمراتب افزایش میدهد و کاخ سفید را ناگزیر میکند میان نمایش قدرت و حفظ آمادگی برای بحرانهای آینده، تعادل برقرار کند.
چترسفید تصریح کرد، همزمان، انتشار گزارشهایی درباره احتمال اعلام توافقی پیرامون تنگه هرمز، در شرایطی که تهران هرگونه مذاکره در این خصوص را رد کرده است، حاکی از آن است که دولت ترامپ همچنان به دنبال ثبت یک موفقیت سیاسی و رسانهای در سیاست خارجی است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که رئیسجمهور آمریکا علاقه دارد توافقها را بهعنوان نماد موفقیت شخصی خود معرفی کند، حتی اگر آن توافقها از نظر راهبردی پایدار یا جامع نباشند.
این پژوهشگر گفت: بنابراين مطرح شدن چنین اخباری ضمن آنکه بازتاب یک توافق نهایی است، همزمان میتواند بخشی از تلاش برای مدیریت افکار عمومی و القای این پیام باشد که واشنگتن همچنان ابتکار عمل را در اختیار دارد.
چترسفید در پایان تصریح کرد، این حال، مانع اصلی هرگونه توافق احتمالی، بحران عمیق اعتماد میان دو طرف است. از نگاه تهران، اقدام نظامی آمریکا و برهم خوردن آتشبس، اعتبار هرگونه تضمین واشنگتن را با تردید جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، حتی اگر دو طرف به کاهش تنش علاقهمند باشند، رسیدن به توافقی پایدار بدون ایجاد سازوکارهای قابل اتکا برای اجرای تعهدات بسیار دشوار خواهد بود.
به همین دلیل، آنچه امروز بیش از هر چیز در معادلات منطقه تعیینکننده است، توانایی طرفین برای بازسازی حداقل سطح اعتماد سیاسی است. چراکه این مؤلفه در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده است.