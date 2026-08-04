https://spnfa.ir/20260804/پوشاک-یکی-از-حوزههای-مهم-همکاری-میان-ایران-و-پاکستان-30636646.html

پوشاک یکی از حوزه‌های مهم همکاری میان ایران و پاکستان

پوشاک یکی از حوزه‌های مهم همکاری میان ایران و پاکستان

اسپوتنیک ایران

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در گردهمایی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ایران و پاکستان، با... 04.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-04T20:38+0430

2026-08-04T20:38+0430

2026-08-04T20:38+0430

گزارش و تحلیل

اقتصادی

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/08/04/30636481_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_137e74d00aa1d7a56de3b29016175808.jpg

فعالان اقتصادی دو کشور روزبه‌روز شناخت بیشتری نسبت به ظرفیت‌های همکاری پیدا می‌کنند و برای حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش یکدیگر و توسعه همکاری در حوزه‌های مختلف مصمم‌تر از گذشته حرکت می‌کنند.اتابک افزود:جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود با پاکستان را در حوزه‌های کلیدی از جمله انرژی، معدن، صنعت، کشاورزی، فناوری‌های نوین، حمل‌ونقل، ترانزیت، ارتباطات مخابراتی و دیگر زمینه‌های مورد علاقه دو طرف گسترش دهد.وی با اشاره به نقش وزارت صمت در برگزاری کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های حقوقی، مذاکره و تفاهم برای شناسایی متقابل استانداردها، توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و ترکیبی، گسترش همکاری‌های گمرکی و بانکی و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاه‌های دو کشور از جمله اقداماتی است که برای توسعه روابط اقتصادی دنبال می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، بانک، کشاورزی، علوم و فناوری، نفت و پتروشیمی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و کنسولی، این روند را نشانه عزم و اراده مقامات دو کشور و تلاش شرکت‌ها، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی دانست.اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل تجارت میان ایران و پاکستان بیان کرد: رفع مشکلات بانکی، تسهیل صدور روادید تجار، تقویت زیرساخت‌های مرزی، فعال‌سازی بازارچه‌های مشترک، نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، عملیاتی کردن سازوکار تهاتر و برقراری خط کشتیرانی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد.وی با اشاره به اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود: اتاق‌های بازرگانی باید با تقویت ارتباط میان تجار، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، زمینه ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاه‌های دائمی و شوراهای مشورتی همکاری را فراهم کنند.وزیر صمت صنعت نساجی و پوشاک را یکی از حوزه‌های مهم همکاری میان ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد پاکستان، اجرای پروژه‌های مشترک زنجیره‌ای در این حوزه می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میان دو کشور کمک کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از ظرفیت تولید الیاف مصنوعی، پلی‌استر مبتنی بر صنعت پیشرفته پتروشیمی و توانمندی شرکت‌های نساجی، آمادگی دارد در توسعه خوشه نساجی مشترک نقش‌آفرینی کند.اتابک ادامه داد: شرکت‌های ایرانی در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، منسوجات، محصولات سرامیکی و سنگ‌های ساختمانی ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکت‌های پاکستانی دارند.گردهمایی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ایران و پاکستان در حاشیه اولین روز از دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری به میزبانی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان (اف پی سی سی آی) در اسلام‌آباد برگزار شد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

اقتصادی, ایران