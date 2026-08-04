پوشاک یکی از حوزههای مهم همکاری میان ایران و پاکستان
© Sputnikگردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان
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به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در گردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان، با بیان اینکه شرایط جدید و توافقات انجامشده، فرصتهای تازهای برای توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان ایجاد کرده است، چنین گفت:
فعالان اقتصادی دو کشور روزبهروز شناخت بیشتری نسبت به ظرفیتهای همکاری پیدا میکنند و برای حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش یکدیگر و توسعه همکاری در حوزههای مختلف مصممتر از گذشته حرکت میکنند.
اتابک افزود:
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاریهای خود با پاکستان را در حوزههای کلیدی از جمله انرژی، معدن، صنعت، کشاورزی، فناوریهای نوین، حملونقل، ترانزیت، ارتباطات مخابراتی و دیگر زمینههای مورد علاقه دو طرف گسترش دهد.
وی با اشاره به نقش وزارت صمت در برگزاری کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان اظهار داشت:
توسعه زیرساختهای حقوقی، مذاکره و تفاهم برای شناسایی متقابل استانداردها، توسعه حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و ترکیبی، گسترش همکاریهای گمرکی و بانکی و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاههای دو کشور از جمله اقداماتی است که برای توسعه روابط اقتصادی دنبال میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههایی همچون بهداشت و درمان، بانک، کشاورزی، علوم و فناوری، نفت و پتروشیمی، حملونقل، سرمایهگذاری و کنسولی، این روند را نشانه عزم و اراده مقامات دو کشور و تلاش شرکتها، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران برای تعمیق همکاریهای اقتصادی دانست.
اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل تجارت میان ایران و پاکستان بیان کرد:
رفع مشکلات بانکی، تسهیل صدور روادید تجار، تقویت زیرساختهای مرزی، فعالسازی بازارچههای مشترک، نهاییسازی موافقتنامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، عملیاتی کردن سازوکار تهاتر و برقراری خط کشتیرانی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که میتواند سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اهمیت نقش اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود:
اتاقهای بازرگانی باید با تقویت ارتباط میان تجار، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، زمینه ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاههای دائمی و شوراهای مشورتی همکاری را فراهم کنند.
وزیر صمت صنعت نساجی و پوشاک را یکی از حوزههای مهم همکاری میان ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت:
با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد پاکستان، اجرای پروژههای مشترک زنجیرهای در این حوزه میتواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میان دو کشور کمک کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از ظرفیت تولید الیاف مصنوعی، پلیاستر مبتنی بر صنعت پیشرفته پتروشیمی و توانمندی شرکتهای نساجی، آمادگی دارد در توسعه خوشه نساجی مشترک نقشآفرینی کند.
اتابک ادامه داد: شرکتهای ایرانی در حوزههایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، منسوجات، محصولات سرامیکی و سنگهای ساختمانی ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکتهای پاکستانی دارند.
گردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان در حاشیه اولین روز از دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری به میزبانی فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان (اف پی سی سی آی) در اسلامآباد برگزار شد.
اتابک افزود:
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاریهای خود با پاکستان را در حوزههای کلیدی از جمله انرژی، معدن، صنعت، کشاورزی، فناوریهای نوین، حملونقل، ترانزیت، ارتباطات مخابراتی و دیگر زمینههای مورد علاقه دو طرف گسترش دهد.
وی با اشاره به نقش وزارت صمت در برگزاری کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان اظهار داشت:
توسعه زیرساختهای حقوقی، مذاکره و تفاهم برای شناسایی متقابل استانداردها، توسعه حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و ترکیبی، گسترش همکاریهای گمرکی و بانکی و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاههای دو کشور از جمله اقداماتی است که برای توسعه روابط اقتصادی دنبال میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههایی همچون بهداشت و درمان، بانک، کشاورزی، علوم و فناوری، نفت و پتروشیمی، حملونقل، سرمایهگذاری و کنسولی، این روند را نشانه عزم و اراده مقامات دو کشور و تلاش شرکتها، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران برای تعمیق همکاریهای اقتصادی دانست.
اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل تجارت میان ایران و پاکستان بیان کرد:
رفع مشکلات بانکی، تسهیل صدور روادید تجار، تقویت زیرساختهای مرزی، فعالسازی بازارچههای مشترک، نهاییسازی موافقتنامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، عملیاتی کردن سازوکار تهاتر و برقراری خط کشتیرانی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که میتواند سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اهمیت نقش اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود:
اتاقهای بازرگانی باید با تقویت ارتباط میان تجار، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، زمینه ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاههای دائمی و شوراهای مشورتی همکاری را فراهم کنند.
وزیر صمت صنعت نساجی و پوشاک را یکی از حوزههای مهم همکاری میان ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت:
با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد پاکستان، اجرای پروژههای مشترک زنجیرهای در این حوزه میتواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میان دو کشور کمک کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از ظرفیت تولید الیاف مصنوعی، پلیاستر مبتنی بر صنعت پیشرفته پتروشیمی و توانمندی شرکتهای نساجی، آمادگی دارد در توسعه خوشه نساجی مشترک نقشآفرینی کند.
اتابک ادامه داد: شرکتهای ایرانی در حوزههایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، منسوجات، محصولات سرامیکی و سنگهای ساختمانی ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکتهای پاکستانی دارند.
گردهمایی بررسی فرصتها و چالشهای تجاری ایران و پاکستان در حاشیه اولین روز از دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری به میزبانی فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان (اف پی سی سی آی) در اسلامآباد برگزار شد.