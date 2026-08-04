https://spnfa.ir/20260804/بی-کفایتی-ارتش-آمریکا-را-به-ذلت-کشانده-است-30629665.html

بی کفایتی ارتش آمریکا را به ذلت کشانده است

بی کفایتی ارتش آمریکا را به ذلت کشانده است

اسپوتنیک ایران

حالا که دیگران می بینند ایرانی ها چگونه در مقابل آمریکایی ها ایستادند دیگر ترس آنها از مقابله با آمریکا هم ریخته است. 04.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-04T12:09+0430

2026-08-04T12:09+0430

2026-08-04T12:09+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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روز گذشته رسانه های آمریکایی مطلبی را منتشر کردند که به نوع خود بسیار پر معنا و قابل تامل به حساب می آید." پنتاگون در نامه ای مکتوب از سربازان ارتش آمریکا خواسته هر کدام طرح و ایده ای برای مقابله با ایران و نحوه بیرون آمدن از مخمصه ای که آمریکا در آن گیر کرده ارائه دهند".وقتی که یک سرجوخه را فقط به دلیل وابستگی به لابی صهیونیستی وزیر جنگ می کنید و اختیار ارتش یک هزار ملیارد دلاری را به او می دهید و او عالیرتبه ترین ژنرال های ارتش را به دلیل اینکه از فرمان او در انجام جنایات جنگی و یا کارهایی که می دانند در نهایت به ضرر ارتش می شود برکنار می کند، نباید توقع بیشتری داشته باشید که کار به اینجا بکشد.از همان روز اولی که پیت هگست به عنوان وزیر جنگ تعیین شد مشکلات او با ژنرال های عالیرتبه ارتش آمریکا شروع شد چرا که آنها وی را در حد و قواره فرماندهی خود نمی دانستند اما اصل مشکل زمانی جدی شد که ترامپ بر خلاف نظر فرماندهان نظامی ارتش و نظر مراجع امنیتی آمریکا نظر نتانیاهو و دیوید بارنیا (مدیر وقت موساد) را ارجح دانست و وارد جنگ با ایران شد.این پاراگراف اخیر را از روی تحلیل نمی گویم، اینها صحبت هایی است که خانم سرهنگ دوم تولسی گابارد مدیر سابق مجامع اطلاعاتی آمریکا و سرهنگ جو کنث مدیر سابق مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا در کنگره و تحت قسم اظهار داشتند و تاکید داشتند که ایران هیچ تهدیدی برای ایالات متحده ایجاد نمی کرده و به سمت تسلیحات هسته ای هم نمی رفته و مجامع اطلاعاتی آمریکا به رئیس جمهوری آمریکا این گزارش ها را داده بودند و حتی در باره طرح اسرائیل مبنی بر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که طرح ای خام است اما انگار ذهن رئیس جمهوری آمریکا توسط نتانیاهو جادو شده بود و ترامپ فقط حرف او و موساد را قبول داشت.حالا که آمریکایی ها از خواب بیدار شده اند و دیده اند وارد چه چاله ای شده اند دست و پا می زنند خودشان را از این چاله بیرون بکشند اما تازه متوجه شده اند که اینجا زمین اش سفت است اما زیر پایشان شن های روان است که هر که را پا در آن می گذارد قورت می دهند.سابقه تاریخی هم نشان داده هر کس به خاک ایران تعرض کرد با پایان تلخ و ذلت مواجه شد.ایران به عنوان قتلگاه ابر قدرت ها هم معروف است و به صورت تاریخی اکثر ابر قدرت ها جایگاه خود را در طمع به خاک ایران از دست داده اند، حتی آنهایی که موفق شدند که ایران را اشغال کنند در نهایت به شکل فجیعی نابود شدند.صدام حسین را به یاد دارید با چه قلدری ای رفتار می کرد؟آخر کجا پیدایش کردند؟همین کشورهای عرب که برای ایرانی ها بعضی وقت ها قد قد می کنند را به یاد دارید؟وقتی صدام حسین تصمیم گرفت به کویت حمله کند همه شان جمع کردند و پا به فرار گذاشتند و صدام حسین ظرف 4 ساعت کل کویت را گرفت.به قول یکی از دوستان این مسیر را اگر عراقی ها با شورولت 8 سیلندر هم می خواستند تخته گاز طی کنند از 4 ساعت بیشتر طول می کشید.ایرانی ها هشت سال در مقابل صدام حسین جنگیدند و یک وجب خاک به صدام ندادند.آیا توجه دارید بر عکس کشورهای دیگر علیرغم حمله آمریکا و اسرائیل به ایران حتی یک ایرانی هم از کشور فرار نکرد که هیچ بلکه ایرانی هایی که خارج بودند هم به هر دری زدند تا خودشان را به کشور برسانند.ایرانی فرار نمی کند و تسلیم نمی شوم.آیا می دانستید اصلا عبارت "تسلیم" در زبان فارسی نیست و از زبان عربی به فارسی وارد شده و اصلا ایرانی ها عبارتی به عنوان تسلیم شدن ندارند؟مشکل اصلی آمریکایی ها هم همین است.آنها باور کرده بودند که کار را در 4 یا 5 روز می توانند جمع کنند اما شش ماه گذشته و هیچ افقی برای جمع کردن ماجرا نیست.آنها آمده بودند نظم ونظام ایران را تغییر دهند ایران نظم و نظام جهانی را تغییر داد.حالا که دیگران می بینند ایرانی ها چگونه در مقابل آمریکایی ها ایستادند دیگر ترس آنها از مقابله با آمریکا هم ریخته و به قول صدر اعظم آلمان ترامپ کاری کرد که آبروی ارتش آمریکا ریخته شود و اعتبار آن در جهان از بین برود.نمی گویم که ارتش آمریکا توانمند نیست، چرا توانمند است و قدرت زیادی دارد اما هنوز با زمین سفت برخورد نکرده و این زمین سفت ایران است.مشکل اصلی هم از خود ارتش نیست، از مدیریت نا لایق آن است.شما بهترین شرکت جهان را تحویل یک مدیر نا لایق بدهید آن را برایتان نابود می کند و این تجربه را می توان در ده ها شرکت دید حالا تصور کنید بزرگترین ارتش جهان را تحویل یک فرد نا لایق داده اید که کل هنر اش تبلیغاتچی بودن است.در مقابل می بینید ایرانی ها علیرغم اینکه کل بودجه نظامی شان به 1.5% بودجه نظامی آمریکا نمی رسد با داشتن مدیریت نظامی لایق و البته اصطلاحا جگر و جسارت موفق شده اند در مقابل بزرگترین ارتش جهان بایستند.

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2026

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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